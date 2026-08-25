Estas son las becas para estudiar en 2026-2027 y cuáles todavía puedes solicitar en agosto

El sistema estatal cuenta con 2.559 millones de euros para el curso 2026-2027. La beca general cerró en mayo, pero las ayudas de apoyo educativo pueden solicitarse hasta el 10 de septiembre.

El curso 2026-2027 llega con diferentes becas y ayudas para estudiantes, aunque sus plazos no coinciden. El Gobierno ha destinado 2.559 millones de euros al sistema estatal, con una previsión cercana al millón de beneficiarios. La convocatoria general del Ministerio terminó el 18 de mayo. Sin embargo, las ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo siguen abiertas hasta el 10 de septiembre de 2026. El texto de partida distingue precisamente entre becas generales, ayudas de apoyo educativo y programas de movilidad o fundaciones.

Las becas generales del Ministerio para universidad, FP y Bachillerato

La beca general, conocida habitualmente como beca MEC, cubre estudios de Bachillerato, Formación Profesional de grado medio y superior, enseñanzas artísticas, deportivas e idiomas. También alcanza los títulos oficiales universitarios de grado y máster, entre otras enseñanzas previstas en el Real Decreto 179/2026. En Talent24h puede consultarse también una explicación sobre las becas MEC 2026-2027.

Para el alumnado no universitario, la cuantía fija ligada a la renta alcanza los 1.700 euros, mientras que la vinculada a la residencia llega a 2.700 euros. La beca básica es de 300 euros, o de 350 euros para Formación Profesional de Grado Básico. A estas cantidades puede añadirse una ayuda por excelencia académica de entre 50 y 125 euros y una cuantía variable cuyo mínimo está establecido en 60 euros.

La convocatoria universitaria contempla igualmente 1.700 euros ligados a la renta y hasta 2.700 euros por residencia cuando se cumplen las condiciones establecidas. En los estudios oficiales también puede concederse la beca de matrícula. No están incluidos los doctorados, los estudios de especialización ni los títulos propios de las universidades.

Hay una novedad relevante este curso. Los universitarios y estudiantes de enseñanzas artísticas superiores con matrícula parcial de entre 48 y 59 créditos pueden recibir 350 euros correspondientes a renta y otros 350 euros de residencia, cuando proceda. Además, los umbrales de patrimonio se han actualizado aproximadamente un 10%.

El plazo ordinario de solicitud estuvo abierto desde el 7 de abril hasta las 15:00 horas del 18 de mayo de 2026, por lo que actualmente ya está cerrado. Las solicitudes se tramitaron mediante la sede electrónica del Ministerio. Desde este curso, los estudiantes cuyo domicilio familiar se encuentre en Cataluña deben acudir a la convocatoria gestionada por la Generalitat.

Las ayudas de apoyo educativo siguen abiertas hasta septiembre

Distinta situación presentan las ayudas destinadas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. La convocatoria se publicó el 8 de mayo y permite presentar solicitudes desde el 19 de mayo hasta el 10 de septiembre de 2026.

Pueden acceder, según los requisitos de la convocatoria, estudiantes con discapacidad, trastorno grave de conducta o de la comunicación y el lenguaje, trastorno del espectro autista y altas capacidades. Se contemplan diferentes niveles educativos, desde Educación Infantil hasta Bachillerato y determinados estudios de Formación Profesional.

Las cuantías dependen de la necesidad que deba cubrirse. Entre ellas figuran ayudas de hasta 862 euros para enseñanza, 617 euros para transporte interurbano, 574 euros para comedor escolar y 1.795 euros para residencia escolar. La reeducación pedagógica y del lenguaje puede alcanzar los 913 euros en cada modalidad.

Además, existe un subsidio de 400 euros para gastos adicionales de carácter general dirigido a quienes acrediten la necesidad específica de apoyo educativo según la convocatoria. Para alumnado con altas capacidades también existe una ayuda de hasta 913 euros destinada a programas específicos que complementen sus estudios.

Erasmus+ y otras becas de movilidad funcionan con convocatorias propias

Junto al sistema estatal existen programas destinados a quienes quieren estudiar o realizar prácticas fuera de su universidad o incluso fuera de España. Erasmus+ es uno de los principales ejemplos. El programa europeo permite organizar intercambios para estudiantes universitarios y doctorandos en países participantes.

No existe un único formulario central para que un estudiante solicite directamente una beca Erasmus+ para estudiar en el extranjero. Normalmente es la universidad o institución de educación superior la que informa de las plazas, realiza el proceso de selección y concreta los plazos. Por ello, las fechas pueden cambiar según cada centro. Un ejemplo son las distintas ayudas Erasmus+ 2026-2027 convocadas por universidades españolas.

También existen programas de movilidad distintos de Erasmus+. Universidades, comunidades autónomas y entidades privadas pueden publicar sus propias convocatorias. Por ejemplo, durante este curso se han convocado ayudas específicas para intercambios internacionales como la beca MUNDE de 1.800 euros, aunque cada programa establece sus propios beneficiarios y fechas.

Las fundaciones privadas también ofrecen becas para estudiar fuera

Las ayudas públicas no son las únicas posibilidades. Fundaciones privadas mantienen programas dirigidos especialmente a movilidad internacional, posgrados, investigación y formación especializada. Estas convocatorias no forman parte de la beca general del Ministerio y deben consultarse individualmente.

Entre ellas se encuentran las becas de posgrado en el extranjero de la Fundación ”la Caixa”. Su programa concede 100 becas para cursar estudios de posgrado en universidades o centros de investigación del Espacio Europeo de Educación Superior, América del Norte o Asia-Pacífico. También existen convocatorias de Fundación Carolina vinculadas a estudios y movilidad entre España e Iberoamérica.

Por este motivo, hablar de las becas del curso 2026-2027 no significa referirse a una única convocatoria. La fecha que ahora deben vigilar especialmente las familias es el 10 de septiembre de 2026, cuando finaliza el plazo estatal para solicitar las ayudas de necesidad específica de apoyo educativo. La beca general, por su parte, ya no admite nuevas solicitudes para este curso.