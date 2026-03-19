Las ayudas Erasmus+2026/2027 de la Universidad de la Laguna siguen activas: el plazo acaba en pocos días

Las ayudas de movilidad Erasmus+ para estudios ya tienen fecha en la Universidad de La Laguna. El plazo para presentar la solicitud estará abierto del 14 al 27 de marzo de 2026 y se dirige al alumnado de grado y máster que quiera cursar una estancia internacional durante el curso 2026/2027.

Si estás pensando en estudiar fuera el próximo curso, conviene no despistarse. Esta convocatoria busca facilitar la movilidad internacional del alumnado dentro del programa Erasmus+, en la modalidad de Movilidad de Estudiantes para Estudios.

La Universidad de La Laguna ha activado esta convocatoria para estudiantes matriculados en enseñanzas oficiales de grado o máster que quieran optar a una estancia académica en universidades de destino con plazas ofertadas y acuerdos interinstitucionales en vigor. Por tanto, se trata de una oportunidad para dar el salto a una experiencia formativa en el extranjero dentro del curso 2026/2027.

Quiénes pueden solicitar las ayudas de movilidad Erasmus+ de la Universidad de La Laguna

Estas ayudas están dirigidas a las personas matriculadas en estudios oficiales de grado o máster en la Universidad de La Laguna. Además, deben querer realizar una estancia de movilidad para estudios dentro del programa Erasmus+.

No obstante, no basta solo con estar matriculado. También es necesario no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario previstas en la normativa de subvenciones. De ahí que sea importante revisar bien la situación personal antes de iniciar el trámite.

Qué permiten estas ayudas Erasmus+ para estudios durante el curso 2026/2027

La convocatoria está pensada para favorecer la movilidad internacional del alumnado universitario. En concreto, se encuadra en la modalidad Erasmus+ de Movilidad de Estudiantes para Estudios, conocida como SMS.

La movilidad se desarrollará durante el curso académico 2026/2027, de acuerdo con las plazas disponibles y con los acuerdos interinstitucionales vigentes. Esto quiere decir que el acceso a estas ayudas está vinculado a la oferta existente en el programa. Vamos, que conviene tener claro el destino y la plaza a la que se quiere optar.

Cómo presentar la solicitud telemática de las ayudas antes del 27 de marzo

El plazo de presentación comenzó el 14 de marzo de 2026 y permanecerá abierto hasta el 27 de marzo de 2026. ¿Te interesa participar? Entonces toca moverse rápido, porque el margen es corto.

La solicitud debe presentarse de forma telemática y debidamente cumplimentada desde la web de la ULL. Junto a ella, habrá que aportar la documentación académica y administrativa exigida en la propia aplicación de solicitud. Por consiguiente, lo más recomendable es preparar con antelación toda la información necesaria para evitar errores de última hora.