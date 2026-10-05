Cuenta atrás para solicitar las ayudas de Infantil que repartirán 25.000 euros en San Sebastián de La Gomera

San Sebastián de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife) abre las ayudas de Infantil hasta el 13 de octubre. Las ayudas de Infantil no tienen una cuantía fija por alumno. Las bases permiten simplificar documentos a las familias que repiten solicitante y mantienen sus datos.

San Sebastián de La Gomera abre el 28 de septiembre de 2026 las ayudas de Infantil para alumnado de tres, cuatro y cinco años. El Ayuntamiento anunció la convocatoria el día 25 y el edicto fija el cierre el 13 de octubre, ambos días incluidos. Las bases reservan 25.000 euros en total, que se prorratearán entre los beneficiarios admitidos. Esa cifra es el presupuesto municipal completo, no la cantidad que recibirá cada familia por presentar la solicitud.

Las ayudas de Inafantil dependen del número final de beneficiarios

La cuantía individual se obtiene dividiendo el crédito disponible entre quienes cumplan los requisitos para recibirla. Hasta que se conozca esa cifra no puede anticiparse un importe cerrado por menor. Como ejemplo aritmético, repartir 25.000 euros entre 100 beneficiarios daría 250 euros a cada uno. Con 125, resultarían 200. Son escenarios ilustrativos y no previsiones del número de alumnos admitidos. Este apoyo municipal se distingue de las deducciones por gastos escolares, cuyo resultado se determina mediante las reglas tributarias aplicables a cada contribuyente.

El alumnado debe estar empadronado y residir efectivamente en San Sebastián de La Gomera. También debe cursar segundo ciclo de Infantil en un colegio público del municipio. Las bases añaden una excepción territorial concreta: admiten estudios en el CEO Santiago Apóstol, situado en Playa de Santiago, dentro de Alajeró. Esa excepción afecta al centro educativo, no elimina el requisito de residencia en San Sebastián. La convocatoria exige además que ningún miembro de la unidad familiar de convivencia tenga deudas con el Ayuntamiento.

El calendario comienza antes que en la convocatoria del curso anterior

El edicto del curso 2025/2026 había fijado las solicitudes entre el 16 y el 29 de octubre de 2025. Este año la apertura se adelanta a septiembre y termina el 13 de octubre. Una familia que espere al mismo día de apertura del curso pasado llegaría fuera del plazo ahora publicado. La comparación explica por qué interesa comprobar cada convocatoria, incluso cuando se ha recibido la ayuda anteriormente. Las fechas anteriores no se trasladan automáticamente al nuevo curso escolar ni garantizan una renovación del expediente.

El anuncio institucional presenta una errata en uno de sus párrafos, donde menciona un comienzo en octubre. El edicto oficial despeja la contradicción y establece expresamente el periodo del 28 de septiembre al 13 de octubre. La presentación presencial puede realizarse en el registro municipal, de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 13:30. También existe tramitación electrónica con identificación digital. El solicitante debe ser el padre, la madre o el tutor legal que conviva con el menor dentro de la misma unidad familiar.

Algunas familias pueden evitar aportar de nuevo cuatro documentos

La solicitud requiere identificación vigente, acreditación del parentesco o tutela y el alta de terceros con los datos bancarios del solicitante. El certificado de matrícula solo debe aportarse si no se autoriza al Ayuntamiento a consultar esa información al centro. Hay una simplificación para quien pidió la ayuda en 2025/2026. Con el mismo progenitor y sin cambios de datos, puede evitar repetir los documentos de identidad, el libro de familia y el alta de terceros. Debe señalar esa circunstancia en el formulario.

La cuenta debe figurar a nombre de la persona solicitante y los datos bancarios deben estar actualizados. Las bases no admiten fotografías de los documentos originales como sustitución de las copias exigidas. Para la vía electrónica, prevén documentación escaneada en PDF. También solicitan teléfono móvil y correo electrónico para las comunicaciones. Esta convocatoria atiende al segundo ciclo, distinto de las becas del primer ciclo que otras administraciones, como Madrid, convocaron en primavera. No deben mezclarse edades, centros admitidos ni formularios de programas diferentes.

El pago será único y la compatibilidad exige comunicar otras ayudas

Si faltan documentos o existen defectos, el Ayuntamiento habilitará diez días hábiles para subsanar desde la publicación del requerimiento correspondiente. Las bases señalan el tablón municipal y la sede electrónica como canales de publicación. La familia debe seguir esos avisos después de registrar la solicitud. La justificación prevista consiste en acreditar los requisitos antes de conceder la ayuda, sin exigir otra justificación adicional del gasto en estas bases. Eso no impide que la Administración realice controles posteriores para comprobar que la situación declarada era correcta.

Una vez resuelto el expediente, el abono se realizará mediante una sola transferencia a la cuenta indicada. Las ayudas son compatibles con otras destinadas a la misma finalidad, pero deben comunicarse. La falta de comunicación figura expresamente entre las causas de reintegro, junto con los demás incumplimientos previstos. Los cambios relevantes en las circunstancias familiares también deben ponerse en conocimiento municipal.

El edicto oficial y las bases permiten consultar el calendario, descargar la solicitud y comprobar las condiciones que rigen el reparto de los 25.000 euros.