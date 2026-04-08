Las becas MEC 2026-2027 ya pueden pedirse con ayudas de hasta 2.700 euros y nuevos criterios de acceso

La convocatoria para el curso 2026-2027 ya está abierta y puede solicitarse desde el 7 de abril hasta el 18 de mayo a las 15:00 horas. Las cuantías por renta y residencia se mantienen como referencia, pero este año llegan cambios que amplían el acceso a más estudiantes.

Desde hoy ya se pueden solicitar las becas MEC para el curso 2026-2027. El plazo, según la convocatoria publicada en el BOE, estará abierto hasta el 18 de mayo a las 15:00 horas. Estas ayudas, gestionadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, están dirigidas a estudiantes universitarios y a quienes cursan enseñanzas postobligatorias no universitarias. En el caso de querer estudiar una FP, estos consejos del MEFP, pueden ayudarte a econtrar cuáles son más fáciles.

Cuáles son las cuantías de las becas MEC 2026-2027 para universitarios y no universitarios

Antes de iniciar la solicitud, conviene tener claro qué ayudas puedes recibir. No es un detalle menor, porque el sistema mantiene una parte fija y otra variable según la renta familiar y el rendimiento académico.

Tipo de ayuda Cuantía Ayuda ligada a la renta 1.700 euros Ayuda de residencia 2.700 euros Excelencia académica Entre 50 y 125 euros Beca básica no universitaria 300 euros Beca para Grado Básico 350 euros Cuantía variable Mínimo 60 euros

Además, en el caso de la universidad, la beca cubre el coste de los créditos en primera matrícula. Así que sí, merece la pena revisar bien cada concepto antes de enviar la solicitud.

Qué cambios clave traen las becas MEC 2026-2027 en esta convocatoria

La convocatoria incorpora varias novedades relevantes. ¿La más importante? Que se amplían algunos supuestos para que más alumnos puedan acceder a la ayuda. Estos son los cambios más destacados:

Los estudiantes matriculados entre 48 y 59 créditos podrán cobrar 350 euros por renta y 350 euros por residencia.

Quienes tengan una discapacidad entre el 25% y el 64% solo tendrán que matricularse de 45 créditos.

La ayuda de residencia en Ceuta y Melilla sube de 444 a 888 euros.

Los umbrales de patrimonio se actualizan con una subida media del 10%.

Por tanto, esta convocatoria gana en flexibilidad y abre la puerta a perfiles que antes se quedaban fuera. Ojo, porque ahí está una de las grandes claves de este año.

Cómo solicitar online las becas MEC 2026-2027 y qué debes revisar antes

La solicitud se hace exclusivamente por internet, a través de la sede electrónica del Ministerio. No basta con rellenar el formulario: hay que completar todo el proceso, firmarlo y registrarlo correctamente. Si no se finaliza, la solicitud no será válida.

Antes de hacerlo, conviene revisar los datos económicos y familiares, el número de créditos en los que te matricularás y si cumples los requisitos de renta y patrimonio. De hecho, aunque todavía no sepas qué vas a estudiar exactamente, debes presentar la solicitud dentro del plazo y después podrás modificar algunos datos.

El plazo termina el 18 de mayo a las 15:00 horas y no suele haber prórrogas. ¿Vas a esperar al último día? Mejor no jugársela. Estas becas siguen siendo una de las principales vías de acceso a estudios superiores en España y, este año, llegan con cambios que pueden marcar la diferencia.