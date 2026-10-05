La UCLM ofrece hasta 2.500 euros para estudiantes con dificultades económicas y permite compatibilizarlos con la beca MEC

La convocatoria cubre situaciones económicas que amenazan la continuidad del Grado. El plazo termina el 30 de octubre de 2026.

La Universidad de Castilla-La Mancha mantiene abierta desde el 22 de septiembre de 2026 una convocatoria para estudiantes de Grado en situaciones económicas especiales. La resolución, firmada el 21 de septiembre, permite solicitar hasta 2.500 euros por alumno durante el curso 2026–2027. Las solicitudes se presentan hasta el 30 de octubre y pueden coexistir con la beca general del Ministerio. La ayuda también contempla dificultades anteriores a 2026 que sigan sin mejorar durante el curso actual.

Qué estudiantes pueden acceder a las ayudas de la UCLM

La UCLM contempla el desempleo o un expediente de regulación de empleo de quien sostiene principalmente a la familia. También incluye su fallecimiento, incapacidad permanente o jubilación forzosa antes de la edad reglamentaria. La enfermedad o un accidente grave de algún integrante del hogar son otras circunstancias previstas. Estas situaciones deben acreditarse documentalmente y dificultar la continuidad de los estudios. Quienes consulten becas universitarias encontrarán aquí una convocatoria centrada en necesidades económicas excepcionales, con valoración individual de cada solicitud presentada.

También pueden valorarse otras circunstancias de urgente necesidad mediante una propuesta motivada de la comisión. Se requiere formalizar matrícula de Grado en la UCLM para 2026–2027 y no tener ya un título universitario oficial. Tampoco pueden concurrir quienes reúnan las condiciones legales para obtener ese título previo. Quedan excluidos los estudiantes matriculados en otras universidades que estén temporalmente en la UCLM mediante programas de movilidad. Cada persona puede recibir una sola ayuda de esta convocatoria, aunque curse varios estudios al mismo tiempo.

Las notas y la renta también cuentan para obtener la ayuda

Quienes ya estudiaban en la universidad deben haber superado al menos el 50% de los créditos matriculados durante 2025–2026. En enseñanzas técnicas y de ciencias, el porcentaje exigido baja al 40%. Con una matrícula anterior de 60 créditos, esos mínimos equivalen a 30 y 24 créditos aprobados, respectivamente. La comisión puede apreciar excepciones acreditadas documentalmente. El requisito de rendimiento previo no se exige a quienes se matriculan por primera vez en estudios universitarios, aunque siguen sujetos al resto de condiciones.

La renta familiar no puede superar el umbral dos establecido para las becas del curso 2026–2027, y también se aplican límites patrimoniales. La convocatoria remite a la normativa estatal para determinar esos topes según la composición familiar. La valoración concede hasta 18,5 puntos a las circunstancias económicas alegadas y justificadas. El expediente académico ponderado puede aportar hasta once puntos. Además, haber cursado estudios a tiempo completo durante el curso inmediatamente anterior añade medio punto. La adjudicación depende de la puntuación y del presupuesto disponible.

Compatibilidad con la beca MEC y efecto de las matrículas pendientes

La convocatoria dispone de 250.000 euros con cargo al presupuesto de 2027 y fija un máximo de 2.500 euros por estudiante. Las bases declaran compatibles estas ayudas con las becas MEC, las becas de colaboración con servicios de la UCLM y Santander Ayuda Económica. También admiten las ayudas de movilidad nacional del curso 2026–2027. Fuera de las compatibilidades expresamente indicadas, rige la incompatibilidad con otras ayudas públicas o privadas destinadas a la misma finalidad. Por ello, no debe darse por compatible cualquier convocatoria externa.

El modo de cobro depende de las deudas de matrícula con la universidad. Quien no deba nada recibe la ayuda concedida en su cuenta. Si la ayuda supera la deuda, primero se descuenta lo pendiente: una concesión de 2.000 euros con 700 euros adeudados dejaría 1.300 euros para transferir. Si ocurre lo contrario, el estudiante debe ingresar la diferencia para que la ayuda se haga efectiva. Las bases conceden quince días desde la publicación de la resolución para realizar ese ingreso.

Cómo solicitarla y qué documentación económica hay que adjuntar

La solicitud se presenta en la aplicación de becas de la UCLM dentro del plazo del 22 de septiembre al 30 de octubre. Debe describir con detalle la dificultad económica, su fecha y los documentos que la acrediten. Según el caso, pueden exigirse certificados de desempleo o pensión, informes médicos, certificado de defunción o documentación de separación. Si se alega residencia fuera del domicilio familiar, deben aportarse justificantes como el contrato de alquiler o el certificado de residencia universitaria.

Si la dificultad surgió en 2026, se exige documentación adicional de ingresos de enero–agosto y la vida laboral de los mayores de dieciséis años. Las comunicaciones se enviarán al correo institucional del estudiante y las resoluciones se publicarán en el espacio web habilitado. Tras la resolución provisional habrá tres días para alegar.

La convocatoria íntegra de la UCLM detalla los justificantes y criterios. Las solicitudes se tramitan en la aplicación oficial de becas, donde cada persona podrá consultar su expediente.