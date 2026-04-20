La Beca MUNDE de 1.800 euros tiene 110 plazas y tiene el plazo de solicitud abierto: requisitos a cumplir

La convocatoria impulsada por la Universidad Rey Juan Carlos y cofinanciada por Banco Santander ofrece 110 plazas para estudiantes de Grado con intercambio concedido dentro del Programa MUNDE. El plazo para pedirla estará abierto hasta el 4 de mayo de 2026.

Ya se puede solicitar la Beca Santander Beca MUNDE URJC para el curso académico 2026/2027, una ayuda dirigida a estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos que vayan a participar en un programa de movilidad internacional. La convocatoria contempla 110 becas de 1.800 euros cada una y está pensada para contribuir a sufragar los gastos derivados de la estancia en universidades de destino durante un semestre.

Estas ayudas, cofinanciadas por Banco Santander, tienen como objetivo facilitar la movilidad académica internacional de los universitarios de la URJC que ya tengan concedido un intercambio dentro del Programa MUNDE. El plazo para presentar la solicitud finaliza el 4 de mayo de 2026, por lo que conviene revisar cuanto antes los requisitos y la documentación necesaria.

Qué cubre la Beca MUNDE URJC 2026/2027 y cuántas plazas ofrece

Antes de iniciar la solicitud, conviene tener claro qué ofrece exactamente esta convocatoria. No se trata de una beca general para cualquier alumno como puede ser la MEC, sino de una ayuda específica para quienes ya hayan obtenido plaza en un intercambio internacional vinculado al Programa MUNDE.

Detalle de la beca:

Concepto Información Cuantía económica 1.800 euros Número de plazas 110 Duración Un semestre Modalidad Presencial Finalidad Ayudar con desplazamiento, manutención y alojamiento Plazo de solicitud Hasta el 4 de mayo de 2026

La cuantía de 1.800 euros busca aliviar parte de los gastos más habituales de una estancia en el extranjero, como el viaje, el alojamiento o la manutención. Ojo, porque se trata de una convocatoria con proceso de selección, así que no basta con cumplir los requisitos: también habrá que superar la valoración correspondiente.

Qué requisitos debes cumplir para pedir la Beca MUNDE URJC

La convocatoria está dirigida exclusivamente a estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos matriculados en estudios oficiales de Grado. Además, no vale con querer irse de intercambio: es imprescindible tener ya concedida una movilidad académica dentro del Programa MUNDE. Estos son los requisitos principales:

Estar matriculado en la URJC en estudios conducentes a la obtención de un título oficial de Grado en el momento de la solicitud y hasta el final del periodo de disfrute de la beca.

en estudios conducentes a la obtención de un en el momento de la solicitud y hasta el final del periodo de disfrute de la beca. Tener concedido un intercambio académico en una universidad con la que la Universidad Rey Juan Carlos mantenga un convenio de movilidad internacional dentro del Programa MUNDE .

en una universidad con la que la Universidad Rey Juan Carlos mantenga un convenio de movilidad internacional dentro del . Residir en España.

Por tanto, esta ayuda está pensada para un perfil muy concreto: estudiantes de Grado de la URJC que ya tengan asegurada su plaza de movilidad internacional para el curso 2026/2027.

Para qué sirve esta ayuda de movilidad internacional de la URJC

La finalidad de esta beca es clara: apoyar económicamente a los estudiantes que vayan a cursar parte de sus estudios en el extranjero. La Universidad Rey Juan Carlos explica que estas ayudas están orientadas a contribuir a los gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento en la universidad de destino.

En otras palabras, la beca no cubre de forma íntegra una estancia internacional, pero sí puede convertirse en un respaldo importante para afrontar el coste de estudiar fuera durante un semestre. Y ahí está una de las claves de esta convocatoria: reducir el impacto económico que suele suponer participar en un programa de movilidad.

Cómo solicitar la Beca MUNDE URJC 2026/2027 antes de que termine el plazo

La beca ya está abierta y puede solicitarse desde la web de Banco Santander hasta el 4 de mayo de 2026. Al tratarse de una convocatoria con plazas limitadas, conviene no dejarlo para el último momento. Además, es importante comprobar que se cumplen todos los requisitos antes de iniciar el trámite.

Antes de enviar la solicitud, lo recomendable es revisar bien tu situación académica, confirmar que el intercambio internacional ha sido concedido oficialmente y asegurarte de que sigues matriculado en la URJC en un Grado oficial. Parece obvio, pero cualquier error o falta de acreditación puede dejarte fuera del proceso.

La Beca MUNDE URJC 2026/2027 se presenta así como una oportunidad interesante para quienes quieran aprovechar una experiencia internacional con respaldo económico. Son 110 ayudas de 1.800 euros para estudiar un semestre en el extranjero, pero el plazo termina pronto. ¿Vas a dejarlo pasar? Mejor no esperar al último día.