La T4 de Barajas estrena seis espacios privados para trabajar, llamar o reunirse antes del embarque desde 3 euros

Aena ofrece la contratación en un quiosco junto a las cabinas de teletrabajo. Las condiciones de Pôdo permiten encadenar reservas, sujetas a disponibilidad.

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha incorporado seis cabinas de teletrabajo de Pôdo en la zona de embarque de la Terminal T4. Aena anunció el servicio el 30 de septiembre de 2026 para pasajeros que necesitan trabajar o reunirse antes de volar. Es el primer aeropuerto español con estas instalaciones. La compañía distribuye las unidades en dos bloques. Su uso puede contratarse directamente en un quiosco, sin registro ni descarga de aplicaciones, una opción que facilita atender necesidades surgidas durante la espera.

Dónde están las cabinas de teletrabajo y qué ofrecen

Las instalaciones se encuentran frente a las puertas J40-J41 y cerca de la J59, según Aena. Pôdo precisa que cada bloque contiene dos cabinas individuales y una grupal para hasta cuatro personas. El despliegue suma cuatro unidades individuales y dos para reuniones. A partir de esa distribución, la capacidad máxima conjunta calculada alcanza 12 personas. Al estar en embarque, el viajero debe comprobar que su itinerario pasa por esa zona antes de contratar una sesión.

Los módulos ofrecen aislamiento acústico, ventilación e iluminación adaptada al trabajo, junto con mobiliario ergonómico y conexiones para dispositivos, según la información del fabricante. El espacio permite concentrarse, hacer llamadas o mantener reuniones durante una escala. Para quien busca una alternativa al uso del portátil en cafeterías, disponer de un recinto reservado puede resultar útil. Antes de elegir la cabina, interesa identificar cuántas personas participarán y si necesitan compartir físicamente el mismo espacio.

La reserva en el quiosco permite acceder sin aplicación

La ficha de servicios de Aena confirma que el quiosco instalado junto a las cápsulas permite reservar y pagar sin crear una cuenta. También ofrece la aplicación de Pôdo para quienes prefieren planificar la sesión antes de llegar al aeropuerto. Existe, por tanto, una particularidad importante en Barajas. Las preguntas frecuentes generales de la empresa presentan la aplicación como necesaria. Sin embargo, Aena recoge expresamente una segunda vía para contratar el servicio presencialmente.

Para las reservas mediante la aplicación, Pôdo publica franjas de 30 minutos y una antelación máxima de siete días. Sus condiciones generales fijan dos horas por solicitud, equivalentes a cuatro franjas. El documento permite realizar solicitudes sucesivas cuando se necesita más tiempo, siempre sujeto a disponibilidad. Por tanto, dos horas no constituyen un límite total de permanencia. Quien tenga una escala larga debe comprobar los huecos disponibles y reservar únicamente el tiempo compatible con su embarque.

Qué significa el precio promocional anunciado para el lanzamiento

Europa Press informó el 30 de septiembre de una promoción desde 3 euros por fracciones de 15 minutos. Si esa tarifa mínima se aplicara de manera uniforme, media hora supondría 6 euros y una hora, 12 euros. Son cálculos orientativos, no precios garantizados para todas las cabinas. El importe definitivo aparece al contratar, según las condiciones de Pôdo. La información oficial consultada no permite confirmar la duración de esa promoción ni una tarifa común para todos los formatos.

La contratación anticipada también exige prestar atención a las cancelaciones. Las condiciones generales prevén devolver el importe como crédito cuando se cancela con más de seis horas de antelación. Con menos de seis horas, normalmente se cobra toda la reserva. Durante los primeros 30 minutos posteriores a contratar, se permite cancelar con devolución en crédito, salvo para la franja inmediata. Las condiciones particulares pueden prevalecer sobre estas reglas generales. Por eso, un cambio de vuelo puede afectar al coste del espacio reservado.

Cómo organizar la sesión y qué alternativas ofrece Barajas

Pôdo advierte en sus preguntas frecuentes que llegar tarde no permite recuperar los minutos perdidos y salir antes no genera devolución del tiempo restante. La planificación debe incluir el desplazamiento hasta la cabina y después hasta la puerta de salida. Si cambia la puerta asignada, habrá que recalcular ese recorrido antes de empezar o prolongar una sesión. La aplicación dispone de soporte para incidencias de acceso, reservas, pagos o problemas técnicos. Si se necesita justificante del gasto, permite solicitar facturas con datos de empresa. El fabricante también indica que no se permite comer dentro de las cápsulas.

Barajas dispone además de mesas de trabajo con enchufes en las zonas de embarque de T2, T4 y T4 Satélite. También las ofrece en las salas de recogida de equipajes de la T4. Según la información de Aena, esa alternativa permite valorar si basta con una superficie de trabajo o se necesita privacidad para una reunión. La ubicación y los servicios disponibles pueden consultarse en la ficha oficial del aeropuerto.