Yaiza Canosa asegura que conoce a más fontaneros con Land Rover que a desarrolladores informáticos

La comparación de Yaiza Canosa invita a revisar las salidas profesionales. Los datos oficiales muestran buenos resultados de inserción en familias técnicas e informáticas.

Yaiza Canosa defendió las oportunidades de los oficios en una entrevista publicada por Actitud Constante el 9 de noviembre de 2025. El contraste con Educación aporta un matiz: las familias técnicas destacan en inserción laboral, pero Informática también figura entre las mejor situadas.

Los datos de FP matizan la comparación de Yaiza Canosa

La estadística de inserción laboral de FP de 2025 permite comparar a quienes terminaron un Grado Superior en el curso 2020-2021. Los siguientes porcentajes corresponden a afiliación media a la Seguridad Social en España, con idéntico nivel educativo y promoción.

Familia profesional Primer año, marzo de 2022 Tercer año, marzo de 2024 Informática y Comunicaciones 65,8 % 76,8 % Fabricación Mecánica 65,5 % 74,5 % Instalación y Mantenimiento 64,6 % 74,2 % Transporte y Mantenimiento de Vehículos 62,4 % 72,3 %

Informática supera a Instalación y Mantenimiento en 1,2 puntos porcentuales el primer año y 2,6 el tercero, según el cálculo sobre los datos oficiales. La tabla respalda el interés de ambas opciones, aunque no permite ordenar sus sueldos. Tampoco representa exclusivamente a fontaneros, mecánicos o desarrolladores: cada familia agrupa distintas titulaciones. Los salarios ofertados a fontaneros constituyen otra referencia, centrada en remuneraciones anunciadas.

Una experiencia personal no establece qué profesión cobra más

El argumento de la fundadora de GOI reivindica la posibilidad de desarrollar una carrera o crear una empresa alrededor de un oficio. Su referencia a los vehículos que conducen profesionales conocidos expresa una experiencia personal. Para convertirla en una conclusión sobre ingresos haría falta conocer sus remuneraciones, gastos y situación laboral. El coche, por sí solo, no proporciona esa información ni permite comparar dos colectivos completos.

También resulta necesario separar trabajar para un taller de ser su propietario. Son posiciones diferentes dentro de una misma actividad, con responsabilidades y fuentes de ingresos distintas. Al valorar una oferta, interesa identificar si propone un contrato o una colaboración por cuenta propia. Comparar una nómina con la facturación de un negocio mezclaría cantidades distintas. Los llamamientos de municipios como Santa Cruz de Moya muestran necesidades locales de profesionales, aunque no equivalen a contratos garantizados.

Qué mide la afiliación y qué información deja fuera

El Ministerio calcula la afiliación media promediando las tasas de alta de cada día del periodo observado. Utiliza los meses de marzo posteriores a la titulación. Por eso, el primer año se aproxima habitualmente a nueve meses desde la graduación en junio. Para esta promoción, las columnas comparan marzo de 2022 y marzo de 2024. Son resultados de esa trayectoria educativa, no una medición de las contrataciones actuales.

El registro tampoco cubre todas las situaciones laborales, como trabajar en el extranjero, y una parte de los titulados continúa estudiando. Así, no estar afiliado no equivale automáticamente a estar en paro. Además, una tasa de afiliación no indica, por sí sola, cuánto cobra alguien o si ocupa un puesto relacionado con su formación. Esa distinción ayuda a interpretar las cifras sin convertirlas en promesas individuales de empleo.

Qué estudiar para trabajar en mecánica o instalaciones

Para quien se plantee un oficio, TodoFP identifica itinerarios concretos. Electromecánica de Vehículos Automóviles es un Grado Medio de 2.000 horas, con salidas en reparación y mantenimiento de automóviles. Instalaciones de Producción de Calor tiene el mismo nivel y duración, e incluye instalaciones de agua, calefacción y agua caliente sanitaria. Estos ciclos no son los grados superiores comparados en la tabla. Ambos incorporan formación en empresa y requieren comprobar las condiciones de acceso antes de solicitar plaza. Electromecánica combina mecánica, electricidad, diagnóstico y digitalización: aprender este oficio también exige manejar tecnología.

Entre las vías de entrada figura la ESO. También existe una prueba de acceso, con al menos 17 años cumplidos durante el año de realización. Para quienes ya tienen la titulación adecuada, existe una especialización en mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos de 650 horas. Quien prefiera el ámbito digital puede consultar las plazas para titulados de informática, como las anunciadas en Leganés. Antes de escoger, interesa comprobar la titulación exigida, los contenidos y las condiciones del puesto.

Las fichas oficiales de TodoFP permiten revisar qué enseña cada ciclo y dónde se imparte.