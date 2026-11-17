Las becas de Almadén se dirigen a residentes en Hispanoamérica, Guinea Ecuatorial y españoles empadronados en Ciudad Real. La ayuda financia el curso 2026-2027.

La Universidad de Castilla-La Mancha ha convocado diez becas de Almadén para estudiar el grado en Ingeniería Minera y Energética durante 2026-2027. Cada ayuda tendrá un límite de 7.000 euros y cubrirá matrícula, tasas y estancia en la residencia Luis J. Mateo. La convocatoria fue firmada el 5 de noviembre y registrada en la BDNS el día 6. Reserva dos ayudas para españoles empadronados en la provincia de Ciudad Real y ocho para el grupo internacional previsto. La apertura depende de la publicación del extracto en el DOCM.

Las becas de Almadén reservan hasta 5.738 euros para alojamiento durante el curso

La cuantía se reparte entre conceptos concretos, cada uno con su límite. La matrícula del grado puede recibir hasta 1.132,20 euros y las restantes tasas oficiales, hasta 129 euros. La estancia en la residencia universitaria Luis J. Mateo dispone de un máximo de 5.738 euros por estudiante. La convocatoria fija un techo individual de 7.000 euros, pero los tres topes desglosados suman 6.999,20. El importe concedido deberá respetar las condiciones de cada concepto y los gastos efectivamente cubiertos durante el curso académico señalado.

La financiación procede de un convenio entre la Diputación de Ciudad Real y la UCLM, que gestiona y distribuye estas ayudas. El presupuesto total asciende a 70.000 euros, repartidos por igual entre 2026 y 2027. La convocatoria admite otras aportaciones para la misma finalidad siempre que su suma no supere el coste financiado. Por eso, las becas del Ministerio u otras ayudas que se concedan deberán comunicarse cuando coincidan en el concepto. Esa obligación permite ajustar la cobertura y evitar que un mismo gasto quede pagado por encima de su importe.

El domicilio y la matrícula delimitan los dos grupos de estudiantes beneficiarios

Las bases permiten participar a personas residentes en Hispanoamérica o Guinea Ecuatorial y a españoles empadronados en la provincia de Ciudad Real. La condición territorial debe cumplirse cuando termine el plazo de presentación. La distribución inicial reserva dos becas al grupo español y las restantes al internacional. Si uno de los dos grupos no cubre todas sus plazas, las vacantes pasarán al otro. La referencia inicial del convenio a Sudamérica no sustituye el requisito de residencia en Hispanoamérica que establece expresamente la base sobre beneficiarios.

Todos los seleccionados deberán formalizar la matrícula del grado en Ingeniería Minera y Energética en la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén. No podrán poseer, ni estar en disposición legal de obtener, un título universitario oficial válido en todo el territorio español. También deben cumplir las condiciones generales para recibir subvenciones y estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. El programa exige incorporarse presencialmente a la actividad académica y residir en Luis J. Mateo durante el curso; no contempla elegir libremente otro alojamiento.

La solicitud incorpora las notas de acceso y admite el registro electrónico universitario

El plazo de presentación será de diez días hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. La fecha de firma del documento no inicia por sí misma ese cómputo. La solicitud debe ajustarse al anexo I y dirigirse a la directora de la escuela. Puede registrarse en el propio centro, en el registro electrónico de la UCLM o por los restantes medios administrativos admitidos. La vía electrónica permite tramitar documentación con los sistemas de identificación habilitados, como el certificado digital.

El expediente debe incorporar copia del pasaporte, NIE o NIF y la acreditación del domicilio actual del solicitante. Para ello se admite el certificado de empadronamiento, el del país de residencia o un documento equivalente. También se aportarán las notas del proceso de acceso a la universidad realizado en España o en el país de residencia. La comisión valorará esa documentación y podrá convocar una entrevista cuando exista empate o necesite aclaraciones. Los datos presentados deben corresponderse con la situación real, pues su inexactitud puede dar lugar a revocación.

La nota académica y el nuevo acceso pesan en la selección de las diez ayudas

La valoración del expediente académico alcanza diez puntos y exige obtener al menos cinco. La condición de estudiante de nuevo acceso aporta otros diez puntos. Para quienes ya estuvieron matriculados en cursos anteriores, las bases contemplan hasta cuatro puntos en función del rendimiento. La adjudicación se realizará por concurrencia competitiva y dentro del presupuesto disponible. La resolución provisional recogerá la posición de los solicitantes y su puntuación. Se enviará al correo indicado y se publicará en el tablón universitario y en la web de la escuela.

Tras la propuesta provisional habrá tres días para presentar alegaciones. Una vez concedida la ayuda y formalizada la matrícula, la universidad compensará de oficio su importe. Para la residencia, el beneficiario deberá presentar facturas mensuales o trimestrales y la UCLM pagará directamente al órgano gestor del alojamiento. Cualquier cambio que implique perder requisitos debe comunicarse por escrito. La posibilidad de prolongar las ayudas durante el grado queda vinculada al rendimiento y a futuras convocatorias. La resolución actual financia 2026-2027 y no garantiza automáticamente la cobertura de todos los cursos.