Un fontanero puede ganar más que un médico, pero las ofertas de empleo cuentan otra historia

El informe de 2025 sitúa las ofertas para médicos generalistas en 44.753 euros brutos anuales. El SEPE detecta dificultades para cubrir puestos de fontanería, pero esa demanda no garantiza un sueldo inicial.

El 28 de septiembre de 2026 volvió a difundirse una afirmación de Expertia Formación sobre fontaneros que superarían en ingresos a médicos e ingenieros. El mismo argumento se había publicado al menos el 11 de marzo. El informe InfoJobs-Esade de 2025 permite contrastarlo con ofertas: 27.477 euros brutos anuales para fontaneros, 39.736 para ingenieros de instalaciones y 44.753 para médicos generalistas. Son salarios anunciados en vacantes, no cantidades que ya estén cobrando todos los profesionales.

Qué salario ofertan a fontaneros, ingenieros y médicos

InfoJobs registró durante 2025 un total de 5.260 vacantes de fontanero, 859 de ingeniero de instalaciones y 4.417 de médico generalista. Al comparar los importes medios anunciados para esos puestos, la distancia con fontanería es de 12.259 y 17.276 euros al año, respectivamente. Las diferencias son cálculos realizados sobre las cifras del informe.

Puesto Salario bruto anual medio ofertado en 2025 Diferencia respecto a fontanería Fontanero/a 27.477 € Referencia Ingeniero/a de instalaciones 39.736 € 12.259 € más Médico/a generalista 44.753 € 17.276 € más

La comparación se refiere a anuncios de una plataforma, con límites precisos. Para calcular salarios, InfoJobs seleccionó 689.780 vacantes de jornada completa con remuneración visible y aplicó filtros estadísticos. Representan el 28% de todas las vacantes publicadas allí en 2025. Por eso, el número total de ofertas de cada profesión no es el denominador de su media salarial. El importe final también puede cambiar durante la contratación. Talent24h ya había recogido el dato de las ofertas salariales en construcción.

Las ofertas de fontanería bajaron en 2025 y su salario medio apenas subió

La comparación con el informe anterior añade perspectiva. InfoJobs pasó de 5.835 vacantes de fontanero en 2024 a 5.260 en 2025: 575 menos, un descenso del 9,9%. El salario bruto medio ofertado aumentó de 27.319 a 27.477 euros. La subida fue de 158 euros anuales, aproximadamente un 0,6%. Las inscripciones por vacante, mientras tanto, pasaron de 11 a 18. Estos datos describen la evolución dentro del portal, no la de todas las contrataciones en España.

El SEPE sí incluye a los fontaneros entre las ocupaciones difíciles de cubrir en su informe difundido en julio de 2026. También señala a electricistas y médicos. El organismo contabilizó 95.340 vacantes de todos los sectores en el cuarto trimestre de 2025; 43.495 llevaban al menos 90 días sin cubrir. Esa última cifra no corresponde solo a fontanería. Las vacantes sin cubrir reflejan problemas de ajuste que dependen del puesto, las competencias y el territorio. No establecen por sí mismas qué profesión cobra más.

Qué significa formarse tres meses frente a obtener un certificado oficial

La promesa de formarse durante tres meses y comenzar cobrando entre 2.000 y 3.000 euros mensuales procede del testimonio difundido por Expertia Formación. No es un salario inicial acreditado por los informes consultados. Dividir los 27.477 euros de las ofertas entre 12 mensualidades da 2.289,75 euros brutos; entre 14, da 1.962,64. Es un cálculo ilustrativo sobre una media anual. Tampoco deben confundirse los ingresos facturados por un autónomo con el dinero que conserva tras sus gastos y obligaciones.

Existe un itinerario oficial que permite valorar el alcance de una formación. El certificado profesional en Instalaciones de suministro y evacuación de aguas en edificios consta de 540 horas e incorpora formación en empresa. Entró en vigor el 5 de enero de 2026 y contempla como salida la instalación y el mantenimiento de fontanería en edificios. Es la duración de ese certificado concreto, no un requisito universal de 540 horas para trabajar en el oficio.

Cómo comprobar la formación y las condiciones de una oferta

Antes de matricularse, interesa pedir el nombre exacto de la acreditación, las horas previstas, las prácticas y el procedimiento para obtenerla. El buscador oficial de oferta formativa de FP permite consultar programas, requisitos y centros. Quien busque alternativas puede explorar también proyectos de formación y empleo para jóvenes, comprobando las condiciones de cada convocatoria. Ninguna de esas vías asegura por sí sola la remuneración citada por el formador.

Al valorar un puesto, conviene comprobar el salario bruto anual, la jornada, las pagas y la modalidad contractual antes de comparar cifras mensuales. En el informe, el 52% de las vacantes de fontanero ofrecía contrato indefinido y el 21% contemplaba modalidad autónoma. Son características de los anuncios, no resultados de contratación. Leer la oferta concreta permite distinguir una remuneración anunciada de una expectativa general sobre el oficio.