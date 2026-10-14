Leganés abre cuatro plazas para titulados de FP superior en informática y permite inscribirse hasta el 9 de noviembre

El Ayuntamiento seleccionará cuatro analistas/programadores mediante dos exámenes. La convocatoria también prevé una bolsa para nombramientos temporales.

El Ayuntamiento de Leganés ha abierto la inscripción para cuatro plazas de analista/programador de informática mediante oposición libre. El portal municipal fija el plazo del 8 de octubre al 9 de noviembre de 2026. Aunque las plazas pertenecen al subgrupo C1, se exige formación profesional de grado superior en informática o telecomunicaciones. El proceso incluye dos ejercicios eliminatorios y una bolsa de trabajo. La tasa ordinaria asciende a 26,95 euros, con determinadas exenciones.

Las cuatro plazas informáticas de Leganés exigen una FP superior específica

Las vacantes proceden de la oferta de empleo público de 2024 y corresponden a personal funcionario de carrera. Dos puestos están vinculados a analista informático y otros dos a analista de sistemas. Las bases permiten ampliar el número si se incorporan plazas antes de comenzar el último ejercicio. Por ahora, la cifra confirmada sigue siendo cuatro. El título requerido debe pertenecer a alguna especialidad de informática o telecomunicaciones. Un Bachillerato sin esa formación profesional específica no cumple la titulación publicada.

La titulación debe poseerse, o estar en condiciones de obtenerse, cuando finalice el plazo de instancias. Las equivalencias necesitan respaldo normativo o certificación del organismo competente. Los títulos extranjeros requieren la credencial de homologación correspondiente. Esta convocatoria es distinta de las plazas de administrativo en Leganés, que tienen su propio expediente. También se exige tener dieciséis años, cumplir las condiciones de nacionalidad y habilitación y mantener capacidad funcional para las tareas. Los requisitos deben conservarse hasta la toma de posesión.

El primer examen tiene sesenta preguntas y el segundo plantea un supuesto práctico

La oposición empieza con un cuestionario de sesenta preguntas y diez de reserva, con noventa minutos para responder. Cada pregunta ofrece cuatro alternativas. Los errores descuentan un tercio del valor de un acierto y las respuestas en blanco no penalizan. El ejercicio se califica sobre diez puntos y exige alcanzar cinco. El tribunal publicará el examen y la plantilla correctora. Las bases establecen tres días hábiles para presentar alegaciones a las preguntas desde la celebración de la prueba.

El segundo ejercicio consiste en resolver por escrito un supuesto práctico elegido entre dos propuestas del tribunal. El tiempo máximo será de dos horas y la puntuación mínima, cinco sobre diez. Se valorarán el análisis, el planteamiento, las conclusiones y la aplicación razonada de conocimientos. El repaso del temario de oposiciones deberá combinar ocho temas generales con cuarenta específicos. Estos últimos incluyen sistemas operativos, redes, bases de datos, ciberseguridad, administración de servidores y servicios en la nube. Ambos ejercicios son obligatorios y eliminatorios.

La tasa de 26,95 euros tiene exenciones por discapacidad y desempleo prolongado

El pago se realiza mediante la carpeta tributaria de la sede electrónica municipal, dentro del plazo de inscripción. La autoliquidación debe identificar personal funcionario del subgrupo C1 y la categoría de analista/programador de informática. Están exentas las personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%. También quienes acrediten inscripción ininterrumpida como demandantes de empleo durante más de dos años en los tres últimos. Para este supuesto, las bases exigen una certificación del servicio público de empleo.

El documento de alta y renovación de la demanda, conocido como DARDE, no sirve como justificante de esa antigüedad. Puede autorizarse al Ayuntamiento a consultar la causa de exención o aportarse la acreditación exigida. La tasa debe pagarse íntegramente dentro del plazo cuando no exista exención. Un pago posterior no permite corregir ese incumplimiento. Abonar el importe tampoco sustituye la solicitud. Son dos actuaciones que deben quedar completadas correctamente, con los justificantes disponibles para acreditar la candidatura.

La inscripción termina el 9 de noviembre y habrá bolsa de trabajo

El BOE publicó el anuncio el 7 de octubre y el portal municipal concreta el calendario hasta el 9 de noviembre. Las solicitudes pueden presentarse preferentemente por internet, mediante la plataforma de procesos selectivos. También se admiten las oficinas de atención ciudadana y las restantes vías previstas en las bases. Debe adjuntarse el justificante de pago. La titulación se aporta cuando no se autoriza la consulta administrativa. La ficha oficial del proceso reúne la documentación y el acceso a la inscripción.

Una vez cerrada la inscripción, se publicará la relación provisional de personas admitidas y excluidas. Habrá diez días hábiles para subsanar defectos corregibles o reclamar una omisión. La convocatoria prevé además una bolsa destinada a sustituciones, suplencias, vacantes e interinidades. Se ordenará según las puntuaciones obtenidas y su funcionamiento seguirá las instrucciones municipales. Quien no quiera integrarse deberá manifestarlo expresamente. Formar parte de la bolsa no equivale a conseguir una plaza de carrera ni garantiza un nombramiento inmediato.