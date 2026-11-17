La inscripción comienza el 12 de noviembre y termina el 2 de diciembre. La selección combina exámenes y méritos para acceder a puestos de funcionario.

Trabajar en los jardines de la Universidad de Granada tiene una nueva vía de acceso al empleo público. El BOE del 11 de noviembre publica siete plazas de auxiliar de jardines, encuadradas en el subgrupo C2. Se exige la ESO o una titulación equivalente, además de las condiciones generales. La ficha oficial del proceso confirma que las solicitudes se podrán presentar del 12 de noviembre al 2 de diciembre de 2026, ambos incluidos.

Siete puestos de funcionario con dos pruebas que hay que superar

La convocatoria pertenece a la Escala Auxiliar de Conservación y Mantenimiento, dentro del entorno profesional de mantenimiento de jardines. El sistema es concurso-oposición. Eso significa que habrá ejercicios y una valoración posterior de méritos, con reglas específicas para cada fase. El acceso es libre y permite presentarse a personas ajenas a la universidad que cumplan las bases. Como ocurre con las plazas con ESO en Grado, la titulación abre la puerta a participar, pero no sustituye la selección.

La oposición suma hasta 70 puntos y el concurso, hasta 30. El primer ejercicio consiste en un cuestionario de cien preguntas que debe resolverse en cien minutos. El segundo plantea uno o varios supuestos o pruebas prácticas del programa específico. Ambos son eliminatorios. Los puntos obtenidos por experiencia o formación no sirven para compensar un examen suspendido. La primera prueba no podrá comenzar antes del 15 de febrero de 2027; su fecha concreta se anunciará posteriormente.

El temario incluye plantas, mantenimiento y prevención de riesgos

El programa reúne materias generales y contenidos propios de jardinería. Aparecen composts, fertilizantes, coníferas, árboles, arbustos, plantas trepadoras, céspedes y técnicas de plantación. También se incluyen prevención de riesgos y procedimientos de conservación de zonas ajardinadas de la universidad. Las bases delimitan qué apartados de las normas técnicas entran en el examen. Preparar el temario exige atender a esas delimitaciones, porque algunos epígrafes quedan expresamente excluidos.

Para participar hay que tener al menos dieciséis años, capacidad funcional y cumplir las condiciones de nacionalidad y habilitación. La ESO o equivalencia debe reunirse al finalizar el plazo. Los títulos extranjeros necesitan la correspondiente homologación. Tampoco puede participar personal que ya sea funcionario de carrera de la misma escala en la UGR. Los requisitos deben mantenerse hasta la toma de posesión, y su acreditación completa se realizará en la fase prevista por la convocatoria.

La tasa es de 19 euros y el desempleo exige acreditar condiciones adicionales

Los derechos de participación ascienden a 19 euros. Hay exención para personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%, determinados supuestos de víctimas del terrorismo y familias numerosas de categoría especial. Las de categoría general tienen una bonificación del 50%. La exención por desempleo requiere, entre otras condiciones, al menos un mes previo de inscripción y no superar el límite de rentas señalado. Estar apuntado al paro, por sí solo, no resuelve toda la comprobación.

La documentación sobre desempleo incluye el informe negativo de rechazos y la acreditación de rentas prevista en las bases publicadas en el BOE. Si se necesita adaptación de tiempo o medios por discapacidad, debe solicitarse expresamente y aportar el dictamen exigido. El resguardo de pago o los justificantes de exención acompañan a la instancia. Abonar la tasa sin presentar la solicitud dentro del plazo no equivale a inscribirse.

La solicitud se completa en la sede electrónica y después llegan las listas

El trámite se realiza mediante la solicitud electrónica de PTGAS. La sede admite certificado digital, Cl@ve y las credenciales identificadas del personal de la universidad. Al entrar se elige el proceso disponible y se adjuntan los documentos correspondientes. Si se presentan varias solicitudes para la misma convocatoria dentro del plazo, la sede indica que se considera válida la última.

Después se publicará la relación provisional de personas admitidas y excluidas, junto con la información del primer ejercicio. Habrá diez días hábiles para corregir defectos subsanables o reclamar una omisión. Cada aspirante debe comprobar que figura entre los admitidos, además de buscar posibles exclusiones. Las comunicaciones posteriores se seguirán en el Servicio de Personal de la UGR. La convocatoria no especifica una retribución mensual para estos puestos.