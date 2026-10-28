Raúl vuelve a España tras trabajar en Australia por 361 dólares australianos diarios y duda si regresar a las minas

Al trabajar en Australia, el ingreso diario debe compararse con la duración del turno. También importan los descansos remunerados y las condiciones del visado.

Raúl, de 25 años, ha regresado a España tras trabajar en Australia y sopesa emprender o volver a las minas. Su testimonio, menciona 361 dólares australianos diarios por jornadas de 12 o 13 horas. La fecha exacta del regreso no consta. Esa duración resulta decisiva para interpretar cuánto ganaba durante su estancia.

Qué significa cobrar por día al trabajar en Australia

Dividir la remuneración declarada entre la duración del turno ofrece una referencia de entre 27,77 y 30,08 dólares australianos por hora. Es un cálculo orientativo, no una tarifa contractual verificada. El resultado tampoco distingue posibles pausas. Además, se desconoce si el importe incluye complementos o corresponde a una cantidad bruta o neta. Para valorar una oferta, la comparación debe incluir las mismas horas y conceptos salariales. Comparar únicamente cifras diarias puede ocultar diferencias importantes entre puestos con jornadas distintas.

El calendario también modifica la lectura del ingreso. Al trabajar en minas de Australia, los periodos de actividad y descanso pueden distribuirse de diferentes maneras. El código de WorkSafe sobre empleo FIFO explica que esta organización varía entre centros. Por eso, una cantidad diaria no demuestra por sí sola cuánto se cobra cada mes. Antes de hacer un presupuesto, hay que comprobar qué días se remuneran y cómo se organizan los turnos. Después pueden descontarse los gastos personales para estimar el ahorro.

Las horas extra y el contrato cambian la comparación salarial

Fair Work Ombudsman, el organismo australiano encargado de vigilar los derechos laborales, explica que las horas extraordinarias dependen del instrumento aplicable. Puede tratarse de un award, que fija condiciones mínimas por sector u ocupación, o de un acuerdo empresarial. No basta con dividir un pago entre las horas trabajadas para determinar si cumple la normativa. También cuentan la categoría profesional, los complementos y las reglas sobre trabajo adicional. Los otros trabajos en Australia requieren esa misma comprobación antes de comparar sueldos.

El organismo ofrece una herramienta gratuita para consultar salarios mínimos, complementos y recargos según el empleo y su clasificación. Además, indica que deben abonarse todas las horas trabajadas, incluidos ciertos tiempos obligatorios, como formación o reuniones. La nómina debe entregarse dentro del siguiente día laborable al pago. Guardar ese documento y un registro de jornada permite contrastar lo abonado con lo realizado. Estos datos aportan una base comprobable para plantear cualquier discrepancia, más allá de la cifra anunciada en una oferta.

El sistema FIFO exige valorar el descanso y la fatiga

FIFO significa fly-in fly-out y describe desplazamientos temporales a centros alejados, donde se permanece durante el periodo de trabajo. El código publicado por WorkSafe en 2019 aborda esta organización en los sectores de recursos y construcción de Australia Occidental. Incluye tanto las actividades extractivas como determinados servicios de apoyo. La ubicación y la distribución del tiempo forman parte de las condiciones que debe valorar el trabajador. Antes de aceptar, conocer el alojamiento, los desplazamientos y el calendario ayuda a entender cómo será la estancia.

Raúl resume el desgaste con una frase recogida por El Español: “Mentalmente cansa mucho”. WorkSafe identifica las jornadas largas y las exigencias físicas o emocionales entre los factores asociados a la fatiga. También señala que el agotamiento puede reducir la concentración y la capacidad para trabajar con seguridad. Su orientación exige identificar, evaluar y gestionar esos riesgos. Esta documentación aporta contexto laboral al testimonio, pero no acredita una enfermedad del joven ni demuestra un incumplimiento de su empleador.

El visado debe comprobarse antes de organizar otro viaje

Según la información publicada, Raúl afirma que su visado sigue vigente hasta abril de 2027. Sin embargo, no se identifica la categoría del permiso. Home Affairs, el departamento australiano responsable de inmigración, distingue entre caducidad, fecha límite de entrada, estancia autorizada y condiciones. Por tanto, mencionar un mes de vencimiento no basta para confirmar todas las posibilidades de regreso y trabajo. Quien esté organizando otro viaje necesita consultar los datos concretos de su autorización antes de asumir compromisos laborales.

Esa comprobación puede hacerse mediante el servicio oficial VEVO, que muestra el visado vigente y sus condiciones. Permite identificar qué puede hacer su titular y durante cuánto tiempo puede permanecer en el país. Por otra parte, Fair Work recuerda que los trabajadores extranjeros tienen las mismas protecciones laborales que los demás empleados. Disponer de un permiso temporal no elimina esos derechos. Para preparar una nueva etapa, la documentación migratoria y las condiciones del puesto deben comprobarse por separado en las fuentes oficiales correspondientes.