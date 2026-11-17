El Consejo ha fijado su posición sobre las etiquetas energéticas y los neumáticos. La reforma todavía necesita negociarse con el Parlamento Europeo.

El Consejo de la Unión Europea acordó el 6 de noviembre su posición para simplificar las etiquetas energéticas y ampliar sus opciones digitales. El texto propone nuevos plazos cuando cambie la escala de eficiencia y refuerza el papel del registro europeo EPREL. También modifica la información comercial sobre neumáticos. La decisión permite iniciar la siguiente negociación legislativa. Los consumidores no tienen que sustituir ahora las etiquetas de sus aparatos ni asumir que estas reglas ya están aplicándose.

Las etiquetas energéticas antiguas tendrían cuatro meses de transición tras un cambio de escala

La modificación afecta al momento en que una categoría de productos pasa a una escala energética revisada. Esos reajustes permiten diferenciar modelos cuando la mejora tecnológica concentra demasiados aparatos en las mejores clases. El Consejo propone que los distribuidores sustituyan las etiquetas expuestas dentro de los cuatro meses posteriores al cambio. La información entregada con el producto deberá corresponder a la mostrada en la venta. Las letras también forman parte de las reglas europeas para móviles, junto con requisitos diferentes de duración y reparación.

La posición negociadora contempla además un periodo separado de doce meses para determinados equipos que conserven únicamente la etiqueta anterior. Se refiere a modelos que dejen de introducirse en el mercado después del cambio o a proveedores que hayan cesado su actividad. El texto prevé posibles ampliaciones justificadas para ciertas categorías. Busca evitar que se descarten aparatos funcionales por problemas de transición documental. Estos plazos arrancarían desde el cambio de escala correspondiente, no desde el anuncio del Consejo del pasado viernes.

El formato digital debe permitir identificar claramente el aparato al que corresponde

La propuesta de mandato admite etiquetas físicas o electrónicas en productos expuestos, siempre que el comprador pueda asociarlas fácilmente al modelo concreto. También plantea adaptar la combinación de papel y formatos digitales a cada categoría y canal de distribución. Para los electrodomésticos domésticos vendidos en tiendas físicas recoge una consideración específica del soporte impreso. La ficha de información del producto tendría, con carácter general, formato electrónico. Los desarrollos de determinadas categorías podrían prever copias impresas de esa ficha.

El comprador debe poder distinguir la letra energética del resto de características que necesita comparar. La capacidad, el consumo declarado y el ruido pueden resultar decisivos para elegir entre aparatos de distinto tamaño. Un frigorífico de gran capacidad, por ejemplo, requiere valorar esos datos conjuntamente. La reforma propone mejorar el acceso a la información registrada, no fijar una factura eléctrica idéntica para todos los usuarios. El coste real seguirá dependiendo del consumo efectivo y de las condiciones del suministro contratado.

El registro EPREL tendría más protagonismo y evitaría introducir dos veces los mismos datos

EPREL reúne información sobre modelos sujetos a etiquetado energético y neumáticos. La propuesta impulsa conexiones entre registros para que las empresas no tengan que volver a presentar información ya comunicada. También aclara responsabilidades de fabricantes, importadores y representantes de empresas establecidas fuera de la Unión. El mandato exige precisar la representación para facilitar la actuación de las autoridades cuando detecten incumplimientos. Esa identificación importa especialmente en cadenas comerciales con varios intermediarios, donde el fabricante y el vendedor pueden pertenecer a países distintos.

El texto contempla funciones para reducir la visibilidad de un producto incumplidor en la parte pública de EPREL o mostrar advertencias. La actuación correspondería a la vigilancia del mercado, con las garantías y procedimientos aplicables. Para los neumáticos se incorporarían además informes de ensayos a la sección reservada a las autoridades. Esa documentación técnica no se convierte íntegramente en información pública. La separación permite que el comprador consulte datos comerciales mientras los inspectores acceden a pruebas necesarias para comprobar las declaraciones del proveedor.

Los neumáticos y las fechas definitivas forman parte de la negociación pendiente

La posición del Consejo reúne obligaciones informativas sobre neumáticos en anuncios visuales, catálogos, material técnico y ventas a distancia, incluidas las realizadas por internet. También aborda facturas y albaranes. Sus parámetros incluyen eficiencia de combustible, adherencia en mojado y ruido. Para modificar las clases, el texto exige analizar el impacto y consultar a los interesados. La revisión debe considerar la relación entre esos parámetros. Mejorar o reajustar uno de ellos no permite ignorar cómo influye sobre las restantes características del neumático.

El siguiente paso será negociar con el Parlamento Europeo cuando este cierre su posición. El comunicado del Consejo explica que el mandato prevé doce meses de adaptación para varias disposiciones. Ese plazo se vincula a la futura entrada en vigor de la norma, todavía pendiente de aprobación y publicación. Hasta entonces, la referencia para comprar sigue siendo el etiquetado vigente del modelo. El anuncio no modifica automáticamente su clase ni obliga a reemplazar equipos que funcionan correctamente.