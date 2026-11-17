Puigcerdà abre dos oposiciones para la brigada municipal, con jornada completa, permiso de conducir B y bolsas para quienes aprueben sin plaza.

Puigcerdà activa dos convocatorias para incorporar un peón y un oficial de primera electricista a su brigada municipal de obras, mantenimiento y logística. El BOE del 9 de noviembre publica ambos procesos, abiertos por oposición y turno libre. Las plazas son de personal laboral fijo y jornada completa. Las retribuciones anuales detalladas en las bases suman 26.233,76 euros brutos para el peón y 33.887,14 euros para el electricista, incluidos los complementos publicados.

Puigcerdà publica los sueldos de dos empleos fijos de su brigada

Ambos puestos comparten un sueldo base anual de 9.604,70 euros y un complemento de destino de 5.341,14 euros. También incluyen un complemento de localización de 2.495,36 euros al año. La diferencia está en el complemento específico: 8.792,56 euros para el peón y 16.445,94 euros para el electricista. La suma de esos cuatro conceptos proporciona las cantidades indicadas. Son importes brutos anuales recogidos en las bases de cada puesto. La convocatoria clasifica al peón en agrupaciones profesionales y al electricista en el grupo C2 asimilado.

La selección se hará mediante oposición por turno libre, con pruebas teóricas y prácticas, sin concurso de méritos. El peón realizará tareas auxiliares de mantenimiento, montaje, traslado de materiales y cuidado de instalaciones municipales. El electricista trabajará en habilitación, reparación y mantenimiento de equipos eléctricos, además de otras funciones de brigada. Sus bases incluyen apoyo a actividades, emergencias, señalización y trabajos de invierno relacionados con nieve. Cada plaza tiene un expediente independiente. Aprobar todas las pruebas sin obtener el puesto permitirá incorporarse a la bolsa temporal correspondiente.

El peón no exige título académico y el electricista necesita cualificación específica

Para el puesto de peón, las bases no establecen una titulación académica de acceso. Sí exigen permiso de conducir B vigente, capacidad funcional y haber cumplido 16 años, sin superar la edad de jubilación. También se aplican los requisitos de nacionalidad o residencia legal previstos para personal laboral y las condiciones sobre inhabilitación. El nivel de catalán requerido es A2. Quienes no lo acrediten deberán superar la prueba lingüística correspondiente. Las personas obligadas a acreditar castellano también disponen del régimen de prueba previsto en las bases.

El electricista puede acceder con grado medio de Instalaciones de Telecomunicaciones o de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, o una titulación oficialmente equivalente. Otra vía combina ESO y certificado de profesionalidad que cubra las materias del reglamento electrotécnico de baja tensión. También se admite ESO con reconocimiento oficial de competencias profesionales en esas materias. La experiencia por sí sola no sustituye esa acreditación. Se exige igualmente permiso B. Para este perfil, el nivel de catalán es B1, acreditable documentalmente o mediante la prueba específica regulada.

Los exámenes cambian de duración según la plaza elegida

El cuestionario del peón tendrá 20 preguntas y cinco de reserva, con cuatro respuestas alternativas, para resolver en 30 minutos. Se califica sobre 50 puntos y exige al menos 25. Los errores descuentan una cuarta parte del valor de la respuesta correcta. Después habrá uno o varios supuestos prácticos, con un máximo de 60 minutos. Esta segunda prueba también vale 50 puntos y requiere 25 para superarla. La valoración considera la resolución de las tareas y los conocimientos profesionales aplicables al puesto.

Para el electricista, el test aumenta a 30 preguntas y cinco de reserva, con 45 minutos de duración. La parte práctica dispone de un máximo de 75 minutos. Se mantiene el reparto de 50 puntos por ejercicio y el mínimo de 25 en cada uno. El tribunal puede establecer una ejecución material o ejercicios escritos y solicitar su lectura o aclaraciones. La puntuación final suma ambas pruebas. En caso de empate, se compara primero el resultado práctico y después el teórico, antes del sorteo previsto como último criterio.

Veinte días naturales para solicitar plaza y bonificaciones en la tasa

El BOE fija un plazo de 20 días naturales desde el día siguiente a su publicación, con inicio el 10 de noviembre. La vía electrónica utiliza la sede de Puigcerdà y la instancia específica del proceso. Para identificarse puede prepararse un certificado digital con DNIe. La documentación permite acreditar identidad, permiso de conducir, conocimientos lingüísticos y, para electricista, titulación o cualificación admitida. También debe aportarse el justificante de la tasa o de la bonificación solicitada cuando corresponda.

Los derechos de examen ascienden a 13 euros para peón y 17 euros para electricista. Existe una bonificación del 100 % para personas inscritas en el servicio público de empleo y para quienes acrediten discapacidad mínima del 33 %. La inscripción como demandante se justifica mediante DARDO vigente o documento equivalente. El reconocimiento de discapacidad puede documentarse o consultarse cuando proceda. Tras las pruebas, las bolsas se ordenarán por puntuación final. Los llamamientos temporales responderán a necesidades municipales y se regirán por las reglas específicas publicadas para cada categoría.