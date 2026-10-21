Un pueblo de Cuenca busca albañiles, electricistas y cuidadores que quieran vivir allí

Santa Cruz de Moya también necesita trabajadores del campo. Su alcalde asegura que varias familias ya han encontrado trabajo y casa, aunque el llamamiento no garantiza contratos ni alquileres.

Encontrar trabajo y una casa es el primer paso para plantearse una mudanza al pueblo. En Santa Cruz de Moya, en Cuenca, su alcalde, Virgilio Antón, asegura que varias familias ya lo han conseguido. El regidor busca atraer profesionales que cubran las necesidades del municipio y den continuidad a las actividades de quienes se jubilan, según recoge En Castilla-La Mancha en una información publicada el 3 de octubre de 2026, basada en vídeos de NosVamosPalPueblo.

Qué profesionales necesita Santa Cruz de Moya

El llamamiento incluye fontaneros, albañiles, electricistas, carpinteros y cuidadores de mayores, además de trabajadores para la agricultura y la ganadería. Antón destaca las necesidades de atención domiciliaria y en viviendas tuteladas, y anima a formarse en cuidados ante el envejecimiento de la población.

Son actividades vinculadas al mantenimiento de las viviendas, al campo y a la atención de las personas. La demanda puede interesar tanto a quienes buscan empleo como a profesionales que estudian prestar servicios por cuenta propia.

Sin embargo, el llamamiento no equivale a una convocatoria de contratación municipal. No se detallan vacantes, salarios, jornadas ni plazos de solicitud. Antes de tomar una decisión, cada interesado necesita concretar quién requiere sus servicios y en qué condiciones.

Qué servicios y posibilidades de vivienda ofrece el pueblo

Según explica el alcalde, el municipio dispone de consulta médica cuatro días a la semana, un centro de salud a unos 20 minutos, colegio, farmacia, panadería y bares. También menciona instalaciones de fútbol sala, frontón y pádel, además de piscina municipal durante la temporada de apertura.

En vivienda, Antón señala que existen casas vacías y que ya se han instalado nuevas familias. No obstante, la información no incluye un listado de alquileres disponibles, precios ni requisitos para acceder a ellos. La posibilidad de encontrar alojamiento debe comprobarse antes de organizar la mudanza.

Conviene preguntar qué inmuebles se ofrecen realmente, en qué estado se encuentran y si permiten fijar la residencia durante todo el año. La existencia de casas cerradas no significa que todas estén disponibles para alquilar.

Cómo preguntar por trabajo y vivienda en el municipio

El texto de partida recoge el teléfono municipal 969 365 026 y el correo ayuntamiento@santacruzdemoya.es, publicados en la ficha turística de Santa Cruz de Moya de Turismo de Castilla-La Mancha. Al contactar, resulta útil indicar el oficio, la experiencia y la disponibilidad, además de solicitar información sobre posibles empleadores y viviendas en alquiler.

También puede consultarse el portal oficial Busco Empleo de Castilla-La Mancha, como canal complementario para localizar ofertas. Cada oportunidad deberá comprobarse por separado: el mensaje del alcalde expresa una necesidad de profesionales, pero no garantiza un puesto de trabajo ni una vivienda a quienes se trasladen.