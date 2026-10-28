Una artista ofrece alojamiento gratis y tres comidas al día en Castellón a cambio de cuidar su finca

La estancia para voluntarios en Castellón requiere inglés. Contactar con la anfitriona exige una membresía de Workaway.

Una artista ofrece alojamiento y tres comidas diarias a voluntarios en Castellón a cambio de ayudar en su finca de cinco hectáreas. La propuesta, figura en Workaway. El anuncio pide una estancia mínima de dos semanas y suficiente inglés para comunicarse. Estas condiciones delimitan quién puede aprovechar una experiencia que no anuncia remuneración económica. El perfil ya acumula experiencias de años anteriores, por lo que no se trata de un proyecto recién creado.

Qué exige la anfitriona a los voluntarios en Castellón

La anfitriona prefiere parejas, aunque admite viajeros solos, y puede alojar a dos personas. Busca habilidades prácticas y no acepta niños ni mascotas. Quienes tengan necesidades alimentarias específicas deben consultarlas antes, porque el perfil limita las dietas que puede atender. Hay otra condición pendiente de concretar: el horario. Frente al voluntariado rural en Asturias recogido por Talent24h, que anuncia 15 horas semanales, esta ficha no detalla una dedicación equivalente.

Workaway describe como referencia general entre cuatro y cinco horas diarias de ayuda durante cinco días por semana. El cálculo equivale a entre 20 y 25 horas semanales, pero no acredita que ese sea el horario de Castellón. La plataforma explica que los acuerdos pueden variar según cada anfitrión y las habilidades del participante. Por eso, antes de aceptar, ambas partes deben precisar las tareas, los descansos y las horas previstas para cada jornada. Para registrarse es necesario tener al menos 18 años.

Una caravana y tareas que cambian con la cosecha

Las labores incluyen atender el huerto, retirar vegetación, podar y colaborar en pequeñas reparaciones o muros de piedra seca. También hay animales, entre ellos una yegua llamada Sultana. El calendario orienta sobre la actividad agrícola: las almendras se recogen en otoño y las aceitunas, destinadas al aceite, en noviembre y diciembre. Participar en la elaboración dependerá, por tanto, de las fechas acordadas y del momento de la cosecha; no es una actividad garantizada durante cualquier estancia.

El alojamiento consiste en una caravana con cama doble, mientras que cocina y baño se comparten en la casa principal. Es una diferencia frente a las estancias con habitación privada anunciadas en Candelario, que también contemplan baño propio. En Castellón, el uso del agua exige moderación porque procede principalmente de la lluvia, y existe un inodoro seco. La distancia de tres kilómetros al pueblo también hace relevante acordar cómo desplazarse durante los días libres.

Contactar mediante Workaway requiere una membresía. La página de registro, consultada el 26 de octubre de 2026, publica tarifas desde 59 euros anuales para viajeros individuales. La modalidad para parejas o amigos que viajan juntos parte de 69 euros al año. El pago permite utilizar la plataforma para contactar con anfitriones. No equivale a reservar esta finca ni confirma que las fechas deseadas estén disponibles: la estancia debe acordarse después con la propietaria.

Si dos personas eligen la modalidad conjunta de 69 euros y dividen el coste, cada una aporta 34,50 euros. Dos membresías individuales de 59 euros sumarían 118 euros, una diferencia de 49 euros respecto a esa opción compartida. La comparación corresponde únicamente al acceso anual a la plataforma, no al presupuesto completo del viaje. Antes de pagar, debe comprobarse la tarifa final y que la cuenta elegida encaje con la forma de viajar. También deben presupuestarse los desplazamientos, el seguro que se contrate y los gastos personales, salvo que exista un acuerdo expreso diferente.

Cómo consultar las fechas y acordar la llegada

Para solicitar la estancia hay que completar el perfil y escribir a la anfitriona con las fechas y habilidades disponibles. Workaway recomienda leer las valoraciones anteriores y mantener una videollamada antes de confirmar. Esa conversación permite preguntar por la organización diaria, las comidas, el equipo necesario y la conexión a internet. También aconseja aclarar cómo llegar y moverse por la zona, especialmente cuando el alojamiento está alejado de los servicios habituales del municipio.

La plataforma desaconseja cerrar planes de viaje hasta recibir la confirmación del anfitrión. Además, recomienda obtener la dirección exacta y un contacto personal una vez acordado el intercambio. En esta finca, la propietaria indica que puede recoger en la estación de Castellón de la Plana, pero no durante los fines de semana. Ese límite puede condicionar el billete de ida. Las fechas y condiciones deben comprobarse en el anuncio original de Workaway antes de organizar el desplazamiento.