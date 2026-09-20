Buscan voluntarios para vivir en Asturias con alojamiento gratis y dos días libres por 15 horas semanales

La estancia mínima es de dos semanas, con habitación privada, almuerzo diario y dos días libres. No es un empleo remunerado y para solicitar plaza hay que ser miembro de Worldpackers.

Una finca situada en Morcín, Asturias, mantiene abierta una convocatoria para personas de entre 18 y 60 años que quieran alojarse durante al menos dos semanas a cambio de ayudar en tareas rurales. La ficha de Worldpackers, consultada este 11 de septiembre de 2026, fija una dedicación de 15 horas semanales e incluye habitación privada, almuerzo diario, cocina equipada y dos días libres cada semana. No se ofrece un salario.

La estancia mínima suma 30 horas de ayuda a cambio de alojamiento y almuerzo

La dedicación establecida es de 15 horas semanales y la estancia mínima dura dos semanas. Esto supone un total de 30 horas de colaboración durante el periodo mínimo. Como hay dos días libres por semana, si las horas se reparten de forma uniforme entre los otros cinco días, la media es de unas tres horas diarias. Worldpackers confirma tanto las 15 horas como los dos días de descanso.

A cambio, el participante recibe alojamiento privado y almuerzo todos los días. También puede utilizar una cocina equipada y dispone de conexión básica a internet y un espacio específico para trabajar con el ordenador. Es una fórmula similar a otro voluntariado con alojamiento publicado recientemente, aunque las condiciones cambian considerablemente de un anfitrión a otro.

Las tareas incluyen cuidar animales, trabajar el huerto y mantener la finca

El trabajo se concentra principalmente en el exterior. Los anfitriones buscan ayuda para desbrozar, segar, retirar hierbas del huerto y construir bancales, además de colaborar en la construcción de una valla y un gallinero. La ficha también incluye cuidado de animales, jardinería, siembra y cosecha entre las posibles actividades.

Hay una diferencia importante respecto a una oferta de empleo convencional. Los propios anfitriones explican que se trata de su vivienda particular y no de un negocio que busque trabajadores. Por tanto, no existe salario publicado ni contrato laboral asociado a esta convocatoria. Quien busque una oportunidad remunerada puede encontrar condiciones distintas en propuestas como esta finca francesa con alojamiento, donde sí se anuncia pago por el trabajo realizado.

El alojamiento no elimina todos los gastos y Worldpackers exige pagar una membresía

La oferta admite a personas de 18 a 60 años, tanto viajeros solos como parejas o dos voluntarios que quieran acudir juntos. Basta con un nivel principiante de español o inglés. La plataforma indica además que los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y, cuando corresponda, el visado corren por cuenta del participante. Desayunos y cenas tampoco aparecen entre las comidas incluidas.

Hay otro coste que interesa conocer antes de considerar el alojamiento como completamente gratuito. Worldpackers exige ser miembro para ponerse en contacto con los anfitriones y presentar solicitudes. A 11 de septiembre, el plan individual más económico, Trips Solo, cuesta 59 dólares y tiene un año de validez. Para parejas o amigos que quieran solicitar juntos una experiencia, Trips Parejas/Amigos cuesta 69 dólares al año. Son precios de la plataforma y pueden cambiar, por lo que deben comprobarse antes de contratar el plan.

Morcín permite aprovechar los dos días libres para recorrer el Monsacro

La ubicación añade uno de los principales atractivos de la propuesta. Morcín se encuentra en la zona central de Asturias y el ayuntamiento promociona varias rutas de senderismo por el concejo. Entre ellas está la subida a las capillas del Monsacro, con un tiempo aproximado de una hora y media de ascenso y dificultad media. Desde la montaña pueden contemplarse amplias vistas de la región en días despejados.

La convocatoria aparece disponible actualmente para los meses comprendidos entre septiembre y febrero. Los anfitriones ofrecen inicialmente 15 días, aunque explican que podrían plantearse una estancia más larga cuando la convivencia y la experiencia funcionen para ambas partes. Quien esté interesado debe consultar la oferta original en Worldpackers, revisar las fechas disponibles y presentar la solicitud desde un perfil con membresía activa.

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