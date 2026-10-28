Madrid reserva 118,9 millones para las ayudas de 500 euros por hijo y mantiene los requisitos actuales

Subtítulo: Las ayudas por natalidad de Madrid reciben financiación para 2027, 2028 y 2029. La ampliación anunciada hasta los 35 años todavía es futura.

Las ayudas por natalidad de Madrid tendrán una reserva de 118,9 millones de euros para los próximos tres ejercicios. El Consejo de Gobierno aprobó esta financiación el 21 de octubre para mantener el apoyo de 500 euros mensuales. La decisión presupuestaria no cambia automáticamente las condiciones actuales. Tampoco convierte los 14.500 euros máximos anunciados en una cantidad garantizada: la fecha de solicitud determina desde qué mes puede reconocerse el derecho.

La reserva cubre tres ejercicios y la ampliación de edad se anuncia para 2027

El reparto aprobado destina 40,5 millones a 2027, otros 49,2 millones a 2028 y 29,2 millones a 2029. Su suma exacta es 118,9 millones, presentada de forma redondeada como 119 millones en el anuncio institucional. Son fondos distribuidos entre tres años, no una nueva paga individual. La ayuda mensual por natalidad continúa siendo de 500 euros por hijo o feto. El presupuesto permite financiar las obligaciones del programa sin alterar por sí solo sus bases reguladoras.

La Comunidad también recuerda una ampliación anunciada para 2027: madres de hasta 35 años cuando tengan el tercer hijo. Esa previsión necesita distinguirse del trámite disponible actualmente, que mantiene el límite de 30 años al presentar la solicitud. Una mujer de 33 años no puede dar por cumplido hoy el requisito de edad solamente por esperar su tercer hijo. Deberá atender a las condiciones y fechas de aplicación que se publiquen para esa ampliación. La nota presupuestaria no sustituye esa regulación.

Las ayudas por natalidad de Madrid exigen residencia acreditada y un límite de renta

El procedimiento actual incluye gestantes desde la semana 21, madres con hijos menores de 24 meses y determinadas adopciones desde enero de 2022. La solicitante debe residir legalmente en España y tener 30 años o menos cuando presenta la petición. Cumplir 31 después no extingue por sí mismo una ayuda ya reconocida. También debe acreditar empadronamiento en la Comunidad durante, al menos, cinco de los diez años anteriores. Ese periodo puede sumar estancias en distintos municipios madrileños; no exige cinco años consecutivos.

El empadronamiento y la residencia efectiva en Madrid deben mantenerse mientras se cobra. Los ingresos anuales no pueden superar 30.000 euros en tributación individual o 36.200 euros en tributación conjunta. Esta segunda cifra corresponde a la modalidad conjunta del IRPF, no a cualquier suma informal de ingresos familiares. Se toma el último periodo tributario cuyo plazo de declaración haya terminado. Las bases obligan a comunicar cambios que afecten al derecho en un máximo de dos meses. Superar los límites económicos puede afectar a la continuidad del pago.

Presentar la solicitud más tarde reduce los meses que pueden reconocerse

La cuantía se calcula desde el mes natural de presentación y llega hasta el mes en que el menor cumple 24 meses, incluido. La ayuda no recupera automáticamente meses anteriores a la petición. Por ejemplo, solicitarla cuando el bebé cumple doce meses permite reconocer trece mensualidades hasta el mes de su segundo cumpleaños. El resultado serían 6.500 euros, siempre que se mantengan las condiciones. Esa diferencia explica por qué el máximo de 14.500 euros no corresponde a todas las beneficiarias. Empezar durante el embarazo permite abarcar más mensualidades.

En gestaciones múltiples se reconoce la cuantía por cada feto, mediante una misma solicitud. En adopciones, el periodo final se vincula a los 24 meses desde su inscripción registral, independientemente de la edad del menor. Las bases admiten compatibilidad con el trabajo y con otras ayudas, respetando sus condiciones y los límites económicos exigidos. Las ayudas municipales por nacimiento son procedimientos distintos, con sus propios requisitos. Tener reconocida una prestación o ayuda diferente no sustituye esta solicitud ni garantiza su concesión.

La solicitud sigue abierta y los cambios deben acreditarse dentro de plazo

El trámite autonómico permanece abierto durante todo el año y admite presentación electrónica o presencial. Para el embarazo se requiere informe médico con semana de gestación, fecha probable del parto y número de fetos. En nacimientos y adopciones se aporta la correspondiente acreditación registral, junto con los documentos de identidad, residencia e ingresos exigibles. Si la ayuda se pidió durante el embarazo, el nacimiento debe acreditarse en los tres meses siguientes. El expediente también necesita una cuenta bancaria adecuada para recibir las transferencias de la Administración.

La Administración dispone de tres meses para resolver; el silencio tiene efecto desestimatorio. Si requiere subsanar documentación, las bases conceden diez días hábiles para responder. La resolución favorable permite abonar los atrasos correspondientes desde el mes reconocido, aunque el primer ingreso llegue posteriormente. Ante una denegación expresa caben reposición en un mes o recurso contencioso administrativo en dos meses, según la notificación. Incumplir las condiciones puede causar pérdida del derecho y devolución de cobros indebidos. La obligación de comunicar cambios continúa después de recibir el primer pago.