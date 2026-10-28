Manuel Armando, albañil con más de 30 años de oficio: «Se están acabando los que quieren aprender y los que quieren enseñar»

El relevo generacional en la construcción presenta una importante brecha de edad. La normativa mantiene contratos que permiten aprender trabajando con un salario.

Manuel Armando, albañil con más de 30 años de experiencia, alerta sobre el relevo generacional en la construcción. Señala dificultades para encontrar profesionales preparados y formar aprendices. Lo explicó en Sector Oficios el 17 de mayo, según La Razón, que recuperó su testimonio el 25 de octubre de 2026. Los datos difundidos este mes permiten contrastarlo: los menores de 30 años representan el 11,2% del empleo en construcción. La cifra corresponde al segundo trimestre de 2026.

El relevo generacional en la construcción tiene una brecha de edad

Su preocupación conecta con el relevo de los albañiles, pero necesita una referencia concreta para medirla. La Radiografía del empleo en construcción 2025 contabiliza 90.429 ocupados de 55 años o más frente a 20.900 menores de 30. El grupo analizado reúne albañiles, canteros, tronzadores, labrantes y grabadores de piedra. Por tanto, las cifras no corresponden exclusivamente a albañiles ni describen a todos los trabajadores de la construcción.

La comparación arroja 4,3 trabajadores de 55 años o más por cada menor de 30, al dividir ambas cantidades. El informe del Observatorio Industrial de la Construcción utiliza medias anuales de la EPA de 2025. En esa agrupación, la edad media pasó de 43,4 años en 2015 a 47,5 en 2025. Son 4,1 años más en una década. Estos datos muestran envejecimiento, pero no permiten fijar cuándo se jubilará cada profesional.

Los jóvenes aumentan, aunque encontrar personal preparado sigue siendo otra cuestión

El testimonio de Manuel Armando aporta la perspectiva de quien debe enseñar mientras atiende sus encargos. Según relata, incorporar a alguien sin experiencia exige asumir costes cuando todavía necesita acompañamiento para trabajar. También expresa su interés por dedicarse a la formación en el futuro. Su valoración describe obstáculos que encuentra en el oficio, sin demostrar que hayan desaparecido los jóvenes interesados o los profesionales dispuestos a enseñar.

De hecho, la Fundación Laboral de la Construcción publicó el 8 de octubre una evolución distinta para el conjunto del sector. Con datos de la EPA del segundo trimestre de 2026, contabiliza 181.006 ocupados menores de 30 años, un 10,3% más interanual. Representan el 11,2% del empleo sectorial. El crecimiento de este colectivo puede coexistir con dificultades para cubrir especialidades concretas. Tampoco esta estadística mide cuántos trabajadores están preparados para ejecutar cada tarea.

El contrato de formación en alternancia sigue vigente

Hay otro matiz relevante en su crítica a la desaparición de los antiguos contratos de aprendizaje. La legislación mantiene el contrato de formación en alternancia, que combina empleo remunerado y formación vinculada al trabajo. Está regulado en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores y desarrollado por el Real Decreto 1065/2025. Su duración ordinaria va de tres meses a dos años. Estas son algunas de sus condiciones:

Condición Primer año Segundo año Trabajo efectivo máximo 65% de la jornada máxima del convenio o, en su defecto, legal 85% de esa jornada Salario mínimo sin previsión convencional 60% del salario correspondiente al grupo y nivel 75% del salario correspondiente al grupo y nivel

Los porcentajes salariales se aplican proporcionalmente al tiempo trabajado, respetando siempre el SMI proporcional. Estas reglas impiden afirmar que un aprendiz deba cobrar siempre lo mismo que un oficial experimentado. Además, debe existir formación efectiva, con un plan individual y tutores del centro y de la empresa. El reglamento exige proporcionar al tutor tiempo y medios para cumplir su función. No basta con llamar aprendiz a quien ocupa un puesto ordinario. El incumplimiento empresarial de las obligaciones formativas puede convertir el contrato en indefinido ordinario.

Qué comprobar antes de aceptar una oferta para aprender albañilería

Quien quiera incorporarse al oficio debe comprobar qué formación acompaña a la oferta, quién tutoriza y qué tareas realizará. También debe conocer la jornada de trabajo, el tiempo formativo y el convenio utilizado para calcular su salario. La formación para trabajadores de construcción puede seguir itinerarios distintos, por lo que cada convocatoria exige revisar destinatarios y acreditación. Un curso de actualización y un contrato formativo responden a necesidades diferentes.

Una novedad del 23 de octubre ofrece una opción para actualizar conocimientos: la Fundación Laboral presentó Clave Online. La plataforma reúne más de 60 cursos gratuitos, de entre cuatro y diez horas, sobre edificación, prevención y empleo. Está dirigida a profesionales, empresas y autónomos del sector. Por su orientación y duración, esta oferta constituye formación continua y no sustituye el aprendizaje completo de albañilería. La entidad explica sus características en la presentación de Clave Online.