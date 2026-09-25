Uno de los pueblos más bonitos de España busca voluntarios y ofrece alojamiento cambio de cuidar el jardín solo 3 horas al día

La ficha de Workaway busca una o dos personas para octubre, noviembre y diciembre. Confirma alojamiento privado, pero no fija estancia mínima ni detalla expresamente la comida.

Una oferta activa en Workaway busca una o dos personas para pasar parte del otoño en Candelario, en plena Sierra de Béjar. La ayuda requerida es de dos a tres horas diarias durante cinco días a la semana. Confirma habitación y baño privados, conexión a internet y disponibilidad para octubre, noviembre y diciembre. No fija estancia mínima y tampoco anuncia salario por las horas de ayuda.

La oferta está abierta para octubre, noviembre y diciembre

El anfitrión indica que busca actualmente una o dos personas para octubre, noviembre y diciembre. El perfil registraba actividad el 25 de septiembre. Pueden alojarse hasta dos voluntarios, que pueden llegar juntos o por separado. Además, la ficha señala expresamente que no existe una estancia mínima establecida. Las fechas concretas deben acordarse directamente con el anfitrión antes del viaje.

La dedicación prevista es de dos a tres horas diarias durante cinco días semanales. Son entre 10 y 15 horas cada semana. Las tareas incluyen mantenimiento del jardín, plantación, riego, trabajos exteriores y pequeñas labores dentro de la casa. Workaway sitúa su referencia general en cuatro o cinco horas durante cinco días, unas 20 a 25 horas semanales. Esta estancia requiere entre cinco y quince horas menos que esa pauta. Es una dedicación similar al voluntariado en Asturias de 15 horas semanales.

El alojamiento sí figura en la ficha, pero la comida no se detalla

La oferta incluye una habitación privada con baño en la segunda planta de la vivienda y permite alojar a dos personas. También dispone de conexión a internet. El anfitrión acepta a personas que trabajan online y señala que pueden utilizar un escritorio de la casa. No exige experiencia profesional en jardinería y especifica que parte de las tareas se harán junto a él. En la vivienda también hay un gato.

La ficha primaria no permite afirmar que todas las comidas estén incluidas. Workaway explica que sus anfitriones suelen proporcionar alojamiento y alimentación a cambio de ayuda, pero las condiciones pueden variar. En otras propuestas, como el voluntariado en una isla griega, la alimentación aparece expresamente detallada. En Candelario no sucede así. Por ese motivo, el interesado debería confirmar por escrito qué comidas proporciona el anfitrión antes de organizar el desplazamiento.

Candelario aporta atractivo patrimonial, pero la propuesta es de un particular

La oportunidad no procede del Ayuntamiento de Candelario ni forma parte de un programa municipal. Se trata de una propuesta publicada por un anfitrión particular en Workaway. La localidad sí cuenta con un reconocimiento patrimonial acreditado. Candelario pertenece a Los Pueblos Más Bonitos de España desde 2015, según la relación oficial de incorporaciones de la asociación.

Además, el Decreto 747/1975 declaró la villa conjunto histórico-artístico. La disposición fue publicada en el BOE del 10 de abril de 1975. Este atractivo turístico no cambia la naturaleza de la oferta. La ficha no anuncia contrato, sueldo ni remuneración. Es distinta de un empleo rural con alojamiento en el que sí existe una relación laboral. Para quien esté buscando trabajo, esta diferencia resulta especialmente relevante.

Qué debe comprobar quien quiera solicitar la estancia

Contactar con el anfitrión requiere una membresía de Workaway. La plataforma publica actualmente un precio de 69 dólares anuales para una cuenta individual. La modalidad para dos personas cuesta 79 dólares al año. A esa cantidad pueden añadirse transporte, seguro y otros gastos personales. También habría que presupuestar alimentación si finalmente no quedara cubierta por el acuerdo. Por tanto, presentar la propuesta simplemente como una posibilidad de “vivir gratis” omite costes que pueden recaer sobre el viajero.

Workaway recomienda que ambas partes acuerden las condiciones antes del desplazamiento. La plataforma también advierte a los ciudadanos extracomunitarios de que necesitan comprobar los requisitos migratorios aplicables antes de viajar a España. En esta oferta deberían quedar claros las fechas, las comidas, el horario y el reparto de tareas.

La ficha del anfitrión en Workaway confirma alojamiento privado y entre 10 y 15 horas de ayuda semanal. El resto de condiciones debe pactarse antes de aceptar la estancia.