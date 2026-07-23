Un representante de la Guardia Civil asegura que no existen medios suficientes para atender todas las emergencias con balizas V16

El coordinador nacional de Tráfico de AUGC advierte de que la plantilla actual no permite responder a las cerca de 2.700 activaciones diarias. La instrucción de la DGT afectaría a las patrullas próximas y disponibles, no supondría una movilización incondicional ante cada aviso.

La intención de la Dirección General de Tráfico de enviar una patrulla cuando un conductor active una baliza V16 ha provocado la respuesta de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Carlos Cantero, coordinador nacional de Tráfico de AUGC, considera “materialmente imposible” atender todas las señales con los agentes que prestan servicio actualmente en las carreteras.

La DGT quiere formalizar el auxilio tras activar una baliza V16 conectada

Pere Navarro ha anunciado que Tráfico prepara una instrucción para que la patrulla de la Guardia Civil más cercana pueda desplazarse hasta el vehículo que ha activado una baliza V16. La medida está prevista para este verano y pretende regular una actuación que los agentes ya realizan cuando se encuentran cerca y no están atendiendo otro servicio prioritario.

El director general de Tráfico explicó que la intervención tendría una función de auxilio. Por tanto, el anuncio no garantiza que una patrulla vaya a presentarse siempre ni establece que todos los agentes deban abandonar el servicio que estén realizando. La disponibilidad de efectivos y la distancia respecto al vehículo seguirán condicionando la respuesta.

AUGC alerta de que faltan agentes para atender miles de avisos diarios

La plataforma DGT 3.0 recibe una media aproximada de 2.700 incidencias diarias procedentes de balizas V16 conectadas. Esta cifra representa cerca de 81.000 activaciones al mes, aunque el dispositivo no permite distinguir si el vehículo ha sufrido una avería, un accidente u otro problema.

AUGC sostiene que ese volumen no puede traducirse en otros tantos desplazamientos policiales. La asociación sitúa la plantilla de la Agrupación de Tráfico en torno a los 9.000 efectivos, el 83% de los 10.445 agentes fijados como plantilla de referencia.

Además, no todos los guardias civiles están patrullando al mismo tiempo. Los turnos, descansos, vacaciones, bajas y funciones internas reducen el número de agentes disponibles en cada demarcación.

Las patrullas ya afrontan accidentes, averías y controles con recursos limitados

Cantero señala que los equipos de Tráfico deben atender siniestros graves, averías, atropellos, obstáculos en la calzada y otras incidencias que exigen una respuesta inmediata. También participan en campañas específicas de vigilancia, como los controles de alcohol y drogas, que requieren varios agentes durante cada operativo.

El representante de AUGC pone como ejemplo la A-4 a su paso por Madrid. Según explica, pueden registrarse tres o cuatro avisos durante un mismo turno cuando únicamente hay dos o tres patrullas disponibles. Añadir todas las activaciones de balizas V16 obligaría a establecer prioridades y dejaría sin capacidad de respuesta otros puntos de la red viaria.

Cantero también rechaza que el funcionamiento existente en el País Vasco pueda trasladarse directamente al conjunto del territorio nacional. Considera que la extensión de las carreteras bajo responsabilidad de la Guardia Civil y la distribución de sus efectivos plantean una situación diferente.

Activar la baliza V16 no sustituye la llamada al 112

La baliza V16 conectada es el único dispositivo válido para señalizar un vehículo inmovilizado desde el 1 de enero de 2026. Al encenderse, comunica su posición a DGT 3.0 para que la incidencia pueda difundirse mediante paneles, navegadores y aplicaciones de tráfico.

Sin embargo, la propia DGT aclara que la baliza no activa los servicios de emergencia ni informa sobre la naturaleza del suceso. Cuando haya heridos o exista una situación de peligro, el conductor debe llamar al 112. Ante una avería, también tendrá que contactar con su servicio de asistencia o solicitar una grúa.