El Trustee transporta desde Bilbao monopilotes de 90 metros para Hornsea 3, futuro mayor parque eólico marino individual del mundo

El semisumergible de Boskalis carga tres estructuras por viaje hasta Teesworks. Hornsea 3 contará con 197 aerogeneradores y 2,9 GW de potencia.

El Trustee, un buque semisumergible operado por Boskalis, realiza una cadena de viajes entre Bilbao y Teesworks, en el noreste de Inglaterra. Cada salida puede transportar tres monopilotes fabricados por Haizea Wind Group para Hornsea 3. Las piezas de esta ruta rondan los 90 metros y pesan más de 1.600 toneladas. Boskalis presentó la operación en julio, mientras Haizea comunicó el 6 de agosto nuevas entregas. El proyecto británico necesitará 197 cimentaciones y tendrá 2,9 GW de potencia.

El Trustee puede cargar tres monopilotes en cada viaje

El Trustee fue convertido en 2008 para transportar cargas pesadas y sobredimensionadas. Mide 216,79 metros de eslora y 44,5 metros de manga. Su cubierta útil alcanza 130 metros de longitud y ocupa casi toda la anchura del buque. El peso muerto declarado es de 54.000 toneladas y su velocidad de prueba llega a 15 nudos. La configuración semisumergible facilita operaciones con estructuras que no cabrían en un mercante convencional. Durante la travesía, las piezas quedan fijadas mediante soportes y amarres preparados para soportar el movimiento del buque.

Boskalis describe un servicio de varios viajes durante los próximos meses. El Trustee carga tres monopilotes en España y los entrega en Reino Unido para su almacenamiento y posterior instalación. Las primeras seis cimentaciones de Hornsea 3 llegaron a Teesside en febrero, repartidas en dos envíos. Aquellas piezas recorrieron unas 960 millas náuticas desde Bilbao. La operativa del Trustee amplía ese flujo logístico, aunque no implica que el buque vaya a mover por sí solo los 197 monopilotes.

Haizea Bilbao fabrica las cimentaciones XXL de Hornsea 3

Un monopilote es un gran tubo de acero que se fija al fondo marino y sostiene la torre del aerogenerador. Haizea fabrica estas cimentaciones en su planta del Puerto de Bilbao, con más de 200.000 metros cuadrados y seis naves productivas. La planta emplea a más de 900 trabajadores, según la compañía. Su ampliación, valorada en más de 250 millones de euros, elevó la capacidad para atender contratos internacionales. El proyecto se suma a otros proyectos industriales eólicos que desarrollan nuevas cadenas de suministro en España.

Las cifras publicadas no describen exactamente el mismo lote. Ørsted señaló que los primeros monopilotes medían unos 90 metros y pesaban 1.670 toneladas de media. Haizea informó el 6 de agosto de una entrega posterior con piezas superiores a 105 metros. Estas estructuras alcanzaban 11 metros de diámetro y unas 2.300 toneladas. Por eso, no debe atribuirse una medida idéntica a las 197 cimentaciones. Las comunicaciones oficiales reflejan lotes con dimensiones distintas dentro del mismo proyecto.

Hornsea 3 tendrá 197 aerogeneradores y 2,9 GW de potencia

Hornsea 3 se construye en el mar del Norte, a unos 120 kilómetros de la costa de Norfolk. Ørsted prevé instalar 197 aerogeneradores y alcanzar 2,9 GW. La empresa estima que esa producción abastecerá a más de 3,3 millones de hogares británicos. La primera cimentación completa quedó instalada el 14 de mayo de 2026. Los trabajos con los 196 monopilotes restantes continuarán durante 2026 y parte de 2027. La finalización general del parque está prevista alrededor de finales de 2027.

El Trustee no instala los monopilotes en alta mar. Su función termina en el traslado hasta el centro logístico británico, donde las piezas se preparan para la siguiente fase. Cadeler asumió el transporte y la instalación marina de las cimentaciones. El buque Wind Ally hinca los monopilotes en el lecho marino. Después, el Wind Orca coloca los componentes secundarios de acero. Esta separación de tareas explica por qué el proyecto necesita distintos buques especializados para completar una sola cimentación.

Bilbao gana peso en la cadena industrial de la eólica marina

El contrato sitúa a Bilbao en una cadena industrial que abarca fabricación, logística portuaria, transporte pesado e instalación marina. Haizea sostiene que su planta bilbaína puede producir cimentaciones de dimensiones inéditas en la península ibérica. El grupo supera los 1.500 empleados y mantiene más de 900 puestos en las instalaciones vizcaínas. Entre los perfiles vinculados a esta industria figuran soldadores y técnicos especializados, relacionados con la fabricación avanzada y el sector energético.

Los viajes del Trustee conectan directamente esa capacidad industrial con el montaje de Hornsea 3 en Reino Unido. Cada expedición mueve tres estructuras desde Bilbao hasta Teesworks, donde quedan preparadas para su traslado al mar del Norte. La secuencia se repetirá durante varios meses, según Boskalis. El volumen y el tamaño de las cargas muestran la especialización alcanzada por la planta y el puerto. También convierten esta ruta marítima en una pieza operativa del calendario de construcción del parque.