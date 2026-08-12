El truco del papel de aluminio en la lavadora se hace viral, pero confunde el lavado con el secado

Whirlpool afirma que la estática no se forma en la ropa mojada y menciona las bolas de aluminio como opción para la secadora. Samsung pide retirar objetos ajenos de la lavadora.

El 2 de agosto de 2026 se difundió un truco doméstico que aconseja introducir dos o tres bolas de papel de aluminio en la lavadora. La publicación sostiene que el metal dispersa la electricidad estática y evita que las prendas se peguen o atraigan pelusas. La explicación, sin embargo, mezcla el lavado con el secado. Whirlpool afirma que la estática no se forma sobre la ropa mojada y sitúa el problema dentro de la secadora. Una recomendación válida para accesorios de secado no puede trasladarse a un tambor lleno de agua.

La electricidad estática aparece cuando la ropa se seca

La electricidad estática surge por el intercambio de cargas cuando los tejidos se rozan. El fenómeno aumenta cuando la ropa pierde humedad, continúa girando y queda demasiado seca. Whirlpool explica que el calor del secado elimina agua de las fibras y puede agravar la acumulación de carga. Los materiales sintéticos, como el poliéster y el nailon, retienen esa carga durante más tiempo que muchas fibras naturales. GE aplica el mismo principio y combate la estática con una fina niebla de agua al final del ciclo.

Esta diferencia importa porque el artículo viral atribuye al ciclo de lavado un problema que se manifiesta principalmente después. El agua mantiene las prendas húmedas y reduce las condiciones que favorecen la estática. El efecto se hace visible al separar calcetines, notar pequeñas descargas o encontrar pelusas adheridas tras el secado. Para mejorar la colada durante el lavado, resulta más útil usar bien el cajetín y respetar las dosis indicadas.

Qué dice Whirlpool sobre las bolas de aluminio

La guía de Whirlpool distingue con claridad ambos procesos. Señala que la estática no se forma en prendas mojadas y que puede aparecer en la secadora bajo determinadas condiciones. También menciona las bolas antiestáticas de lana o aluminio como una opción para el secado. Según la marca, las de aluminio ayudan a descargar la acumulación de electricidad y a mantener separadas las prendas mientras giran.

Esa recomendación no equivale a introducir bolas caseras de papel de aluminio en la lavadora. Whirlpool habla de accesorios para secadora y no autoriza expresamente el método descrito en la publicación viral. Tampoco aporta instrucciones para fabricar esas bolas con papel de cocina ni para utilizarlas durante un ciclo con agua. Que el aluminio conduzca electricidad no demuestra por sí solo que una pieza suelta elimine la carga de toda la colada. Un centrifugado bien ajustado puede reducir la humedad inicial, pero no convierte el aluminio en un accesorio aprobado para el lavado.

El riesgo de introducir objetos ajenos en la lavadora

Las guías de Samsung y LG piden que el tambor quede libre de elementos extraños. Samsung advierte de que monedas, horquillas, tornillos y otros objetos pueden dañar la junta, el cristal de la puerta o distintos componentes. LG también aconseja retirar cualquier objeto localizado dentro del tambor antes de comenzar el programa. El papel de aluminio pesa menos que una moneda, pero sigue siendo un elemento no previsto por esas instrucciones generales.

Durante el ciclo, una bola casera puede deformarse, perder compactación o desarrollar bordes irregulares. No existe base suficiente para asegurar que todos los modelos la toleren sin consecuencias. El manual concreto del electrodoméstico debe prevalecer sobre cualquier consejo de redes. Preparar las prendas antes y revisar bolsillos, cremalleras y pequeños objetos reduce daños evitables y protege tanto la ropa como la máquina.

Cómo reducir la estática sin improvisar dentro del tambor

Whirlpool recomienda separar los tejidos sintéticos de las fibras naturales y evitar el secado excesivo. También aconseja retirar la ropa cuando todavía conserva una ligera humedad. Otras opciones son añadir un paño húmedo durante los minutos finales, utilizar vapor o elegir un programa antiestático. LG propone baja temperatura, secado al aire o bolas de lana diseñadas para secadora. Estas medidas actúan en la fase donde realmente aumenta la carga.

El suavizante puede reducir la electricidad estática, según Bosch, aunque no resulta adecuado para todas las prendas. La ropa deportiva, las microfibras y algunos sistemas de secado requieren precauciones específicas. Cuando no se utiliza secadora, tender la ropa correctamente y sacarla del tambor al finalizar evita olores y acorta el secado. Si se usa secadora, los sensores de humedad ayudan a evitar ciclos excesivos. Doblar o colgar las prendas al terminar reduce nuevos roces.

El truco parte de la conductividad del metal. Sin embargo, la publicación viral lo aplica en el aparato equivocado y sin respaldo técnico suficiente.