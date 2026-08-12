Casas con jardín y barbacoa desde 45.000 euros, aunque las más baratas esconden sorpresas

La búsqueda consultada el 12 de agosto mostraba 2.674 anuncios. Entre los primeros resultados figuran una bodega con viñedo y una casa sin luz eléctrica, agua corriente ni opción de hipoteca.

El buscador de Idealista mostraba el 12 de agosto de 2026 un total de 2.674 anuncios en una búsqueda de inmuebles con jardín y referencias a barbacoa, ordenados desde 45.000 euros y con un límite de 260.000 euros. La cifra inicial exige leer cada ficha. Entre los anuncios de 45.000 euros aparecen una bodega con viñedo en O Saviñao, Lugo, y una casa rural en Montellano, Sevilla, sin luz eléctrica, agua corriente ni posibilidad de hipoteca, según indica el propio anunciante.

La selección original fue publicada por Idealista/news el 8 de agosto y reunía viviendas, fincas rústicas y chalets con parcela. Sin embargo, los primeros resultados muestran inmuebles muy diferentes entre sí. El precio anunciado no permite saber por sí solo si la propiedad puede utilizarse como residencia habitual, obtener financiación o contratar los suministros necesarios.

Qué ofrecen los inmuebles con jardín y barbacoa más baratos de la búsqueda

Los siguientes anuncios se encontraban activos durante la consulta realizada el 12 de agosto. La tabla recoge las características declaradas por particulares o agencias inmobiliarias, por lo que no sustituye la documentación registral, catastral, urbanística o técnica de cada propiedad.

Localidad e inmueble Precio y características anunciadas Aspecto que debe comprobarse O Saviñao, Lugo 45.000 euros. Finca rústica de 30 m², una habitación y parcela de 1.740 m². Se anuncia como bodega de piedra con viñedo, porche y barbacoa. Su uso registrado, habitabilidad y posibilidad de emplearla como vivienda habitual. Montellano, Sevilla 45.000 euros. Casa rural de 160 m² construidos, 100 m² útiles, una habitación, parcela de 1.000 m² y barbacoa de obra. No tiene luz eléctrica ni agua corriente. Dispone de pozo y el anuncio la identifica como no hipotecable. Villahermosa del Campo, Teruel 49.900 euros. Casa de 177 m², tres habitaciones, parcela de 200 m², jardín, piscina desmontable y patio con barbacoa. Las reformas, instalaciones y superficies deben contrastarse durante la visita y mediante la documentación. Nerpio, Albacete 50.900 euros. Cortijo de 427 m², tres habitaciones, terraza, dos cocheras, zona de barbacoa y terrenos de cultivo. Los límites de los terrenos, accesos y situación registral de las construcciones anexas. Pajares de la Lampreana, Zamora 55.000 euros. Casa de pueblo de 156 m², cuatro habitaciones, garaje, calefacción de pellets y patio de 40 m² con barbacoa. El estado del tejado, las instalaciones, la calefacción y la eficiencia energética. Abanilla, Murcia 64.900 euros en el campo de precio. Vivienda de 46 m², una habitación, dos baños, parcela de 1.100 m² y zona de barbacoa. La agencia afirma que 45 m² están registrados y que existe permiso de ampliación. Deben solicitarse los documentos y confirmarse el precio final.

Se trata de una muestra orientativa y no de una recomendación de compra. Los precios, la disponibilidad y las condiciones pueden cambiar después de la publicación. También pueden existir diferencias entre la descripción comercial del anuncio y la realidad física o jurídica del inmueble.

Por qué 45.000 euros no siempre compran una vivienda lista para entrar

Los dos anuncios de 45.000 euros ilustran la diferencia. El de O Saviñao está clasificado como finca rústica y describe una bodega de 30 m² dentro de un viñedo. El de Montellano ofrece una edificación más grande y una parcela de 1.000 m², pero carece de electricidad y agua corriente. Además, el anunciante señala expresamente que no puede hipotecarse.

El filtro por palabra también requiere atención. Un chalet de Fortuna aparece entre los resultados relacionados con barbacoa, pero su descripción únicamente indica que la parcela dispone de espacio para instalarla. Por tanto, no todas las propiedades mostradas tienen necesariamente una barbacoa construida y operativa.

Quien dependa de financiación debe preguntar al banco y solicitar una valoración antes de entregar una señal. La entidad puede rechazar la operación cuando el uso, la inscripción, los suministros o las características de la construcción no permitan constituir una garantía suficiente. Talent24h también ha analizado las condiciones de las hipotecas en 2026.

Qué documentos deben comprobarse antes de firmar unas arras por la casa

El Consejo General del Notariado recomienda solicitar asesoramiento antes de firmar cualquier contrato privado. Las arras obligan a cumplir lo pactado y, en su modalidad penitencial, el comprador puede perder la cantidad entregada si la operación no se completa por una causa imputable a él.

Antes de comprometerse con uno de estos inmuebles deberían realizarse, al menos, las siguientes comprobaciones:

Solicitar una nota simple actualizada. El Registro de la Propiedad permite comprobar la descripción del inmueble, quién figura como propietario y si existen hipotecas, embargos u otras cargas.

El Registro de la Propiedad permite comprobar la descripción del inmueble, quién figura como propietario y si existen hipotecas, embargos u otras cargas. Comparar Registro, escritura, Catastro y realidad física. La Sede Electrónica del Catastro dispone de un buscador y visor cartográfico. Debe comprobarse si la parcela, la vivienda, las ampliaciones, los porches y otras construcciones coinciden en todos los documentos.

La Sede Electrónica del Catastro dispone de un buscador y visor cartográfico. Debe comprobarse si la parcela, la vivienda, las ampliaciones, los porches y otras construcciones coinciden en todos los documentos. Confirmar el uso y la situación urbanística. En una finca rústica, bodega o vivienda de madera hay que preguntar al ayuntamiento qué uso está autorizado y si las construcciones cuentan con licencias. Algunas comunidades también exigen cédula de habitabilidad vigente.

En una finca rústica, bodega o vivienda de madera hay que preguntar al ayuntamiento qué uso está autorizado y si las construcciones cuentan con licencias. Algunas comunidades también exigen cédula de habitabilidad vigente. Revisar suministros y accesos. Es necesario saber si hay contratos de electricidad y agua, saneamiento, fosa séptica, pozo autorizado y acceso rodado. Cuando falten, deben presupuestarse las obras y conexiones antes de comparar precios.

Es necesario saber si hay contratos de electricidad y agua, saneamiento, fosa séptica, pozo autorizado y acceso rodado. Cuando falten, deben presupuestarse las obras y conexiones antes de comparar precios. Aclarar las condiciones de las arras. El contrato debe reflejar el precio, los plazos, la documentación pendiente y qué sucede si la entidad bancaria rechaza la financiación. El Notariado advierte de que un contrato privado válido obliga a cumplir lo firmado.

El contrato debe reflejar el precio, los plazos, la documentación pendiente y qué sucede si la entidad bancaria rechaza la financiación. El Notariado advierte de que un contrato privado válido obliga a cumplir lo firmado. Encargar una inspección técnica. Deben examinarse cubierta, humedades, estructura, drenaje, árboles, sistema de riego e instalaciones exteriores. En una vivienda con terreno, estos elementos pueden originar reparaciones y gastos de mantenimiento relevantes.

Cuánto puede aumentar el coste final sobre el precio anunciado por Idealista

Los 45.000 euros del anuncio no representan el presupuesto total de la operación. El comprador deberá afrontar el impuesto correspondiente, la inscripción registral, las copias de la escritura y, cuando se utilice, la gestoría. Si se trata de una vivienda usada se aplica normalmente el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, cuyo tipo depende de la comunidad autónoma y de las circunstancias del comprador. La plusvalía municipal corresponde legalmente al vendedor, salvo supuestos especiales.

A estos conceptos pueden sumarse la tasación, el asesoramiento técnico y las obras necesarias. En una vivienda con jardín también deben presupuestarse el riego, la poda, el drenaje, la conservación de muros y tejados o la reparación de instalaciones exteriores. En el anuncio de Montellano habría que valorar además el suministro eléctrico y la disponibilidad real de agua.

La comparación sugiere que una propiedad de 45.000 euros sin suministros o financiación puede terminar exigiendo más dinero que otra de 50.000 o 55.000 euros con instalaciones operativas. Antes de presentar una oferta es recomendable sumar impuestos, gastos, reformas y ahorro exigido por el banco. Como referencia complementaria, puede consultarse este ejemplo sobre qué vivienda puede permitirse una persona que gana 1.750 euros.