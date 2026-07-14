José Luis, guardia civil jubilado, habla claro sobre cómo ha mejorado el salario y los horarios de los nuevos agentes

El exagente explicó en el pódcast ‘Zona GEO’ cómo han cambiado el sueldo y las condiciones laborales dentro de la Guardia Civil. Su testimonio interesa especialmente a quienes preparan oposiciones al cuerpo.

El sueldo de la Guardia Civil vuelve a situarse en el centro del debate entre opositores y agentes. José Luis, guardia civil jubilado y conocido en redes como @polilla88, participó en el pódcast ‘Zona GEO’, de Academia Geopol, donde aseguró que un agente recién salido de la academia y destinado en Seguridad Ciudadana puede cobrar “en torno a los 2.000 euros” o “1.900 y algo”, aunque matizó que no se entra en el cuerpo únicamente por dinero.

Cuánto cobra un guardia civil recién salido de la academia en Seguridad Ciudadana

José Luis explicó que las condiciones han mejorado de forma notable respecto a las que él vivió durante sus años de servicio. Según relató, el cambio no se limita a la nómina, sino también a los horarios, la organización de los turnos y la posibilidad de conciliar con la familia.

La cifra mencionada por el exagente debe entenderse como una referencia aproximada, ya que el salario final depende del destino, los complementos, la retención de IRPF, los servicios realizados y la situación personal de cada agente.

Las tablas oficiales de Hacienda para 2026 fijan para el subgrupo C1 un sueldo base mensual de 900,63 euros, mientras que el complemento de destino de nivel 17 asciende a 465,75 euros mensuales. El BOE recoge que el empleo de Guardia Civil tiene asignado precisamente el nivel 17 de complemento de destino.

Qué complementos explican el sueldo de la Guardia Civil en 2026

La nómina de un guardia civil no se compone solo del sueldo base. A esa cantidad se añaden complementos que pueden elevar el salario mensual, como el complemento de destino, el complemento específico, la productividad o las gratificaciones por servicios extraordinarios.

El Real Decreto de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado establece que el complemento específico remunera el riesgo, la dedicación y otras peculiaridades de la función policial. También contempla la productividad y las gratificaciones por servicios fuera de la jornada ordinaria.

Por eso, dos agentes con el mismo empleo pueden cobrar cantidades distintas si tienen destinos diferentes, realizan servicios especiales o cuentan con más antigüedad. En el caso de un guardia civil recién incorporado, el testimonio de José Luis sitúa la nómina habitual en una horquilla cercana a los 1.900 o 2.000 euros en Seguridad Ciudadana.

Qué cambia en horarios, cuadrantes y conciliación para los agentes de la Guardia Civil

Además del salario, José Luis destacó la mejora en la planificación del trabajo. El exagente señaló que ahora los guardias civiles pueden conocer su cuadrante con antelación, pedir descansos semanales y organizar vacaciones en periodos como verano, Semana Santa o Navidad, algo que, según su experiencia, antes no existía en esos términos.

El guardia civil jubilado no ocultó que todavía quedan aspectos por mejorar, pero defendió que el cuerpo ha dado un avance “cualitativo y cuantitativo”. Su mensaje combina la defensa de la vocación de servicio con una reclamación clara: los agentes necesitan condiciones laborales dignas para desempeñar una labor de alta responsabilidad.

Para quienes preparan las oposiciones a la Guardia Civil, este testimonio ofrece una imagen más ajustada de lo que supone entrar en el cuerpo: estabilidad, servicio público, exigencia y una carrera profesional en la que el sueldo inicial puede mejorar con el paso del tiempo, los destinos y los complementos.