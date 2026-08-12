Los estudiantes andaluces podrán recibir 300 euros para acreditar idiomas y hasta 600 si cumplen esta condición

Las universidades públicas gestionarán las solicitudes y fijarán sus propios plazos. Podrán acceder quienes hayan recibido una beca general y cumplan las condiciones de cada convocatoria.

La Junta de Andalucía ha fijado para el curso 2026/2027 una ayuda máxima de 300 euros por acreditación lingüística. Cada estudiante podrá recibir un máximo de dos ayudas. La Orden de 31 de julio de 2026, publicada en el BOJA del 6 de agosto, establece criterios comunes. Sin embargo, no abre un plazo autonómico único. Cada universidad pública deberá convocar el procedimiento, seleccionar al alumnado y concretar sus fechas.

Quién puede recibir las ayudas de 300 euros para idiomas

Podrán acceder estudiantes beneficiarios de una beca general del Ministerio, País Vasco o Navarra. Esa condición deberá cumplirse al participar en la convocatoria universitaria o en el curso inmediatamente anterior. La redacción exige haber sido beneficiario, no solo haber presentado la solicitud. Además, el alumno no podrá haber recibido otra ayuda pública destinada a la misma finalidad.

El programa se dirige al alumnado de grado de las universidades públicas andaluzas. Haber cobrado una beca general no garantiza por sí solo la concesión. Cada universidad comprobará sus bases, la acreditación lingüística obtenida y los gastos admitidos. Los 300 euros son un importe máximo, no un pago fijo para todas las personas beneficiarias. La convocatoria universitaria concretará el cálculo y el procedimiento de abono. La financiación está pensada para costes de formación y acreditación, como matrículas de cursos y pruebas. No es una ayuda general para manutención, transporte o residencia.

Qué niveles de idiomas cubre la ayuda y cuál tiene prioridad

El programa no se limita al B1 exigido actualmente en el sistema público universitario andaluz. También permite avanzar en el primer idioma o acreditar una segunda lengua extranjera. La Ley Universitaria para Andalucía aporta el marco general. La orden publicada para 2026/2027 distingue tres finalidades y establece una prioridad clara entre ellas. En la primera modalidad, el nivel depende del requisito aplicable a la titulación y al estudiante. La orden no convierte automáticamente todas las solicitudes en ayudas para B2.

Finalidad Nivel cubierto Condición y prioridad Obtener el título de grado Competencia exigida en un primer idioma Se atiende en primer lugar Mejorar el primer idioma B2 o superior Requiere tener acreditado el nivel exigido para el grado Acreditar una segunda lengua B1 o superior Requiere tener acreditado el nivel exigido para el grado

Las solicitudes destinadas a obtener la competencia necesaria para expedir el título se atenderán primero. Las modalidades de B2 o superior y segunda lengua dependen del presupuesto disponible después. Por ello, el máximo de 600 euros es posible, pero no está garantizado. Requiere cumplir las condiciones de dos ayudas y contar con financiación suficiente en la universidad. Dos certificados tampoco generan automáticamente dos pagos.

Cada universidad fijará el plazo y los documentos de solicitud

El BOJA no fija un calendario común para toda Andalucía ni crea un formulario dirigido directamente a la Junta. Cada universidad deberá publicar su convocatoria, gestionar la selección y resolver las ayudas. La publicación autonómica financia y homogeneiza condiciones, pero la relación administrativa se mantiene entre universidad y estudiante. El alumnado tendrá que consultar el portal de becas o la sede electrónica de su centro. El anuncio deberá identificar la financiación como «Ayuda competencias lingüísticas Junta de Andalucía».

La orden tampoco enumera una documentación común para todas las universidades. La información oficial señala que la solicitud deberá acompañarse de justificantes de gasto, según el procedimiento de cada centro. También indica que las ayudas se gestionan después de superar las pruebas correspondientes. El estudiante deberá conservar certificados, recibos y facturas. Antes de registrarlos, tendrá que comprobar las fechas de gasto admitidas y el plazo específico. Una convocatoria abierta en una universidad no amplía el plazo de las demás.

El B2 será exigible desde octubre de 2029 con una excepción

Las universidades públicas andaluzas exigen actualmente una competencia de nivel B1 o superior, según el plan de estudios. La nueva ley fija el B2 como nivel mínimo desde el 1 de octubre de 2029. El cambio al B2 para obtener un grado vincula estas ayudas con las futuras exigencias académicas. La acreditación también puede resultar necesaria o valorarse para movilidad internacional y acceso a determinados másteres.

La ley exceptúa al alumnado que comenzó estudios universitarios oficiales antes de su entrada en vigor. Por tanto, no todos los estudiantes matriculados en 2029 quedarán sometidos automáticamente al nuevo B2. La fecha de inicio del grado será determinante, no solo la fecha prevista de finalización. Cada persona deberá comprobar qué normativa le corresponde. Mientras tanto, las ayudas de 2026/2027 permiten cumplir el requisito vigente, avanzar hacia B2 o superior y acreditar otro idioma desde B1.