La DGT se pronuncia sobre el futuro de la baliza V-16 tras la enmienda que quiere mantener los triángulos desde 2026

A veces, una avería en carretera ya es bastante lata como para añadirle dudas sobre qué señal hay que sacar del maletero. La baliza V-16 vuelve a estar en el centro del debate después de una enmienda registrada en el Congreso. Esa enmienda plantea que la señal luminosa pueda utilizarse como “alternativa” a los triángulos de preseñalización de peligro.

Además, establece que los triángulos no pierdan vigencia después del 1 de enero de 2026. Frente a ese planteamiento, el director general de la DGT, Pere Navarro, ha sido tajante este martes en A Coruña. Según defendió, la baliza V-16 tiene “ventajas” y “ha venido para quedarse, no hay marcha atrás”.

¿Qué ha dicho Pere Navarro sobre la baliza V-16?

El director general de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, defendió este martes el uso de las balizas de señalización de emergencia, también conocidas como balizas V-16, durante la apertura de la jornada Peatones y seguridad vial. El acto se celebró en la Domus de A Coruña y contó, entre otros representantes, con la presencia de la alcaldesa herculina, Inés Rey.

Navarro sostuvo que este sistema aporta seguridad porque evita que el conductor tenga que salir del vehículo para señalizar una avería. Lo resumió con una frase muy directa: “No hay que bajar del coche, tiene luz, que no tenían los triángulos”. Vamos, menos paseo improvisado por la calzada, que no es precisamente el plan ideal.

Punto clave Dato aportado Elemento debatido Baliza luminosa V-16 Fecha mencionada 1 de enero de 2026 Lugar de la intervención Domus de A Coruña Responsable de la DGT Pere Navarro Enmienda registrada Vox plantea mantener vigentes los triángulos Planteamiento de la enmienda La V-16 podría usarse como “alternativa” a los triángulos

Navarro también calificó la baliza como un elemento de seguridad “importante y obligatorio” de cara a “evitar atropellos”. La idea central de su intervención fue clara: para la DGT, este dispositivo no es una moda pasajera ni un accesorio más para llenar la guantera.

¿Qué cambia con la enmienda sobre los triángulos?

La enmienda registrada por Vox a la ley del PSOE plantea que la señal luminosa V-16 pueda utilizarse como “alternativa” a los triángulos de preseñalización de peligro. Es decir, según ese texto, la baliza no sustituiría por completo a los triángulos, sino que conviviría con ellos.

El punto más llamativo está en la fecha. La enmienda establece que los triángulos no perderían vigencia después del 1 de enero de 2026. Dicho en cristiano: no quedarían fuera de juego en esa fecha, algo que para muchos conductores puede marcar la diferencia entre entender el cambio o pensar que toca comprar otro cacharro más.

¿Por qué la DGT insiste tanto en la seguridad de los peatones?

La intervención de Pere Navarro no se centró solo en la baliza V-16. El director general de la DGT aprovechó la jornada para llamar la atención sobre los atropellos y pidió hacer una “reflexión” para reducir esa cifra. Según afirmó, “en la ciudad, casi la mitad de los fallecidos son peatones”.

También destacó que España es “el país de Europa que más camina” y el que tiene más desplazamientos a pie. Además, señaló que “uno de cada diez fallecidos en la carretera es por atropello”, un dato que sitúa el problema más allá de los pasos de cebra y las calles céntricas.

Galicia, la dispersión rural y el riesgo para quien va andando

Navarro se refirió de forma específica a Galicia y a sus condiciones “especiales” por la dispersión poblacional. Esa dispersión implica que muchas personas se mueven por vías que conectan distintas localidades rurales, donde también se registran accidentes de peatones.

Por eso insistió en la necesidad de llamar la atención sobre la seguridad vial. Comparó además la cifra de fallecidos por atropello con otros ámbitos, al mencionar un fallecido cuando usaba un patinete y dos por bicicleta en todo el año.

Qué puede hacer el conductor ante este debate sobre la V-16

Con la información que se ha puesto sobre la mesa, el conductor debe quedarse con dos ideas principales: la DGT defiende la baliza V-16 por seguridad y la enmienda registrada plantea que los triángulos sigan siendo válidos después del 1 de enero de 2026. La clave, por tanto, está en no perder de vista el objetivo real: reducir riesgos cuando hay una avería o una emergencia en carretera.

Para no hacerse un lío entre señales, fechas y cambios normativos, conviene tener claras estas referencias prácticas:

La baliza V-16 es defendida por la DGT porque permite señalizar sin bajar del coche.

La enmienda plantea que la V-16 sea una “alternativa” a los triángulos.

El texto registrado establece que los triángulos no pierdan vigencia después del 1 de enero de 2026.

Pere Navarro vincula este debate con la prevención de atropellos y la seguridad vial.

En consecuencia, el mensaje práctico es sencillo: en una emergencia, lo importante es señalizar el peligro reduciendo al máximo la exposición del conductor y de los peatones. Y ahí está precisamente el fondo del debate, más allá de si en el maletero mandan los triángulos, la baliza o la burocracia de turno.

Inés Rey pide poner al ciudadano en el centro

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, también intervino en la jornada y destacó la importancia de situar al ciudadano en el centro de las políticas públicas. En la misma línea, apuntó a la necesidad de que la persona que va a pie sea uno de los objetivos prioritarios.

Su planteamiento conecta con el mensaje lanzado por Navarro: si la movilidad funciona, la seguridad vial puede funcionar. Y en ciudades donde miles de personas se desplazan a pie cada día, esa reflexión no es menor.