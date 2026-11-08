Salobreña (Granada) convoca una plaza fija de bibliotecario con acceso a una bolsa de empleo aprobando el examen

La plaza de bibliotecario de Salobreña admite solicitudes hasta el 17 de noviembre. Aprobar algún ejercicio permite integrar la bolsa aunque no se obtenga el puesto.

La plaza de bibliotecario de Salobreña abre las solicitudes este 4 de noviembre de 2026, tras publicarse ayer su convocatoria en el BOE. El Ayuntamiento ofrece un puesto A2 de funcionario de carrera mediante oposición libre y formará una bolsa temporal. Hay una condición que afecta a la preparación. Aprobar el primer ejercicio no garantiza pasar al segundo, reservado a los quince mejores clasificados y a quienes empaten con el último.

La plaza de bibliotecario exige una titulación específica

Las bases publicadas el 28 de octubre en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada describen un puesto a jornada completa. Exigen Grado en Información y Documentación, o alguna de sus anteriores denominaciones, y homologación oficial cuando corresponda a títulos extranjeros. No basta cualquier carrera universitaria por tratarse del subgrupo A2. Tampoco deben confundirse estas condiciones con las plazas auxiliares de biblioteca de convocatorias anteriores. Cada escala tiene sus requisitos, y la de Salobreña responde a una especialización académica expresamente identificada.

Además, se requiere tener al menos dieciséis años, sin superar la edad máxima de jubilación, y reunir las condiciones de nacionalidad previstas. Las personas candidatas deben acreditar capacidad funcional y no encontrarse en los supuestos de separación disciplinaria o inhabilitación establecidos. Los requisitos tienen que cumplirse al finalizar las solicitudes. La tasa ordinaria asciende a 29,58 euros. Las bases contemplan reducciones del 50% para situaciones determinadas y una bonificación equivalente para familias numerosas de categoría general. Aplicar esa reducción deja el importe en 14,79 euros.

El primer test descuenta un acierto por cada tres errores

El examen inicial contiene sesenta preguntas, con cuatro alternativas y una respuesta correcta, más cinco preguntas de reserva. El tiempo máximo será de 75 minutos. Para aprobar se necesitan cinco puntos sobre diez, después de descontar un acierto por cada tres errores. Las respuestas en blanco no penalizan. Un ejemplo permite medir el efecto. Treinta aciertos sin errores alcanzan el mínimo, pero treinta aciertos y tres fallos dejan veintinueve respuestas netas, por debajo del aprobado. La puntuación depende, por tanto, de las respuestas correctas y de los errores.

El segundo ejercicio consiste en uno o varios supuestos prácticos relacionados con las materias específicas y las funciones del puesto. También se califica sobre diez y exige un mínimo de cinco puntos. Solo podrán realizarlo los quince primeros aprobados del test y las personas empatadas con la decimoquinta posición. Esta restricción añade un corte competitivo al mínimo de aprobado. Si veinte aspirantes superan el test y no existe empate en el límite, cinco no pasarán a la prueba práctica. Su aprobación inicial sí tendrá utilidad para la bolsa.

La bolsa admite aprobados sin plaza y dura hasta tres años

Las bases prevén incluir en la bolsa a quienes superen algún ejercicio de la oposición y no resulten seleccionados. La relación servirá para necesidades temporales de bibliotecario, documentalista o funciones similares, en los supuestos descritos por la convocatoria. Estará ordenada según la calificación final del proceso. La bolsa de Arroyomolinos ofrece un antecedente de acceso mediante un primer aprobado, aunque pertenece a otra categoría. En Salobreña, permanecer en la lista no asegura nombramiento ni una fecha de incorporación, porque dependerá de las necesidades municipales.

La vigencia máxima de esta bolsa será de tres años, con posibilidad de prorrogarla durante otro año. Quien reciba un nombramiento causará baja mientras dure y recuperará después el lugar que corresponda a su puntuación. Rechazar una propuesta supone pasar al final de la relación, salvo las excepciones contempladas. Entre ellas figuran determinadas situaciones de incapacidad temporal, permisos por nacimiento o adopción y encontrarse trabajando para otra administración o empresa. También se contemplan las últimas cuatro semanas del embarazo y ciertos cargos públicos representativos.

El plazo termina el 17 de noviembre y pagar no equivale a inscribirse

El BOE establece diez días hábiles desde el día posterior a la publicación del 3 de noviembre. El calendario lleva del miércoles 4 al martes 17, fecha también recogida por el canal de convocatorias de la Universidad de Granada. La solicitud utiliza obligatoriamente el modelo incluido en las bases. Debe acompañarse de identificación, titulación y justificante de la tasa, además de los documentos específicos que correspondan. Puede presentarse en el Registro General o mediante las vías previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015.

La reducción de la tasa debe solicitarse dentro del plazo y acreditarse con los documentos exigidos. Las bases incluyen supuestos vinculados al desempleo, determinadas prestaciones, ingresos de la unidad de convivencia y vulnerabilidad social. Los beneficios fiscales no son acumulables. El pago se realiza mediante la oficina tributaria de la sede municipal, pero no sustituye el registro de la candidatura. Tras las listas provisionales habrá plazo de subsanación. No obstante, las bases advierten que presentar tarde la solicitud o no pagar a tiempo no son defectos subsanables.