Arroyomolinos convoca dos plazas de biblioteca y permite entrar en la bolsa aprobando el primer examen

Las plazas de biblioteca en Arroyomolinos exigen Bachiller, FP de segundo grado o equivalente. La bolsa requiere indicar expresamente el interés en participar.

Arroyomolinos abre una convocatoria para cubrir dos plazas de técnico auxiliar de biblioteca, con una segunda oportunidad para quienes no consigan puesto. Las bases permiten entrar en una bolsa de interinos si se supera, al menos, el primer examen. Hay que solicitarlo expresamente. El anuncio publicado en el BOE del 8 de octubre de 2026 inicia veinte días hábiles de inscripción para este concurso-oposición de turno libre.

Las plazas de biblioteca en Arroyomolinos pertenecen al subgrupo C1

Los puestos son de personal funcionario de carrera, pertenecen a Administración Especial y tienen nivel 20. Proceden de la oferta de empleo público de 2023, aunque el plazo de solicitudes se activa ahora. La jornada prevista abarca de lunes a sábado, en turno de mañana o tarde. Esta información permite valorar la disponibilidad antes de presentar la instancia. El plazo de veinte días hábiles coincide con el anunciado para las 197 plazas de Hacienda, un proceso distinto.

Las bases exigen el título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o una equivalencia admitida. También requieren capacidad funcional y haber cumplido dieciséis años, sin superar la edad máxima de jubilación forzosa que corresponda. Regulan el acceso de españoles y de otros colectivos incluidos en las condiciones de nacionalidad. No podrán concurrir quienes estén afectados por las causas de separación disciplinaria o inhabilitación previstas. Todos los requisitos deben cumplirse al cerrar las solicitudes y mantenerse hasta la toma de posesión.

El primer test tiene ochenta preguntas y los errores descuentan

La oposición consta de dos ejercicios eliminatorios. El primero reúne ochenta preguntas con tres alternativas y una respuesta correcta, que deberán resolverse en un máximo de ochenta minutos. Cada acierto suma 0,25 puntos y cada error resta 0,10. Las respuestas en blanco no cuentan. Para aprobar hacen falta diez puntos sobre veinte. Un ejemplo muestra la importancia de las penalizaciones: cuarenta aciertos sin fallos alcanzan diez puntos; cuarenta aciertos y diez errores dejan nueve.

El segundo ejercicio consiste en un supuesto práctico desglosado en veinticinco preguntas, también con tres opciones. Habrá hasta sesenta minutos y cada acierto aportará 0,80 puntos. Una contestación incorrecta descontará 0,266 puntos. El mínimo vuelve a ser diez sobre veinte, sin que una nota alta del primer examen sustituya ese aprobado. Las bases completas publicadas por Arroyomolinos incluyen el programa y las reglas de corrección. Preparar ambos ejercicios resulta necesario para aspirar a una de las dos plazas.

La bolsa admite a quienes aprueben únicamente la prueba teórica

La convocatoria prevé una bolsa para posibles nombramientos de funcionarios interinos después del proceso. En primer lugar aparecerán quienes superen toda la oposición, ordenados según la puntuación final obtenida. Después se incorporarán quienes hayan aprobado solamente el primer ejercicio, conforme a las calificaciones de las pruebas superadas. Esa segunda vía amplía las posibilidades de participar en futuras coberturas temporales. Formar parte de la relación no garantiza un nombramiento, que dependerá de las necesidades y del orden correspondiente.

El aspirante debe señalar en la solicitud si desea integrar esa bolsa. Si deja esta cuestión sin responder, las bases entienden que renuncia a participar en ella. Es una diferencia relevante respecto a limitarse a registrar una candidatura para las plazas de carrera. La convocatoria permite ordenar esta decisión desde el inicio, junto con la elección del proceso. Quienes comparen estas condiciones con las oposiciones municipales de Blanca encontrarán perfiles distintos, que también requieren comprobar su propia documentación específica.

La tasa es de 24,50 euros y los méritos se presentan con la instancia

Los derechos de examen ascienden a 24,50 euros. El pago debe realizarse dentro del plazo de solicitudes; después solo podrá subsanarse la acreditación de un abono ya efectuado a tiempo. La ordenanza municipal regula las exenciones y bonificaciones. La instancia se puede presentar en la sede electrónica, en el Registro General o por las vías legalmente previstas. Deben adjuntarse identificación, titulación, justificante de la tasa y acreditación de los méritos, junto con el formulario oficial firmado.

El concurso se aplica exclusivamente a quienes superen la oposición y puede sumar hasta quince puntos. Diez corresponden a experiencia profesional y cinco a formación, dentro de los supuestos admitidos. Los méritos tienen que haberse obtenido antes del cierre de inscripciones. La suma de exámenes y concurso determina el orden final para adjudicar las plazas. Tras registrar la candidatura, procede seguir la sede y la web municipal para comprobar admisión, posibles subsanaciones y fechas de examen. La publicación de las calificaciones finales abre cinco días hábiles para presentar las reclamaciones correspondientes ante el tribunal.