Las cinco modalidades tienen condiciones diferentes y solo permiten elegir una ayuda. El nacimiento, la edad y la situación familiar determinan el acceso.

Las familias de Móstoles que preparan una solicitud de ayuda municipal tienen hasta el 11 de diciembre de 2026 para presentarla. El Ayuntamiento abrió el plazo el 12 de noviembre y ofrece cinco modalidades, con pagos de entre 500 y 1.000 euros. La convocatoria, anunciada el 11 de noviembre, exige comprobar qué línea corresponde a cada hogar: las ayudas no se suman entre sí y los requisitos varían según la situación familiar.

Las familias deben escoger una modalidad y no pueden sumar los cinco pagos

La información oficial del Ayuntamiento distingue nacimiento o adopción, progenitores jóvenes, familias numerosas, acogedoras y monoparentales. Su utilidad consiste en atender circunstancias diferentes, pero la propia comunicación limita la elección a una ayuda. Por ello, una familia que reúna más de una condición debe identificar la modalidad aplicable antes de registrar el formulario. No cabe calcular un ingreso conjunto añadiendo las cuantías anunciadas.

La línea por nacimiento o adopción contempla 1.000 euros en un pago. La ayuda específica para madres y padres de 18 a 25 años asciende a 500 euros. También se anuncian 500 euros para familias numerosas y 500 por acogimiento familiar. La modalidad monoparental prevé 700 euros. Estos importes describen programas concretos; tener hijos o residir en el municipio no basta para obtenerlos sin acreditar las condiciones exigidas. Otras convocatorias locales, como las ayudas familiares de Ribadesella, tienen su propio ámbito territorial y no amplían el de Móstoles.

La fecha del nacimiento importa tanto como el día de la solicitud

El periodo de referencia anunciado abarca del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026. En nacimiento y adopción debe comprobarse que el hecho esté comprendido en esas fechas. Para las demás líneas hay que consultar el supuesto definido en sus bases, incluidas las condiciones relativas al título de familia numerosa o a la situación monoparental. El año que aparece en la convocatoria no convierte todos los nacimientos de 2026 en subvencionables.

El Ayuntamiento publica por separado las bases y formularios de las cinco modalidades. Esa separación facilita localizar la documentación correcta y evita trasladar un requisito de una línea a otra. Antes de reunir papeles, resulta útil comprobar tres datos del expediente familiar: fecha del hecho, composición del hogar y modalidad solicitada. Una diferencia en cualquiera de ellos puede cambiar el programa adecuado.

El padrón y la situación económica también forman parte de la comprobación

Las condiciones incluyen residencia y empadronamiento en Móstoles durante el periodo previsto en cada convocatoria, disponibilidad de vivienda en el municipio y límites de renta. La vivienda puede disfrutarse mediante propiedad, arrendamiento o derecho de uso. No se debe interpretar esta última exigencia como una obligación general de ser propietario. El documento de cada modalidad fija qué debe acreditarse y con qué alcance temporal.

Los formularios y declaraciones responsables deben reflejar la situación real de la unidad familiar. Es recomendable contrastar los nombres, documentos de identidad y datos del menor antes de firmar, así como comprobar si se solicita autorización para consultar información administrativa. Una declaración responsable permite afirmar datos bajo responsabilidad de la persona solicitante; no elimina la posibilidad de que el Ayuntamiento los compruebe durante la tramitación.

La solicitud debe quedar registrada y conservarse su justificante

La información municipal contempla presentación presencial en el Registro General y en los registros auxiliares de las Juntas de Distrito, además de los medios admitidos por la legislación administrativa. Los modelos también están disponibles en el Edificio de Familia e Igualdad, en la calle Ricardo Medem, 27. Descargar el formulario o pedir información no equivale a entregar la solicitud: el trámite debe culminar con su presentación por un canal válido. Las becas infantiles de Tenerife pertenecen a otro programa, vinculado a escolarización y con un calendario diferente.

El resguardo permite acreditar cuándo se presentó y qué documentación se adjuntó. Después será necesario atender los avisos o requerimientos que pueda recibir la familia. El plazo permanece abierto hasta el 11 de diciembre, ambos extremos incluidos según la comunicación municipal, pero la concesión requiere una resolución. Organizar la documentación con antelación permite corregir incidencias sin depender del último día de registro.