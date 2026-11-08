Este municipio de Tenerife revisará casi 7.000 viviendas vacacionales para comprobar su situación legal

El control de las viviendas vacacionales de Arona distingue errores documentales, incumplimientos corregibles y riesgos graves. La revisión no implica una sanción automática.

Arona difundió el 3 de noviembre de 2026 su plan de control sobre 6.886 viviendas vacacionales incluidas en una relación del Gobierno canario. La resolución municipal, firmada el 22 de octubre, organiza una revisión progresiva con expedientes individuales. Las viviendas vacacionales de Arona tendrán comprobaciones documentales y, cuando corresponda, visitas o inspecciones. Estar en la relación no demuestra una infracción, y la ausencia de coincidencia entre registros tampoco permite concluirla por sí sola.

Las viviendas vacacionales de Arona se clasificarán tras cruzar registros

El Ayuntamiento comenzará comparando el listado autonómico con las comunicaciones previas presentadas en el municipio. De ese contraste saldrán dos grupos dentro del plan. Uno reunirá viviendas con comunicación municipal localizada; otro incluirá aquellas para las que no conste ese documento. Habrá una tercera relación separada para comunicaciones municipales sin coincidencia en el listado autonómico. Esta última no integrará las 6.886 viviendas iniciales, aunque podrá motivar actuaciones. La clasificación es administrativa y puede rectificarse cuando aparezcan documentos anteriores o se detecten errores en el cruce de información.

El plan diferencia la inscripción turística de las comprobaciones que corresponden al Ayuntamiento sobre la actividad. Tener un número autonómico no elimina las competencias municipales. También evita la conclusión contraria, porque un dato ausente puede requerir aclaraciones antes de decidir. Esta separación ayuda a entender las restricciones urbanísticas al alojamiento turístico, aunque cada territorio aplica su propio marco. En Arona se abrirá una ficha por vivienda, con identificación del inmueble, titulares, antecedentes, requerimientos y resultados. La ficha tampoco constituye, por sí misma, una declaración de legalidad.

El 31 de julio de 2027 aparece en los requerimientos previstos

Cuando se verifique que falta comunicación previa municipal, se notificará esa circunstancia a la persona titular de la actividad y, cuando proceda, a la propietaria. El artículo nueve del plan ordena informar sobre la posibilidad de presentarla hasta el 31 de julio de 2027. Esa referencia corresponde al régimen transitorio citado en el documento. Si ya se hubiera registrado, la persona podrá identificar el expediente o justificante para localizarlo. Conservar los documentos de presentación resulta especialmente útil en este supuesto, porque permite acreditar una actuación que el primer cotejo no detectó.

La notificación no abre otro plazo diferente ni obliga a esperar a recibirla para presentar la comunicación, cuando legalmente corresponda. Tampoco supone una autorización general para cualquier vivienda o situación. El Ayuntamiento anunció, además, un nuevo modelo para solicitar la consolidación de actividades que puedan acogerse a ese régimen. Sus condiciones deben comprobarse de forma individual. El propio plan no modifica requisitos, no crea títulos habilitantes y no resuelve anticipadamente ningún expediente. Su finalidad inmediata es ordenar las comprobaciones municipales y dejar constancia de cada actuación administrativa realizada.

Las visitas se seleccionarán y no alcanzarán necesariamente a todas las viviendas

El programa diferencia cinco fases, desde el cotejo inicial hasta la evaluación de resultados. Entre ellas aparecen la comprobación documental, las visitas materiales seleccionadas y las inspecciones que resulten procedentes. No será necesario completar todas las actuaciones para cada inmueble. Además, podrán coexistir viviendas en fases diferentes, sin esperar a terminar un bloque para las 6.886. Esta organización permite revisar documentos mientras otros expedientes requieren comprobaciones presenciales. El plan fija como fecha máxima de finalización el 13 de agosto de 2030 y limita su duración efectiva a cuatro años desde su aprobación.

Para seleccionar visitas se atenderá a contradicciones relevantes, cuestiones técnicas, antecedentes, riesgos y medios disponibles. También podrá emplearse una muestra aleatoria de viviendas cuyos documentos no hayan revelado incidencias. Por tanto, recibir una visita no acredita previamente una irregularidad. Cuando sea posible, se programará sin huéspedes y respetando las garantías aplicables al acceso. La actuación se documentará mediante acta. Estos controles concretos deben distinguirse de los proyectos europeos sobre pisos turísticos, cuya tramitación no sustituye el procedimiento municipal. Aquí existe un plan local publicado que establece cómo efectuar el seguimiento.

Una carencia documental y un incumplimiento material tendrán respuestas diferentes

El documento separa documentación insuficiente, incumplimientos subsanables, incumplimientos no corregibles e indicios de riesgo grave. Si faltan elementos para comprobar un requisito, deberán pedirse aclaraciones concretas. Esa carencia no permite presumir automáticamente un incumplimiento material ni dar por acreditado el cumplimiento. Si se detecta una deficiencia corregible, se requerirá adaptar la actividad dentro de un plazo proporcionado. Cuando no resulte posible adecuarla, se promoverá el procedimiento correspondiente. La consecuencia final dependerá de los hechos y de las garantías del expediente, incluida la posible imposibilidad de continuar la actividad.

Los riesgos graves para personas o bienes deberán trasladarse inmediatamente al órgano competente, sin esperar a finalizar toda la revisión documental. Para titulares y propietarios, el paso útil es localizar sus comunicaciones, documentación técnica y notificaciones, y responder dentro del plazo señalado. Una visita infructuosa no equivale por sí sola a un resultado desfavorable, aunque la falta de colaboración puede tener consecuencias legales.

La resolución municipal y su plan completo permiten consultar estas diferencias. Los resultados se evaluarán posteriormente, sin sustituir la resolución individual de los expedientes que sigan pendientes.