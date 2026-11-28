Un equipo con participación del CSIC y la UAB identifica la proteína que permite hidratar los huevos. La adaptación se sitúa entre hace 60 y 84 millones de años.

El bacalao del Atlántico consiguió mantener sus huevos a flote después de perder unos genes fundamentales para hidratarlos. Un estudio internacional identifica el mecanismo que permitió esa adaptación. La investigación, publicada el 4 de noviembre en PNAS, muestra cómo otra proteína asumió aquella función. Participan el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, la Universitat Autònoma de Barcelona y la Universidad de Bergen.

Un canal de agua distinto sustituyó a los genes que faltaban

La explicación comienza en las acuaporinas, proteínas que permiten el paso de agua a través de las membranas celulares. Muchos peces marinos emplean las del tipo Aqp1ab para llenar de agua sus huevos antes de liberarlos. El trabajo publicado en PNAS describe cómo el bacalao utiliza versiones cortas de otra acuaporina, Aqp4, para resolver esa misma necesidad.

El resultado aclara una paradoja. La pérdida de aquellas instrucciones genéticas no impidió que el animal siguiera produciendo huevos muy hidratados. Había otra vía capaz de cumplir la tarea. El equipo la identificó comparando información genética y realizando pruebas funcionales con peces cebra y bacalaos. No se limita, por tanto, a señalar que dos genes se parecen.

La investigación diferencia entre conservar una función y conservar exactamente la herramienta que la realiza. En este caso, la entrada de agua continuó siendo necesaria. Lo que cambió durante la evolución fue parte del mecanismo que la hacía posible. Esa distinción ayuda a entender por qué perder un gen no siempre implica perder su resultado biológico.

El agua representa entre el 93 % y el 97 % de estos huevos

Según la explicación del Instituto de Ciencias del Mar, los huevos de bacalao contienen entre un 93 % y un 97 % de agua. Esa hidratación disminuye su densidad y favorece la flotación. El fenómeno permite mantenerlos suspendidos incluso en aguas relativamente poco salinas, como las del mar Báltico.

El proceso empieza antes de la puesta. La degradación de proteínas de reserva genera aminoácidos libres y crea una diferencia osmótica que favorece la entrada de agua. El bacalao conserva ese impulso interno. La incógnita consistía en saber por dónde entraba el agua cuando faltaban las acuaporinas utilizadas habitualmente por otros peces marinos.

Las puestas que flotan adoptan formas muy diferentes en el océano. También se han observado masas de huevos de calamar suspendidas en el agua. Su aspecto gelatinoso pertenece a otra estrategia reproductiva. La comparación sirve para situar la importancia de la flotación, pero no permite atribuir a un molusco el mecanismo genético descrito ahora en el bacalao.

La misma proteína interviene en otra etapa reproductiva de peces de agua dulce

La información de la Universitat Autònoma de Barcelona explica que Aqp4 participa en la ovulación de linajes de agua dulce. Allí facilita una pequeña entrada de agua que contribuye a liberar el ovocito del folículo. En el bacalao, esa herramienta pasó a desempeñar un papel en una hidratación mucho mayor.

Los experimentos de inhibición permitieron comprobar la relación. Al bloquear el funcionamiento estudiado, se impedía la ovulación en el modelo de agua dulce o la hidratación masiva en el bacalao. Además, el equipo localizó Aqp4 en la membrana externa del ovocito de este pez marino. Son observaciones que conectan la proteína con una función concreta.

No significa que un pez individual decida sustituir un gen cuando lo necesita. El trabajo reconstruye un cambio evolutivo heredado. Las funciones observadas en especies actuales ayudan a explicar qué pudo ocurrir en sus antepasados. Separar ambos tiempos evita interpretar el hallazgo como una transformación que suceda durante la vida de cada ejemplar.

El cambio se sitúa entre hace 60 y 84 millones de años

Los autores sitúan esa adaptación en un intervalo de entre 60 y 84 millones de años. La referencia a unos 70 millones resume esa estimación, sin fijar una fecha exacta. El estudio aporta una explicación de la historia reproductiva del bacalao, un pez conocido por su importancia comercial, desde un detalle microscópico de sus huevos.

El hallazgo no presenta un tratamiento para aumentar las capturas ni demuestra una recuperación actual de las poblaciones. Su aportación es identificar cómo pudo mantenerse una capacidad reproductiva pese a una pérdida genética. La noticia científica procede del artículo de noviembre y de su difusión institucional del día 5, no de un cambio reciente en la especie.