El acceso completo a OLS se organiza a través de la institución o entidad responsable de la movilidad y permite seguir aprendiendo durante el viaje.

Una estancia de estudios, formación o voluntariado en otro país también exige prepararse para comunicarse. Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad cuentan con apoyo lingüístico online mediante OLS. La institución de origen o la organización coordinadora facilita las instrucciones de acceso a las personas seleccionadas. El servicio permite trabajar el idioma antes y durante la movilidad. No se presenta como una nueva convocatoria, sino como un recurso vigente que conviene conocer al organizar la experiencia.

La institución que organiza la movilidad facilita el acceso

La información oficial sobre OLS, actualizada el 5 de octubre de 2026, indica que la entidad enviará un enlace con las instrucciones. El recurso está diseñado para participantes de ámbitos como educación superior, Formación Profesional, educación de adultos, enseñanza escolar, juventud y solidaridad. Por eso, el primer contacto útil es la oficina o persona que coordina el proyecto, no un intermediario que prometa una plaza.

El sistema debe distinguirse de las actividades básicas abiertas al público que puedan ofrecerse en la plataforma europea. El acceso asociado a una movilidad responde a la participación en el programa correspondiente. Tampoco es una ayuda económica para pagar una academia elegida libremente. La utilidad concreta es disponer de recursos lingüísticos relacionados con la preparación y el desarrollo de la estancia, según las instrucciones recibidas de la organización.

La evaluación inicial permite orientar el aprendizaje del idioma

La Comisión explica que la evaluación lingüística ayuda a identificar el nivel de partida y acceder a un itinerario personalizado. Para determinados estudiantes de educación superior con movilidades de catorce días o más se contempla su realización antes de salir, con excepciones indicadas para hablantes nativos o situaciones justificadas. El resultado de esa evaluación no impide por sí mismo participar en los programas, según la página del servicio.

Esto no elimina los requisitos lingüísticos que pueda establecer una institución de destino. Son comprobaciones diferentes. Una universidad puede exigir una acreditación en su proceso de admisión, mientras OLS sirve para apoyar el aprendizaje durante la movilidad. La recomendación es preguntar qué documento se necesita para cada trámite, cuándo debe presentarse y si la evaluación de la plataforma cumple alguna función específica dentro del proyecto seleccionado.

El apoyo lingüístico no se limita a estudiantes universitarios

La guía de movilidad de educación de adultos incluye OLS dentro del apoyo de idiomas a los participantes. Esta previsión permite situar el recurso más allá de la imagen habitual del intercambio universitario. Personas que participan en otras modalidades formativas pueden tener también una preparación lingüística vinculada a su proyecto, siempre dentro del ámbito y las condiciones que correspondan.

En Formación Profesional, el apoyo se encuadra igualmente en la preparación de movilidades. Talent24h publicó como antecedente las prácticas europeas de FP convocadas en Andalucía en enero de 2026, una convocatoria ya pasada que no debe confundirse con una inscripción actual. El ejemplo muestra la diversidad de actividades europeas. El acceso a idiomas debe confirmarse en el proyecto en el que se participa ahora.

Cómo utilizar los recursos antes de salir y durante la estancia

Las características del programa Erasmus+ sitúan el aprendizaje de idiomas entre sus elementos de apoyo. OLS permite evaluar, practicar y mejorar conocimientos. La organización de origen debe informar sobre la preparación prevista. Para aprovecharla, interesa relacionar el estudio con situaciones concretas: entender instrucciones, participar en una reunión, hacer una consulta académica o desenvolverse en las primeras gestiones al llegar al destino.

Puedes repartir el aprendizaje en sesiones compatibles con el resto de preparativos. Anota dudas que aparezcan durante la estancia y úsalas para orientar la práctica posterior. El vocabulario necesario puede cambiar según se trate de clases, un taller profesional o un proyecto de voluntariado. No es preciso convertir cada actividad diaria en un examen, pero sí identificar qué dificultades se repiten y requieren más trabajo.

Antes del viaje, comprueba que conservas el enlace de acceso y los datos de contacto de tu coordinador. Si tu idioma principal no está cubierto, consulta qué alternativa de apoyo existe en el proyecto. La página europea contempla otros medios en determinados casos. La formación online ayuda a preparar la experiencia, pero no sustituye la información de admisión, los documentos de viaje ni las obligaciones propias de la actividad. Cada una de esas gestiones mantiene su canal y sus requisitos.