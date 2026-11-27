La convocatoria 163 cambia sus fechas para compensar los problemas de acceso. El alumnado debe entregar los ejercicios y obtener autorización antes de examinarse.

El alumnado de Aula Mentor ya tiene nuevas fechas para terminar sus cursos y examinarse en diciembre. La convocatoria 163 celebrará las pruebas del 14 al 22 de diciembre de 2026. El cambio responde a los problemas de acceso que sufrió la plataforma y llega después del anuncio de reanudación del servicio.

Los ejercicios deben enviarse antes de que termine el 10 de diciembre

El calendario definitivo publicado por Aula Mentor fija el 10 de diciembre como último día para que los estudiantes envíen los ejercicios. Después llegará la autorización del tutor. Ese segundo trámite tiene como fecha límite el 11 de diciembre y permite acceder al examen de la convocatoria.

Las pruebas se distribuirán entre el 14 y el 22 de diciembre. No se trata de una cita única para todo el alumnado. Cada estudiante necesita conocer la organización de su aula y la convocatoria concreta que le corresponda. La horquilla general no permite elegir por cuenta propia cualquier día ni presentarse sin autorización.

El calendario incluye otras dos fechas que afectan a la gestión de las evaluaciones. Los administradores deben enviar los exámenes a los tutores, para corregirlos, como máximo el 22 de diciembre. El último día para que estos incorporen la calificación del curso a la plataforma será el 30 de diciembre.

La ampliación responde al cierre preventivo por un problema de seguridad

Aula Mentor explicó que los cambios buscan compensar las dificultades de acceso provocadas por una vulnerabilidad de PHP. Su aviso del 13 de noviembre presenta estas fechas como definitivas para la convocatoria 163. Por ello, un calendario guardado antes de esa comunicación puede no reflejar la organización que ahora debe seguir el alumnado.

El anuncio de reanudación del servicio, publicado el 12 de noviembre y actualizado el 13, indicó que el problema de seguridad estaba solventado. También comunicó la recuperación de la actividad ordinaria, el acceso a los cursos y la descongelación de las matrículas. Son medidas relacionadas, aunque no equivalen a aprobar las actividades pendientes.

Si un estudiante sigue sin poder entrar, el propio programa pide que contacte con la administración de su aula. Esa indicación permite trasladar una incidencia concreta después de la reapertura general. Tener identificados el curso y el problema de acceso ayudará a explicar qué parte del trabajo no puede completar.

La tutoría y la administración del aula tienen funciones diferentes

El programa distingue el acompañamiento académico de la gestión presencial. Según su explicación del modelo formativo, los tutores orientan el aprendizaje y evalúan actividades a distancia. Los administradores tramitan matrículas, facilitan recursos y preparan la organización de los exámenes en las aulas. Para resolver una duda, importa acudir al interlocutor adecuado.

Una pregunta sobre un ejercicio pendiente corresponde al seguimiento académico del curso. La fecha concreta de la prueba o una incidencia de acceso requieren atención de la administración del aula. Separar ambas cuestiones evita esperar una respuesta que depende de otra persona, especialmente cuando se aproximan los últimos días del calendario.

Aula Mentor ofrece formación flexible para adultos mayores de 18 años, promovida por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. El trabajo se realiza mediante recursos y actividades disponibles en su entorno virtual. Esa flexibilidad de aprendizaje convive con periodos concretos de evaluación, como el que ahora se ha reajustado.

La nueva fecha del examen no abre otra campaña de cursos gratuitos

La recuperación del servicio también incluyó información sobre la convocatoria de cursos gratuitos anunciada en octubre. Su inscripción finalizó el 13 de noviembre a las 14.00 horas y el inicio se fijó para el día 19. Por tanto, ese aviso no permite presentar ahora una nueva solicitud dentro de aquella campaña.

El alumnado que prepara la convocatoria 163 debe centrarse en sus actividades, la autorización y la organización del examen. Son tres pasos distintos. Anotar solo el último día de examen puede dejar fuera un requisito previo, aunque todavía queden jornadas disponibles para hacer la prueba. Guardar la comunicación del 13 de noviembre permite consultar el calendario actualizado y evitar confundir el plazo para entregar ejercicios con el periodo reservado para realizar las pruebas.