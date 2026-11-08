Alicante activa el Bono Comercio 2026 y permite gastar 400 euros pagando solo 200

El Bono Comercio joven se venderá los días 5, 6 y 9 de noviembre. La modalidad general comenzará el día 10, con fondos limitados.

Alicante abrirá el Bono Comercio joven el 5 de noviembre, tras iniciar el día 3 la venta presencial para mayores de 65 años. El calendario municipal actualizado permite adquirir hasta 400 euros en bonos aportando 200 euros propios. El descuento no supone recibir 400 euros gratuitos. Cada título deberá utilizarse en establecimientos adheridos antes de terminar el 5 de diciembre. La campaña se ha reactivado después del aplazamiento preventivo anunciado el 23 de octubre.

El Bono Comercio joven precede a la venta general del día 10

El Ayuntamiento reserva los días 5, 6 y 9 de noviembre para la modalidad joven. Su comunicado la dirige a menores de 30 años, mientras el portal incluye también a quienes tienen 30. Este grupo debe confirmar su acceso con el programa antes de comprar. La venta será por internet desde las 15.30 horas, hasta agotar el presupuesto de cada jornada. El padrón de Alicante y la mayoría de edad forman parte de las condiciones del programa. La campaña dispone de distintas modalidades, pero conserva un máximo individual. Cambiar de turno no convierte el límite de 400 euros en varios límites acumulables.

El turno general contempla los días 10, 11, 12, 13 y 16, con ventas por la mañana y por la tarde. También admite a mayores de 65 años, según el portal de consumidores. Los bonos de compra de Petrer responden a otra convocatoria y otro procedimiento. Estar inscrito en un municipio no equivale a tener acceso en el otro. En Alicante, la disponibilidad depende de los fondos de la jornada. El horario matinal debe confirmarse en el programa, porque el portal publica dos horas de apertura diferentes.

Aportar 200 euros permite alcanzar el máximo de 400 en compras

Los títulos tienen valores de 20, 50, 100 y 200 euros y el comprador paga la mitad de cada uno. Así, un bono de 20 cuesta diez y uno de 200 exige cien euros propios. El máximo individual de 400 puede alcanzarse, por ejemplo, con dos títulos de 200. En ese supuesto, se aportan 200 euros y se reciben otros 200 de ayuda. La cantidad de 400 representa capacidad de compra financiada conjuntamente, no el importe íntegro de la subvención.

La elección del formato importa porque cada bono se utiliza en una única compra y no puede dividirse entre varias operaciones. Un ejemplo muestra la diferencia. Para dos compras independientes de 50 euros, dos bonos de 50 requieren un desembolso previo de 50 euros. Un único bono de 100 cuesta lo mismo, pero no puede repartirse entre esas dos compras. Elegir títulos compatibles con los gastos previstos evita inmovilizar dinero en un formato difícil de utilizar. Los cálculos presuponen compras admisibles y disponibilidad de bonos.

El alta debe renovarse y las compras se realizan en comercios presenciales

El portal oficial para consumidores exige registrarse de nuevo para la campaña de 2026. Comprar un bono por internet no significa que pueda gastarse en una compra online. El canje se limita a establecimientos presenciales adheridos. Se permite combinar varios títulos en una operación cuando pertenecen al mismo DNI. El Ayuntamiento publica una relación de negocios participantes que debe comprobarse antes de adquirir los bonos. El sistema exige diferenciar el canal de adquisición del bono y el lugar donde se realiza la compra subvencionada.

Otras campañas, como los bonos de Errenteria, aplican descuentos al pagar y siguen reglas diferentes. En Alicante hay una aportación previa del ciudadano. Si se compran bonos por 400 euros y se dejan caducar, se habrán desembolsado 200 euros sin aprovecharlos. El portal advierte que no devuelve el importe de los títulos no consumidos. Por ello, el ahorro máximo anunciado requiere que las compras se completen efectivamente. Tener un bono descargado no equivale a haber obtenido ya un descuento sobre una factura.

El 5 de diciembre termina el canje, después de cerrar las ventas

El plazo final para gastar los títulos es el 5 de diciembre, mientras que la venta general concluye el 16 de noviembre. Entre ambas fechas transcurren 19 días. Quien consiga un bono el último día general debe organizar sus compras dentro de ese margen. Esta diferencia explica por qué no deben confundirse el cierre de solicitudes o ventas y el de utilización. El calendario sustituyó al inicialmente previsto, afectado por el aplazamiento de octubre. Las fechas antiguas de aquella programación no deben utilizarse para planificar esta campaña.

La venta presencial sénior continúa los días 4, 5, 6 y 9 en CERCA, en los bajos del Mercado Central, de 8.30 a 14.30. Se requiere identificación y tarjeta bancaria. Para resolver dudas sobre modalidades, ubicaciones o condiciones, el programa facilita el teléfono 965 143 242 y su web oficial. La información para consumidores también califica la ayuda como ganancia patrimonial para el IRPF de 2026. Es una subvención vinculada a compras concretas, con obligaciones y caducidad, que debe valorarse junto al gasto realmente necesario.