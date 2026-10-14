La UMH ofrece seis plazas fijas de auxiliar de biblioteca y permite presentarse sin experiencia con solo la ESO

La inscripción en las plazas de biblioteca de la UMH está abierta hasta el 21 de octubre. Cinco puestos valorarán méritos tras la oposición.

La Universidad Miguel Hernández de Elche mantiene abiertas hasta el 21 de octubre de 2026 seis plazas de su escala auxiliar de bibliotecas. El proceso admite la ESO o titulaciones equivalentes y combina dos sistemas de selección. Una plaza se adjudicará únicamente por oposición y las otras cinco mediante concurso-oposición. La publicación del BOE del 5 de octubre activó la inscripción. La prueba es común, pero la experiencia no influirá igual en los seis puestos.

Una de las seis plazas de biblioteca se decide sin valorar experiencia

El anexo de la convocatoria reserva la plaza F52170 al sistema de oposición. Las otras cinco referencias corresponden al concurso-oposición. Primero se resolverá la plaza asignada exclusivamente por examen, atendiendo a la mayor puntuación obtenida. Quienes aprueben y no consigan ese puesto pasarán a la valoración de méritos para los restantes. La diferencia permite competir por una plaza sin depender de puntos por servicios anteriores. El acceso sigue siendo de turno libre en ambos sistemas y pertenece al subgrupo C2.

La oposición suma hasta sesenta puntos, mientras que el concurso-oposición alcanza un máximo conjunto de cien. En este último, los méritos pueden representar cuarenta puntos. Antes de reunir certificados resulta útil comprobar el informe de vida laboral completo, porque algunas experiencias deben acreditarse con documentación adicional. Las bases prevén certificados administrativos, contratos u otros justificantes según el tipo de trabajo. Haber ocupado cualquier empleo no basta: las funciones y la categoría deben encajar en los criterios concretos del baremo.

La ESO permite participar y el valenciano figura entre los méritos

La titulación mínima admite graduado escolar, ESO, formación profesional de primer grado o equivalente. También pueden inscribirse quienes cumplan las condiciones para obtenerla al terminar el plazo de solicitudes. Los títulos extranjeros requieren homologación. Se exige tener al menos dieciséis años, cumplir las condiciones de nacionalidad y no superar la edad de jubilación forzosa. Las personas aspirantes deben reunir capacidad para las funciones y no encontrarse inhabilitadas. Queda excluido el personal funcionario de carrera de la propia UMH que ya pertenezca a esa escala.

El conocimiento de valenciano se valora en la fase de concurso mediante certificados admitidos por las bases. Puede aportar hasta 1,25 puntos, igual que los idiomas comunitarios contemplados en otro apartado. Esa valoración no convierte el valenciano en una titulación académica mínima adicional. La experiencia profesional permite sumar hasta veintidós puntos y el nivel de responsabilidad, hasta ocho. También se valoran formación, estudios y determinadas oposiciones anteriores. Solo cuentan los méritos dentro de las fechas de referencia fijadas para cada bloque.

El examen tendrá dos partes que se compensan entre sí

El ejercicio común se divide en dos partes que no son eliminatorias entre ellas. La primera incluye ochenta preguntas del temario específico, con ciento veinte minutos y hasta cuarenta puntos. La segunda contiene cuarenta preguntas sobre todo el programa, con noventa minutos y hasta veinte puntos. Cada parte incorpora tres preguntas de reserva. Para superar la oposición hay que alcanzar treinta puntos sumando ambas. Las respuestas incorrectas penalizan conforme a la fórmula publicada. La fecha y el lugar del examen se comunicarán posteriormente.

El reparto de tiempo ofrece una referencia útil para los simulacros. La primera parte concede una media de minuto y medio por pregunta ordinaria. La segunda permite dos minutos y cuarto, sin descontar el tiempo necesario para las reservas. Preparar el temario oficial de unas oposiciones requiere atender tanto a bibliotecas como a normativa universitaria y administrativa. Las bases permiten compensar las partes, pero exigen superar el mínimo conjunto. La plaza por oposición se decidirá por clasificación, por lo que aprobar no garantiza obtenerla.

La solicitud se presenta por internet y la tasa general cuesta diez euros

El plazo oficial transcurre del 6 al 21 de octubre, ambos incluidos. La candidatura se tramita mediante Espacio Opositor o la sede electrónica, en selección de personal funcionario de carrera. La tasa ordinaria asciende a diez euros y se paga con tarjeta durante la presentación. Las familias numerosas o monoparentales de categoría general tienen una bonificación del 50%, que reduce el pago a cinco euros. La categoría especial permite exención. También existen exenciones por discapacidad desde el 33%, violencia sobre la mujer y exclusión social acreditada.

Las bases advierten de que no pagar dentro del plazo, sin tener derecho a exención, provoca una exclusión que no se corrige pagando después. Quienes necesiten adaptaciones deben solicitarlas y aportar la documentación exigida. Tras los exámenes, los aspirantes que pasen al concurso dispondrán de diez días hábiles para acreditar sus méritos.

La ficha oficial de la UMH reúne las bases y los accesos de inscripción. Conservar el resguardo y seguir los anuncios universitarios permite comprobar la admisión y las siguientes actuaciones.