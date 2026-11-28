La quinta edición admite candidaturas hasta el 15 de febrero de 2027. Está dirigida a organismos de investigación sin ánimo de lucro y contempla un posible accésit de hasta 30.000 euros.

Los equipos que investigan nuevas soluciones energéticas tienen abierta una convocatoria con hasta 100.000 euros para el proyecto ganador. Fundación Naturgy y el CSIC difundieron el 17 de noviembre la quinta edición de su premio de investigación e innovación tecnológica. El plazo termina el 15 de febrero de 2027. También se contempla un accésit de hasta 30.000 euros, cuya concesión decidirá el jurado.

La convocatoria financia una prueba de concepto y cierra el 15 de febrero

El objetivo es ayudar a comprobar si un resultado científico puede convertirse en una solución aplicable. La información difundida por la Universitat Politècnica de València destaca esa fase de prueba de concepto. Es el paso en el que se valida una propuesta y se examina su potencial para llegar al mercado o aportar valor social.

La iniciativa se dirige a investigación vinculada con la transición energética y la descarbonización. Abarca eficiencia, seguridad de suministro, fuentes renovables y medio ambiente. Ese abanico permite encajar tecnologías distintas: el elemento común es su relación con la energía y una aplicación que pueda contrastarse mediante el desarrollo del proyecto.

El calendario no empezó con la nota de prensa de noviembre. Las bases abrieron la presentación el 30 de octubre de 2026 y fijan el cierre para febrero. Un grupo interesado dispone, por tanto, de tiempo para preparar una candidatura institucional. La fecha de difusión reciente permite conocer la oportunidad, pero no modifica el periodo establecido.

Participan organismos de investigación sin ánimo de lucro con sede fiscal en España

La convocatoria admite organismos públicos o privados sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y residencia fiscal en España. Incluye universidades y centros cuya actividad principal sea la investigación. La propuesta la presenta el investigador principal con el visto bueno de la representación legal de su institución. Esa intervención institucional forma parte de la candidatura.

El destinatario de la dotación es el organismo que presenta el proyecto seleccionado. El enfoque difiere de las becas para realizar estancias de investigación en Estados Unidos, orientadas a financiar una movilidad académica. Aquí el dinero se vincula al desarrollo de una propuesta tecnológica concreta dentro del ámbito energético.

El proyecto debe ser inédito y partir de investigación en curso o finalizada recientemente. Las bases excluyen propuestas financiadas por otra empresa o entidad privada y permiten compatibilidad con financiación pública legítima. También limitan a una candidatura la participación de cada grupo e impiden que un mismo integrante figure en equipos de propuestas diferentes.

La memoria, el vídeo y las recomendaciones forman parte de la candidatura

Las bases de participación piden una memoria de hasta doce páginas, currículos del investigador principal y del coprincipal, si existe, y la identificación del equipo. Exigen además un vídeo de hasta tres minutos y al menos dos cartas de recomendación. La documentación puede presentarse en castellano o inglés.

La memoria debe explicar la innovación, los objetivos, el método, el impacto, el calendario y el presupuesto. Para organizarla, resulta útil vincular cada actividad con el resultado que permitirá comprobar. Una descripción atractiva de la tecnología necesita mostrar también qué se hará con el dinero y cómo se sabrá si la prueba ha funcionado.

El vídeo obliga a condensar esa misma propuesta sin sustituir el documento técnico. Las cartas y la autorización institucional requieren coordinación con otras personas. Preparar primero esas piezas facilita reservar la revisión final para comprobar que cifras, plazos y objetivos coinciden en todos los materiales. Es una pauta de organización, no un criterio adicional de selección.

El jurado valorará proyectos que puedan acercarse al mercado o aportar utilidad social

El anuncio del CSIC confirma que el organismo coordinará la comisión científica evaluadora. Después intervendrá un jurado presidido por Eloísa del Pino. Las cuatro primeras ediciones reunieron 88 propuestas elegibles, procedentes de universidades, institutos y otras entidades científicas. Esa cifra describe convocatorias anteriores y no permite anticipar la competencia de esta edición.

Los proyectos reconocidos hasta ahora han trabajado en captura de CO₂, hidrógeno, fotovoltaica y biometano. Son antecedentes que ilustran la diversidad del premio, sin convertir esas tecnologías en una lista cerrada. Para esta edición, cada candidatura debe demostrar su propio encaje. La solicitud se tramita desde la web de Fundación Naturgy antes del cierre anunciado.