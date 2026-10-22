Reina y Paco suman 83.000 kilómetros en autocaravana tras jubilarse y viajan hasta ocho meses seguidos

Estos jubilados argentinos viajan por temporadas y financian las rutas con sus pensiones. Una sola travesía concentra el 30% del recorrido acumulado.

Reina y Paco acumularon 83.000 kilómetros en autocaravana durante tres años de viajes, según el testimonio recogido por Clarín. Su historia volvió a difundirse en TN el 19 de octubre de 2026 y en Motorpasión al día siguiente. Presentados con 70 y 72 años, estos jubilados argentinos organizan salidas de varios meses, aunque no residen permanentemente en el vehículo. Su experiencia combina la libertad de viajar con decisiones sobre gastos, equipamiento y seguridad. La entrevista fue realizada por el canal Pibitos Viajeros en Valeria del Mar.

Una ruta de 25.000 kilómetros concentra el 30% del recorrido

La travesía más extensa sumó 25.000 kilómetros y duró entre siete y ocho meses. Recorrieron la costa del Pacífico, llegaron al Caribe y navegaron cinco días por el Amazonas hasta alcanzar el Atlántico. Esa distancia representa el 30,1% de los 83.000 kilómetros acumulados, según un cálculo realizado con las cifras publicadas. Aproximadamente tres de cada diez kilómetros pertenecen a aquella aventura sudamericana. Los 25.000 kilómetros están incluidos en el total, por lo que no deben sumarse nuevamente.

Su caso muestra una modalidad de viajar en autocaravana que permite pasar largas temporadas fuera sin permanecer siempre en carretera. Ellos se describen como viajeros ocasionales, pese a la duración de sus recorridos. Esa distinción también aparece en la experiencia de José y Patri, que alternan desplazamientos con una vivienda de alquiler. En el caso de Reina y Paco, las fuentes consultadas no acreditan que hayan vendido su casa ni abandonado definitivamente una residencia convencional.

Una furgoneta adaptada después del primer gran viaje

El vehículo es una Peugeot Boxer 2.2 diésel de 2021, que adquirieron con el interior ya acondicionado. Después de un primer recorrido entre Ushuaia y La Quiaca, modificaron elementos para ajustarlos a sus necesidades. La pandemia influyó en aquella decisión, cuando buscaban una manera de viajar que les ofreciera mayor seguridad. Para Reina, conocida también como Silvia, disfrutar de la jubilación viajando era un deseo anterior a la compra de la furgoneta.

Motorpasión detalla que disponen de cocina, ducha y una lavadora con capacidad para tres kilos. También describe depósitos separados de unos 80 litros para usos generales y 40 litros de agua potable. Reina confecciona parte de la decoración, mientras ambos adaptan muebles y almacenamiento. Estos detalles muestran qué tareas domésticas resuelven dentro del vehículo durante sus estancias. El equipamiento descrito corresponde a su camper y no constituye una dotación habitual de todas las autocaravanas.

Las pensiones financian los viajes, pero no hay un ahorro cuantificado

Según Motorpasión, financian los desplazamientos con sus pensiones y consideran que gastan menos que viviendo en un apartamento. Sin embargo, la información publicada no detalla sus ingresos, el precio de compra ni un balance completo de gastos. Por ello, no permite calcular un ahorro mensual verificable. Para comparar alternativas habría que incorporar combustible, seguros, mantenimiento, reparaciones y desembolso inicial. También habría que contar los gastos de una vivienda que se mantuvieran durante las ausencias, si los hubiera.

La diferencia resulta relevante frente a otras experiencias de pensionistas sobre ruedas, como la de Maribel y Vicente. Esta pareja sí habló de unos 2.000 euros mensuales para vivir y de reservar dinero para averías, según publicó Talent24h. Esa cantidad corresponde a su situación y no puede trasladarse al matrimonio argentino. Comparar ambos relatos exige distinguir entre residir habitualmente en el vehículo y utilizarlo durante viajes. Tampoco los precios de combustible, alojamiento o servicios son intercambiables entre países.

Qué comprobar antes de emprender un viaje de varios meses

La preparación sanitaria merece atención en salidas de varios meses. Motorpasión recoge que Reina lamentó haber realizado su último viaje sin contratar un seguro médico. Para quienes salgan desde España, Exteriores recomienda una póliza que incluya hospitalización y repatriación. Su campaña ViajaSeguro, publicada el 19 de junio de 2026, también aconseja consultar las recomendaciones de cada destino. Estas reúnen información sobre documentación, vacunas y seguridad. El Registro de Viajeros facilita el contacto con los españoles inscritos ante una emergencia grave.

Si el recorrido se realiza por España, también hay que distinguir entre estacionar y acampar. La instrucción PROT 2026/04 considera irrelevante permanecer dentro de un vehículo correctamente estacionado. Exige respetar la delimitación y los tiempos permitidos, sin desplegar elementos exteriores ni verter fluidos o emitir ruidos. Los ayuntamientos conservan facultades para regular el estacionamiento y la acampada tiene normativa propia. Estas condiciones españolas no describen las reglas de su ruta americana.

Para preparar un viaje aquí, puede consultarse la instrucción oficial de la DGT. Encuentra otras noticias sobre vehículos y movilidad en nuestra sección de motor.