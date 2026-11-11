Zaragoza anuncia 283 pisos de alquiler desde 328 euros al mes: se adjudican por sorteo

El alquiler asequible llegará a nuevas promociones de Las Fuentes, San José y Valdefierro, con gastos de comunidad adicionales.

Zaragoza ha anunciado dos nuevos sorteos para adjudicar 283 viviendas de alquiler asequible en Las Fuentes, San José y Valdefierro. La fase de información comienza este 6 de noviembre, mientras la inscripción está prevista para mediados de mes. Las rentas arrancan en 328 euros en los apartamentos más pequeños de Valdefierro. Los gastos de comunidad se pagan aparte. El Ayuntamiento todavía debe concretar las fechas del formulario y de los sorteos ante notario.

El alquiler asequible ofrece 151 viviendas en San José y Las Fuentes y otras 132 en Valdefierro

El primer procedimiento comprende 151 viviendas distribuidas entre dos edificios del entorno de San José y Las Fuentes. Tendrán 151 trasteros y 140 plazas de garaje vinculadas a las unidades correspondientes. Siete pisos están adaptados para personas con movilidad reducida. Las rentas oscilarán entre 345 y 835 euros mensuales, con una media de 571 euros. Esa diferencia responde a las superficies y características de cada inmueble. La oferta permite comparar tipologías antes de presentar la solicitud cuando se habilite el formulario oficial de inscripción.

El segundo sorteo incluye 132 viviendas en cinco edificios de Valdefierro, acompañadas de 108 garajes y 126 trasteros. La renta media estimada alcanza los 556 euros mensuales. El intervalo va desde los 328 euros del edificio Venus hasta los 926 euros de las viviendas mayores del edificio Piscis. Se reservan siete pisos adaptados y seis destinados a familias numerosas. Como ocurre con otras viviendas públicas en alquiler, la cifra mínima corresponde a una parte concreta de la oferta disponible.

Los gastos de comunidad se suman a la renta anunciada

Las cantidades difundidas incluyen la vivienda, el trastero y el garaje cuando esos anexos estén vinculados al piso. El Ayuntamiento precisa que los gastos de comunidad quedan fuera del precio publicado. Por tanto, el importe anunciado no equivale necesariamente al desembolso mensual total. La información de cada unidad permitirá conocer qué dependencias incorpora y qué coste adicional corresponde. Comparar únicamente el alquiler mínimo de ambos sorteos ocultaría diferencias de superficie, distribución y anexos. El presupuesto familiar debe construirse sobre la vivienda concreta a la que finalmente pueda accederse.

En el paseo de Vicente Cazcarra se encuentran 112 de los pisos incluidos en el primer sorteo. Sus superficies útiles se sitúan aproximadamente entre 45 y 90 metros cuadrados. El edificio cuenta con cuatro portales y viviendas de uno, dos, tres y cuatro dormitorios. También incorpora un patio interior de unos 340 metros cuadrados y espacios comunes. El Ayuntamiento destaca su certificación PassiveHaus Plus y los servicios de gestión digital previstos. Estas características describen esa promoción específica, por lo que no deben atribuirse automáticamente a todas las viviendas anunciadas.

La consulta ya comienza y el formulario llegará a mediados de noviembre

El calendario distingue tres momentos. Desde este viernes se facilita información sobre las promociones y sus condiciones. A mediados de noviembre se habilitará la inscripción, exclusivamente telemática, mediante alquilerasequiblezaragoza.com. Después del cierre y la revisión de solicitudes se anunciarán las fechas de los sorteos. Ambos procedimientos compartirán los mismos plazos administrativos, según la información municipal del 5 de noviembre. La consulta también dispone del teléfono 976 23 16 66. Por ahora, el anuncio no permite señalar un último día concreto para presentar la solicitud.

Los sorteos se celebrarán ante notario y seguirán el modelo empleado con las 78 viviendas distribuidas durante el verano. Aquel lote es independiente de las 283 unidades anunciadas ahora. Junto con otras 23 adjudicadas mediante cooperativa, completan el programa municipal de 384 pisos. Las convocatorias tienen calendarios propios, como mostró la oferta de alquiler asequible en Madrid, cerrada en junio. Sus condiciones no pueden trasladarse a Zaragoza. Para esta nueva adjudicación, las instrucciones y las tablas económicas serán las publicadas en la plataforma del programa.

La asignación dependerá también de los requisitos y del tamaño del hogar

La plataforma explica que el sorteo establece un orden para revisar candidaturas, sin otorgar automáticamente la condición de adjudicatario. Debe comprobarse la necesidad de vivienda, el empadronamiento exigible y la adecuación del piso al hogar. También se valorará su capacidad económica. La renta anual, con anexos y comunidad, no podrá superar el 30% de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia. Las tablas de cada promoción concretarán los importes aplicables. Por ello, resultar seleccionado inicialmente no elimina la posterior comprobación de requisitos.

La información del procedimiento prevé contratos de siete años y entrega de llaves entre finales de 2026 y comienzos de 2027. Esa entrega es una previsión. Además, contempla una mensualidad de fianza y otra de garantía adicional. La primera renta también deberá transferirse antes de la firma, según las instrucciones publicadas. Las solicitudes requieren documentación económica y personal de los integrantes correspondientes del hogar. Quien necesite acreditar un grupo preferente deberá aportar el documento específico. Los requisitos definitivos deberán contrastarse con el procedimiento correspondiente a cada sorteo.