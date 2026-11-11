Eibar ofrece hasta 9.900 euros por instalar ascensores y 25.000 por mejorar accesos

El Ayuntamiento de Eibar fija del 9 al 20 de noviembre el plazo para solicitar las subvenciones de accesibilidad y rehabilitación. Las obras deben estar terminadas antes de presentar la solicitud.

Las comunidades de propietarios de Eibar que hayan instalado un ascensor, mejorado la accesibilidad de su portal o rehabilitado la fachada de su edificio ya tienen fechas para solicitar las ayudas municipales. El Ayuntamiento ha fijado el plazo del 9 al 20 de noviembre de 2026, ambos inclusive, para una convocatoria dotada con 150.000 euros. Sin embargo, hay una condición importante: las obras deben estar completamente terminadas antes de presentar la solicitud.

Eibar abre hasta el 20 de noviembre las ayudas para obras que ya estén terminadas

La convocatoria municipal está dirigida a comunidades de propietarios y titulares de edificios que hayan realizado actuaciones de instalación o sustitución de ascensores, eliminación de barreras arquitectónicas y rehabilitación de fachadas. Las intervenciones deben haberse finalizado durante 2025 o 2026, siempre antes de solicitar la subvención.

La ficha oficial del Ayuntamiento de Eibar confirma que las solicitudes podrán presentarse desde el lunes 9 hasta el viernes 20 de noviembre. Por tanto, ya no se trata de un calendario provisional. A diferencia de otras convocatorias destinadas a financiar obras futuras, estas subvenciones permiten recuperar una parte de los gastos de actuaciones que ya se han ejecutado.

Los edificios deberán tener más de diez años y destinar al menos dos tercios de su superficie útil a viviendas, excluida la planta baja para este cálculo. También será obligatorio haber realizado y presentado la Inspección Técnica del Edificio (ITE) antes de solicitar la ayuda. La inspección deberá haberse registrado dentro de los diez años anteriores y las deficiencias correspondientes a los grados de intervención 1, 2 y 3 tendrán que estar subsanadas.

Hasta 9.900 euros para ascensores y 25.000 euros para mejorar accesos

La cuantía depende de la intervención realizada y de los gastos subvencionables. Para instalar un ascensor nuevo, la ayuda general alcanza el 10 % del coste sin IVA, con un máximo de 9.900 euros. Cuando se sustituye un ascensor y se realizan obras civiles para bajar su cota o acceder a nuevas plantas, el límite asciende a 7.425 euros.

En las sustituciones o modernizaciones sin esas actuaciones adicionales, la subvención puede alcanzar 4.950 euros. Las rampas, plataformas y otras obras destinadas a superar desniveles tienen un máximo de 2.475 euros dentro de esta modalidad. Estas cantidades no son pagos fijos, sino límites que dependen de la inversión justificada.

Las mejoras de accesibilidad exterior a los portales cuentan con otra modalidad. La obra civil puede recibir hasta el 50 % de financiación, con un máximo de 10.000 euros. Para la adquisición e instalación de sistemas mecánicos, la subvención puede cubrir el 20 %, hasta 15.000 euros. En conjunto, esta línea puede alcanzar los 25.000 euros si se cumplen los requisitos.

Estas condiciones son distintas de las previstas en otras convocatorias municipales, como las ayudas para ascensores y fachadas de Getafe, que cuentan con sus propias bases y plazos.

Las fachadas pueden recibir más financiación si mejoran el aislamiento

Las ayudas también contemplan la restauración de fachadas. Para las actuaciones generales se aplica el menor importe entre 3,30 euros por metro cuadrado y el 5 % del coste declarado. Cuando las obras incorporan aislamiento de la envolvente del edificio, la referencia aumenta hasta 13,20 euros por metro cuadrado de fachada y cubierta.

En este segundo caso, la subvención se calcula comparando esa cantidad con el 10 % del coste subvencionable y aplicando el resultado menor. Para acceder a las condiciones correspondientes a la mejora energética, será necesario acreditar un avance de dos niveles en la certificación energética o una reducción mínima del 30 % del consumo de energía primaria no renovable.

La documentación deberá incluir los certificados energéticos anteriores y posteriores a las obras. También se contemplan determinados gastos excepcionales exigidos por las administraciones, como los relacionados con la retirada de amianto, siempre dentro de los supuestos admitidos.

Estas ayudas tienen características diferentes a otros programas de rehabilitación residencial, como las subvenciones de hasta 9.000 euros para mejorar viviendas en Barcelona.

Cómo solicitar las ayudas de Eibar antes del 20 de noviembre

El Ayuntamiento establece que las comunidades de propietarios, personas jurídicas y sus representantes deben presentar la solicitud por medios electrónicos. Para ello, pueden utilizar certificados digitales como BAKQ, DNI electrónico o Izenpe.

Las personas físicas también pueden tramitar la petición electrónicamente o acudir presencialmente a PEGORA, la Oficina de Servicio a la Ciudadanía, situada en la planta baja del Ayuntamiento, en Untzaga plaza 1. Asimismo, pueden utilizar los registros administrativos admitidos por la legislación.

Entre los documentos necesarios figuran el acuerdo de la comunidad sobre las obras, la acreditación de la representación, los datos bancarios, las facturas, los justificantes de pago y las fotografías del resultado final. Los pagos de 400 euros o más deben haberse realizado mediante transferencia bancaria. No se permite fraccionar pagos al mismo proveedor para eludir este requisito.

La justificación económica se presenta junto con la solicitud, puesto que las actuaciones deben estar terminadas. Cuando corresponda, también habrá que aportar la documentación de la inspección técnica y los certificados de eficiencia energética. El plazo finaliza el 20 de noviembre de 2026. El Ayuntamiento dispone de un máximo de seis meses desde la presentación para resolver y notificar las solicitudes. Las subvenciones son compatibles con otras ayudas, siempre que la financiación conjunta no supere el coste de la actuación.

El trámite puede realizarse desde la sede municipal de Eibar, donde están disponibles los formularios y las bases.