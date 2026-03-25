La DGT da un giro de 180 grados a la regulación de autocaravanas en 2026: nuevas normas para circular y estacionar

La nueva Instrucción PROT 2026/04 aclara cómo deben circular y estacionar las autocaravanas en ciudad y modifica los plazos de la ITV según el tipo de vehículo. La revisión afecta tanto a autocaravanas como a furgones vivienda o camperizados y cobra especial importancia por el fuerte crecimiento de este tipo de turismo en España.

La Dirección General de Tráfico ha actualizado la regulación de las autocaravanas para adaptar los procedimientos de inspección técnica, ordenar mejor su uso en vías urbanas e incorporar novedades en señalización. La instrucción sustituye a la versión de 2023 y responde a los cambios normativos de los últimos dos años y medio, además de a los criterios técnicos del Ministerio de Industria y Turismo.

Qué cambia en la ITV de autocaravanas y furgones camperizados con la nueva norma de la DGT

Uno de los cambios más importantes está en los plazos de la ITV. En el caso de las autocaravanas, encuadradas en la categoría M, no tendrán que pasar inspección hasta cumplir 4 años de antigüedad. Entre los 4 y los 10 años, la revisión será cada dos años. A partir de los 10 años, pasará a ser anual. Por tanto, el calendario se endurece conforme envejece el vehículo.

Para los furgones vivienda o camperizados, clasificados en la categoría N, la situación es distinta. Tendrán que pasar una inspección anual hasta los 10 años y, una vez superada esa antigüedad, la frecuencia será semestral. Ahora bien, cuidado, porque aquí la diferencia entre categorías resulta clave.

Las reglas de estacionamiento urbano y la señal S-128 que deben conocer los viajeros

En ciudad, la instrucción confirma que las autocaravanas pueden parar y estacionar en las mismas condiciones que cualquier otro vehículo. Ahora bien, eso no significa libertad total.

Los ayuntamientos podrán seguir regulando mediante ordenanzas municipales el tiempo de estacionamiento y también prohibir la acampada en zonas no autorizadas. Esta capacidad municipal se apoya en la interpretación del Tribunal Supremo para proteger la seguridad vial, la fluidez del tráfico y un uso equilibrado del aparcamiento público.

Además, la norma consolida la señal vertical S-128. Su función es identificar los puntos oficiales de vaciado de aguas residuales, una medida pensada para mejorar la gestión del turismo itinerante y facilitar el cumplimiento de las nuevas regulaciones autonómicas.

¿Y por qué llega ahora este cambio? La respuesta está en el crecimiento del sector. Desde 2015, el parque de autocaravanas en España ha pasado de poco más de 48.000 vehículos a casi 137.000 en 2026. Tras el impulso registrado a raíz de la pandemia, esta forma de viajar ha dejado de ser algo puntual para convertirse en una opción de ocio y movilidad cada vez más consolidada.