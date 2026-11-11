El convenio de Marca fija 21 días de descanso por festivos y prohíbe unirlos a los 30 de vacaciones

El convenio de Marca publicado en el BOE establece 1.620 horas anuales. La redacción y el personal fijo de lunes a viernes tienen reglas distintas.

El convenio de Marca publicado en el BOE el 5 de noviembre regula cómo se reparten la jornada y los descansos en la empresa. Para la redacción contempla 30 días naturales de vacaciones y otros 21 de compensación por festivos trabajados. Pero establece una condición expresa que afecta al calendario. Esos dos periodos no pueden unirse. El acuerdo también diferencia las condiciones del personal que trabaja de forma fija de lunes a viernes.

El convenio de Marca separa las vacaciones y los festivos compensados

El texto corresponde a Unidad Editorial Información Deportiva, la sociedad editora de Marca. Su artículo 26 fija una jornada efectiva de 1.620 horas al año. Para la redacción, ese cómputo ya tiene en cuenta los 21 días naturales de descanso por festivos. No se presentan como una bolsa adicional que permita reducir otra vez las horas pactadas. El artículo 28 vincula esos descansos con los catorce festivos trabajados durante el año. La prohibición de unirlos a las vacaciones aparece expresamente en la regulación de jornada.

Sumar las cifras da 51 días naturales, pero llamarlos 51 días de vacaciones alteraría lo que dice el convenio. Tienen distinta causa y reglas específicas para su disfrute. La separación entre vacaciones y descansos también resulta relevante en acuerdos como el de los pilotos de easyJet. En Marca, además, el régimen descrito corresponde a la redacción. Para quienes trabajan siempre de lunes a viernes y libran los festivos existe otro sistema. Una misma empresa puede tener calendarios diferentes sin que todos sus empleados acumulen idénticos derechos de descanso.

Cinco días de trabajo semanal y un horario básico para la redacción

La prestación de servicios puede distribuirse de lunes a domingo, aunque el convenio reconoce dos días de descanso semanal. Por tanto, establece cinco días de trabajo a la semana dentro de ese marco. La dirección procurará que el descanso coincida con el fin de semana cada tres semanas. El texto condiciona esa previsión a las razones de organización. No la formula como una garantía incondicional de librar automáticamente todos los terceros sábados y domingos. Esta precisión afecta a quienes necesitan conocer con antelación cuándo podrán disponer de un fin de semana completo.

El trabajo periodístico conserva un horario básico asignado, aunque su naturaleza impida establecer un horario rígido para todas las situaciones. Los responsables de sección distribuyen horarios, tareas y libranzas conforme a las instrucciones de la dirección. El convenio también recoge que el trabajo periodístico se considera a tarea. Una vez cumplida, se entiende cumplida la jornada. Para quienes tengan reconocida libre disposición, la cobertura de necesidades informativas eventuales no puede aumentar su jornada laboral. Es decir, esa disponibilidad debe respetar el límite de trabajo previsto en el propio acuerdo.

Las vacaciones se fijan con dos meses de antelación

La redacción dispone de 30 días naturales de vacaciones, con disfrute previsto entre el 15 de junio y el 30 de septiembre. Las necesidades organizativas permiten dividir el periodo en dos quincenas. Cuando existen discrepancias sobre los turnos, se da preferencia a determinadas obligaciones familiares. El convenio menciona hijos menores y la posibilidad de coincidir con el cónyuge que trabaja en otra empresa. Si esas condiciones son iguales, se atiende a la antigüedad. La prioridad rota, de modo que quien la utilizó un año no puede repetirla al siguiente.

La fecha del disfrute debe fijarse con una antelación mínima de dos meses. Esa previsión conecta con las reglas generales sobre fechas de vacaciones, aunque aquí se concreta dentro del convenio empresarial. Los 30 días de vacaciones y los 21 de libranza por festivos pueden agotarse hasta el 28 de febrero del año siguiente. Se mantienen los derechos reconocidos por el artículo 38.3 del Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, esa fecha no elimina las excepciones legales relacionadas con determinadas coincidencias de vacaciones, suspensiones contractuales o incapacidad temporal.

El personal de lunes a viernes tiene otro cómputo de vacaciones

Quienes prestan servicios de forma fija de lunes a viernes y libran los festivos disponen de 22 días laborables de vacaciones. Su periodo de referencia también va del 15 de junio al 30 de septiembre. Si excepcionalmente trabajan un festivo, les corresponde un día y medio de descanso compensatorio. A este colectivo no se le aplica simultáneamente el sistema anterior de 21 días naturales. Además, para las nuevas incorporaciones, la duración de las vacaciones se calcula proporcionalmente al tiempo de permanencia en la empresa durante el año.

El ámbito del convenio abarca los centros de trabajo de la empresa en España, con las exclusiones que establece su artículo 3. Entre ellas figuran determinados cargos directivos, colaboradores con relación civil o mercantil y personal de otras empresas. La vigencia general comprende del 1 de enero de 2026 al 30 de junio de 2028. La publicación permite consultar las reglas acordadas, pero no acredita por sí sola que cada condición mejore respecto al convenio anterior. Para interpretar un calendario individual deben comprobarse el colectivo, la jornada y el artículo aplicable.