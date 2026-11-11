Hasta 1.000 euros para pagar el alquiler o las deudas de vivienda en este municipio de Sevilla (Mairena del Aljarafe)

Las ayudas de vivienda incluyen fianzas y determinados gastos de compra. Cada hogar solo podrá recibir una línea y un concepto.

Mairena del Aljarafe (Sevilla) abre este lunes 9 de noviembre el plazo para solicitar sus ayudas de vivienda de 2026. El Ayuntamiento ofrece hasta 1.000 euros para determinados pagos de alquiler o deudas vinculadas a la residencia habitual. También contempla apoyo para fianzas, notaría y registro, con límites distintos. La convocatoria, publicada el viernes en el boletín provincial, admite solicitudes hasta el 20 de noviembre. Los hogares deberán escoger una única modalidad compatible con su situación.

Las ayudas de vivienda cubren tres necesidades con importes diferentes

La primera línea financia rentas de alquiler ya pagadas por personas que estén al corriente. Puede cubrir dos mensualidades, con un máximo de 1.000 euros por vivienda. La segunda ayuda a afrontar el acceso a una casa. Permite subvencionar una mensualidad de fianza legal, hasta 800 euros. También admite gastos de notaría y registro de la primera vivienda habitual adquirida con hipoteca, hasta 500 euros. Las ayudas municipales al alquiler tienen condiciones locales propias; en Mairena, estas modalidades se excluyen entre sí.

La tercera línea atiende deudas de la vivienda habitual. Puede financiar dos cuotas de comunidad, hasta 200 euros, o dos mensualidades impagadas de alquiler o hipoteca, hasta 1.000 euros. La deuda acumulada no debe superar tres mensualidades dentro del periodo subvencionable. Además, debe seguir sin reclamación judicial iniciada antes de presentar la solicitud. Quedan fuera los intereses de demora, recargos y costas. Cada unidad familiar solo puede obtener una línea. Dentro de las modalidades segunda y tercera también debe elegir un único concepto.

Los ingresos de 2025 y el padrón determinan qué hogares de este pueblo de Sevilla pueden entrar

La convocatoria exige mayoría de edad y residencia legal cuando corresponda. También requiere un año continuado de empadronamiento y residencia efectiva en Mairena antes de la solicitud. La vivienda debe ser el domicilio habitual y coincidir con el padrón. Los límites económicos dependen del número de convivientes. Una persona puede alcanzar 25.200 euros anuales; dos, 29.400; tres, 31.920; y cuatro, 34.440. Para cinco miembros, el techo es 38.640 euros, y para seis asciende a 42.840. Se toman los ingresos del ejercicio 2025.

El cálculo incorpora las rentas de todos los integrantes computables del hogar. Para quienes presentaron IRPF se suman la base imponible general y la del ahorro. Los inquilinos deben acreditar un contrato vigente de vivienda habitual; los contratos de temporada están excluidos. Tampoco puede existir parentesco hasta el segundo grado con el arrendador o vinculación societaria con él. Las modalidades destinadas a propietarios exigen la titularidad correspondiente y, cuando procede, un préstamo hipotecario vigente. Las bases limitan además la disponibilidad de otras viviendas, con excepciones documentadas por imposibilidad judicial de uso.

La subvención atiende gastos anteriores y exige justificar cada concepto

El periodo cubierto comprende el año inmediatamente anterior, contado desde el día siguiente a la publicación del extracto. No pueden volver a financiarse mensualidades ya subvencionadas en convocatorias previas. En alquiler quedan fuera suministros, impuestos y gastos independientes de garajes o trasteros. Para la compra, la ayuda se concentra en notaría y Registro de la Propiedad; los impuestos de adquisición están excluidos. La compra subvencionable debe corresponder a la primera vivienda habitual con hipoteca. La convocatoria tampoco permite duplicar ayudas de otras administraciones para la misma finalidad y periodo.

Las solicitudes necesitan los modelos normalizados, la identificación y los datos bancarios, además de la documentación de ingresos y convivencia. Según la modalidad, deberán adjuntarse contrato, recibos, escritura o justificantes de los gastos de adquisición. Para deudas de alquiler se exige un certificado del arrendador con el detalle correspondiente. Las cuotas hipotecarias pendientes deben acreditarse mediante la entidad financiera. La comunidad certificará sus propias deudas. Este apoyo para mantener la residencia convive con otras vías de acceso, como las convocatorias de vivienda pública en alquiler.

El registro es electrónico y las solicitudes se ordenan por necesidad

Las peticiones se presentan exclusivamente a través de la sede electrónica municipal, utilizando el formulario de la convocatoria. El plazo termina el 20 de noviembre. El presupuesto disponible asciende a 94.369,10 euros y las solicitudes compiten según un baremo. La situación económica aporta hasta 75 puntos, con mayor puntuación para los ingresos inferiores. Las circunstancias familiares añaden hasta 25. Se consideran grupos de especial protección, entre otros, mayores de 65 años, familias monoparentales, personas con discapacidad o dependencia y personas desempleadas.

El orden de entrada actúa únicamente si persiste un empate después de aplicar los criterios económicos y familiares previstos. La Oficina Municipal de la Vivienda instruirá los expedientes y publicará los requerimientos en el tablón electrónico. Habrá diez días hábiles para subsanar y otro trámite de alegaciones frente a la propuesta provisional. El importe provisional puede cambiar antes de la resolución definitiva. En las deudas de alquiler o comunidad, el pago se dirige al acreedor conforme a las bases. La concesión queda limitada por los fondos disponibles.