José y Patri dejaron el alquiler por una autocaravana, pero ya no viven todo el año sobre ruedas

La pareja malagueña residió de forma continua en el vehículo entre marzo de 2024 y febrero de 2025. Después optó por alternar los viajes con una pequeña casa de alquiler en Cádiz.

José y Patri, entrenadores personales online de Málaga y creadores del canal Aventuras Jose y Patri, dejaron una vivienda de alquiler y adaptaron su trabajo a una vida sobre ruedas. Sin embargo, no se trata de una mudanza ocurrida ahora ni de una residencia permanente en 2026. La pareja vivió de manera continua en la autocaravana desde marzo de 2024 hasta febrero de 2025 y después comenzó a alternarla con una pequeña casa de alquiler en Cádiz.

Por qué José y Patri decidieron dejar la vivienda de alquiler

El cambio comenzó después de sufrir un periodo de agotamiento por exceso de trabajo. En 2022 empezaron a realizar escapadas de fin de semana con una furgoneta y, más adelante, ampliaron los viajes por Andorra, Francia y diferentes zonas de los Alpes. Al año siguiente visitaron a varios clientes en Suiza y pasaron allí buena parte del verano, una experiencia que los animó a buscar un vehículo más grande.

Durante aquellos desplazamientos, el frío evidenció las limitaciones de la primera furgoneta. Algunos días las temperaturas rondaron los cero grados y el vehículo no tenía calefacción. La idea inicial era comprar una furgoneta de mayores dimensiones y camperizarla por su cuenta, pero terminaron eligiendo una autocaravana perfilada de “kilómetro cero” después de comparar costes y plazos.

La motivación económica también tuvo peso. José y Patri explicaron que preferían emplear el dinero mensual en un vehículo de su propiedad y confiaban en recuperar una parte de lo pagado si lo vendían. Era su alternativa personal frente a seguir abonando un alquiler sin adquirir ningún bien.

Esa previsión no permite afirmar que una autocaravana sea siempre más rentable que una vivienda alquilada. El material difundido no detalla el precio de compra, la financiación, el seguro, las reparaciones, el combustible ni el posible valor de reventa. Sin esas cantidades no puede calcularse el ahorro real ni asegurarse que recuperarán toda la inversión.

Su experiencia se suma a otros casos de personas que han buscado alternativas a la vivienda convencional, como el de una pareja española que explicó cómo era vivir en una caravana en Inglaterra. Las condiciones económicas y administrativas, no obstante, cambian según el vehículo, el país y el tipo de desplazamiento.

Cómo convirtieron el vehículo en una vivienda y oficina móvil

El material de partida describe una autocaravana de aproximadamente seis metros de largo. Una entrevista posterior habla de la dificultad de convivir en un espacio útil de apenas seis metros cuadrados. Son dos medidas diferentes, longitud exterior y superficie habitable, por lo que no deben presentarse como si fueran el mismo dato.

Según la información facilitada por la pareja, instalaron dos placas solares con una potencia declarada de 330 vatios. El interior dispone de salón, cocina en forma de L y distintos compartimentos para almacenar sus pertenencias. También fijaron un límite de tres kilos para los objetos situados en los estantes superiores, con la intención de evitar desplazamientos de peso mientras circulan.

El trabajo remoto hizo posible el cambio. Ambos gestionan Málaga Entrena y atienden a sus clientes por internet, además de grabar contenido relacionado con entrenamiento, viajes y vida en autocaravana. En su propia web señalan que llevan entre seis y siete años trabajando online como entrenadores y creadores digitales.

La autocaravana les permitió visitar alumnos y organizar entrenamientos en distintos puntos de España y Europa. No obstante, la movilidad no eliminó sus obligaciones laborales. Seguían respondiendo mensajes, programando rutinas y organizando sesiones, aunque adaptaban los horarios al desplazamiento, la climatología y el lugar donde estuvieran estacionados.

Vivir en un espacio reducido también implica montar y desmontar la oficina, controlar los depósitos de agua, buscar puntos autorizados para vaciar residuos y planificar posibles averías. La pareja reconoce que cocinar, trabajar o descansar resulta más complicado cuando dos personas comparten pocos metros cuadrados.

El cambio posterior que actualiza la historia de la pareja

La decisión de abandonar el alquiler suele difundirse como si José y Patri se hubieran trasladado definitivamente a la autocaravana. La cronología ofrecida por ellos mismos muestra una situación distinta. Tras residir en el vehículo desde marzo de 2024 hasta febrero de 2025, adoptaron un modelo híbrido con una vivienda alquilada en Cádiz que utilizan como base. En noviembre de 2025 explicaban que alternaban periodos de unos seis meses en cada lugar.

La evolución continuó durante 2026. El 21 de junio, la cuenta de Instagram de Aventuras Jose y Patri anunció su regreso a YouTube para explicar por qué habían dejado de vivir en la autocaravana. Posteriormente publicaron un vídeo dedicado a los motivos por los que se plantearon interrumpir los viajes después de distintas rutas por Croacia, los Dolomitas, Asturias y los Pirineos.

Sus publicaciones recientes presentan la pausa como una forma de dedicar más atención a Málaga Entrena y recuperar un mayor equilibrio entre trabajo, vida personal y desplazamientos. La autocaravana continúa formando parte de sus proyectos y contenidos, pero ya no debe describirse como su única vivienda permanente.

Por tanto, la novedad no es que hayan cambiado ahora una casa por una autocaravana. Ese proceso comenzó años atrás. El elemento actual es la evolución hacia un modelo más flexible, después de comprobar las ventajas y las limitaciones de residir y trabajar durante meses en el mismo vehículo.

Qué gastos y normas hay que valorar antes de seguir este modelo

El alquiler no es el único coste que debe utilizarse para hacer una comparación. Una autocaravana puede requerir financiación, seguro, combustible, mantenimiento, inspecciones, reparaciones, gas, conexión a internet y el pago de campings o áreas habilitadas. También hay que considerar la pérdida de valor del vehículo y disponer de otra solución habitacional cuando deba permanecer en un taller.

La regulación de las autocaravanas en 2026 diferencia entre estacionar y acampar. La Dirección General de Tráfico señala que estos vehículos pueden estacionar con carácter general en las mismas condiciones que el resto, aunque deben respetar las señales y las ordenanzas municipales. Los ayuntamientos pueden limitar el tiempo de estacionamiento y prohibir la acampada fuera de las zonas autorizadas.

La presión de los alquileres ayuda a contextualizar la decisión de la pareja, pero las cifras deben conservar su fecha. El último Índice de Precios de Vivienda en Alquiler publicado por el INE corresponde a 2024, aunque fue difundido el 11 de mayo de 2026. En ese ejercicio, los precios aumentaron un 3,8% en Andalucía y un 5,2% en Málaga capital. La subida acumulada en la ciudad malagueña desde 2015 alcanzó el 32,7%.

José y Patri aconsejan probar este estilo de vida antes de comprar un vehículo. Su recomendación es alquilar una autocaravana durante una semana o diez días y utilizar campings o áreas especializadas. Esa experiencia permite comprobar cómo se gestionan el espacio, el agua, los residuos, el trabajo y los desplazamientos antes de asumir una compra de elevado importe.

Su caso muestra una alternativa posible para quienes pueden trabajar a distancia y tienen flexibilidad geográfica. No demuestra, sin embargo, que vivir en una autocaravana resulte más barato para todas las personas. El resultado dependerá del precio del vehículo, los kilómetros recorridos, los gastos de mantenimiento y la necesidad de conservar o alquilar otra vivienda como base.