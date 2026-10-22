SEMAF mantiene la huelga de Renfe del 29 de octubre y reúne a los maquinistas este miércoles

El sindicato anuncia una reunión para el 21 de octubre. Una huelga del personal ferroviario no elimina por sí sola las indemnizaciones por retraso.

SEMAF ha anunciado este 20 de octubre una asamblea sobre la huelga de Renfe convocada para el día 29. La reunión será el miércoles 21, a las 15:30 horas, y explicará los motivos del paro a los maquinistas. La convocatoria original se publicó el 16 de octubre. Para quienes tienen un viaje previsto, hay una precisión relevante. Esta huelga del personal ferroviario no se considera una circunstancia extraordinaria que permita excluir automáticamente las indemnizaciones por retraso.

La huelga de Renfe abarca la jornada del 29 de octubre

La convocatoria del sindicato comprende desde las 00:01 hasta las 23:59 horas del jueves 29 y se dirige al personal de conducción del Grupo Renfe. El comunicado del 20 mantiene ese escenario y anuncia la asamblea informativa. No incluye una relación de trenes cancelados ni porcentajes de servicios mínimos. Por tanto, la fecha del paro no permite concluir que todos los servicios vayan a suprimirse. Quien consulte el visor de trenes debe distinguir la circulación observada de una futura confirmación sobre su billete.

SEMAF atribuye el conflicto al incumplimiento de acuerdos y plantea cuestiones sobre seguridad, protocolos meteorológicos y condiciones de incorporación de nuevos maquinistas. El sindicato reiteró sus críticas el 18 de octubre. Renfe sostiene, por su parte, que ha cumplido los compromisos asumidos el 9 de febrero. Según la empresa, de 24 medidas adicionales, 17 están ejecutadas y siete siguen desarrollándose. Son versiones enfrentadas sobre el cumplimiento de los acuerdos. Ninguna de esas declaraciones concreta por sí misma qué viaje de un pasajero resultará afectado.

Un retraso previsto de una hora permite elegir alternativas

Para viajes de larga distancia sujetos al Reglamento europeo 2021/782, importa el retraso previsto en la llegada al destino final. Si alcanza al menos 60 minutos, el viajero puede elegir entre reembolso y continuación o transporte alternativo. La devolución puede incluir las partes no realizadas del viaje. También puede abarcar las ya efectuadas cuando el desplazamiento haya perdido su finalidad, junto con el regreso al origen cuando corresponda. No equivale a un permiso general para cancelar gratuitamente cualquier billete por conocer la convocatoria.

La alternativa debe ofrecer condiciones comparables y permitir llegar lo antes posible o en una fecha posterior que elija el viajero. Hay otra regla útil si la empresa no comunica opciones dentro de los 100 minutos desde la salida prevista. En ese supuesto, el pasajero puede contratar transporte público alternativo por tren, autocar o autobús. La compañía debe reembolsar los costes necesarios, adecuados y razonables. Ese supuesto no autoriza a cargar cualquier gasto sin límites. Conservar horarios, comunicaciones y justificantes permite acreditar por qué se contrató la alternativa.

La huelga del personal no excluye automáticamente la compensación

La guía europea de derechos ferroviarios distingue el reintegro del billete de la indemnización por llegar tarde. Cuando se mantiene el viaje, el mínimo europeo alcanza el 25% del precio con retrasos de entre 60 y 119 minutos. Desde 120 minutos, asciende al 50%. Como ejemplo, sobre un trayecto indemnizable de 80 euros, esos porcentajes representan 20 o 40 euros, respectivamente. El cálculo sirve para comprender la escala legal. No anuncia una compensación concedida ni sustituye la comprobación de las circunstancias del desplazamiento.

El reglamento contempla excepciones para determinadas circunstancias extraordinarias, pero excluye expresamente de ellas las huelgas del personal de la propia empresa ferroviaria. Eso impide atribuir automáticamente a esta convocatoria una exención de indemnizar. Existen otros límites que también deben comprobarse. No procede aquella indemnización si el viajero conocía el retraso antes de comprar. Tampoco cuando recibe el reembolso conforme al supuesto regulado o llega con menos de 60 minutos tras el transporte alternativo. La demora real y la opción escogida siguen siendo decisivas.

Guarda el billete y reclama con la incidencia documentada

Quienes utilizan billetes digitales deben conservar el título y los avisos asociados al viaje. También resulta útil guardar la hora de llegada y los gastos reclamados. El reglamento fija tres meses desde el incidente para presentar una reclamación ante la empresa. Esta debe responder motivadamente en un mes. Si existe una justificación, puede comunicar que contestará en un plazo inferior a tres meses desde la recepción. El plazo para reclamar no debe confundirse con el tiempo disponible para escoger una alternativa durante la incidencia.

Antes de desplazarse, la confirmación útil será la información específica del operador sobre el servicio contratado. El aviso de SEMAF permite comprobar la actualización del 20 de octubre. La respuesta de Renfe recoge la posición empresarial sobre el conflicto. Para una incidencia concreta, la guía de la Unión Europea distingue reembolso, asistencia e indemnización. La convocatoria sigue siendo un anuncio de paro futuro. Los derechos descritos dependen del servicio, de la incidencia efectivamente producida y de las condiciones establecidas en la normativa.