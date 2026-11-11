Sant Fruitós abre cuatro plazas de administrativo con 2.072 euros brutos al mes y una reserva por discapacidad

Sant Fruitós publica cuatro plazas C1 por concurso-oposición. Las bases detallan el sueldo, las pruebas y una tasa reducida para desempleados.

El Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages, en Barcelona, ha abierto una convocatoria de cuatro plazas de administrativo. El anuncio del BOE del 6 de noviembre de 2026 activa veinte días hábiles para solicitar estos puestos de funcionario de carrera. Las bases permiten conocer tres conceptos retributivos que suman 2.072,36 euros brutos mensuales. Una de las plazas se reserva a personas con discapacidad y la selección combina exámenes eliminatorios con valoración de méritos.

Sant Fruitós detalla un sueldo con tres componentes y jornada completa

El sueldo base publicado asciende a 900,63 euros brutos mensuales. Se añaden 437,73 euros de complemento de destino, correspondiente al nivel 16, y 734 euros de complemento específico. La suma de esos conceptos da 2.072,36 euros. Esa cantidad no es un salario neto y no permite calcular automáticamente la retribución anual multiplicando por catorce. Las plazas pertenecen al subgrupo C1 y tienen jornada completa. Son otra opción dentro de las convocatorias para administrativos que recoge Talent24h.

Las tareas abarcan atención ciudadana, gestión de expedientes, registro y archivo de documentos, preparación de escritos y apoyo a los servicios municipales. La titulación admitida incluye Bachiller, Técnico especialista de formación profesional de segundo grado o equivalencia acreditada. Las bases mencionan también el ciclo formativo de grado superior. Se exige tener dieciséis años y no superar la edad de jubilación forzosa, junto con las condiciones generales de acceso. Para optar a la plaza reservada debe declararse y acreditarse una discapacidad igual o superior al 33 %.

El catalán puede acreditarse con certificado o mediante una prueba

La convocatoria exige conocimientos de catalán equivalentes al nivel C1. Quienes presenten el certificado correspondiente o acrediten alguno de los supuestos admitidos estarán exentos del ejercicio lingüístico. Los demás deberán superar una prueba calificada como apto o no apto. El requisito puede justificarse hasta el inicio de esa prueba, conforme a las bases. Para determinados aspirantes extranjeros se establece asimismo la acreditación del castellano de nivel B2. Existen excepciones y formas documentales de acreditación que deben aplicarse según la situación de cada candidato.

La oposición tiene después una prueba teórica y otra práctica. La primera incluye preguntas cortas o tipo test sobre el programa, con un máximo de noventa minutos. Otorga hasta treinta puntos y exige quince para continuar. La segunda plantea uno o varios casos prácticos y puede aportar cincuenta puntos. Su mínimo de aprobado es veinticinco. El tribunal determinará contenido, duración y criterios concretos del ejercicio práctico. Las dos pruebas son eliminatorias, de modo que una puntuación elevada en una no compensa suspender la otra.

Los exámenes pesan ochenta puntos y los méritos pueden añadir veinte

La puntuación máxima conjunta de la oposición alcanza ochenta puntos. Solo quienes superen esa fase acceden al concurso, que permite sumar otros veinte. Diez corresponden a experiencia profesional, uno a titulación adicional, otro al certificado ACTIC y cinco a formación relacionada. Los tres restantes pueden proceder de una entrevista profesional estructurada, si el tribunal la considera necesaria en las condiciones previstas. Los méritos deben declararse y acreditarse durante la presentación de solicitudes. Las bases excluyen aportar después nuevos méritos que no se hubieran relacionado dentro del plazo.

El baremo distingue la administración local de otras administraciones y de los supuestos previstos para el tercer sector. La experiencia administrativa local suma 0,25 puntos por mes completo, hasta diez puntos. En otras administraciones públicas aporta 0,20 por mes, con un máximo de ocho. Las bases valoran formación obtenida desde el 1 de enero de 2016, relacionada con las funciones y acreditada con aprovechamiento. No basta con indicar que se realizó un curso. El certificado debe permitir comprobar su contenido, duración y fecha, entre los datos exigidos.

La tasa baja a cinco euros para quienes acrediten desempleo vigente

Los derechos de examen cuestan diez euros. Existe una bonificación del 50 % para aspirantes que acrediten desempleo ante el Servei d’Ocupació de Catalunya durante el periodo de solicitudes. El importe reducido queda así en cinco euros. La presentación se realiza preferentemente mediante la solicitud electrónica municipal. Deben incorporarse currículo, vida laboral actualizada y documentación de los méritos, entre los anexos correspondientes. Las bases también contemplan asistencia presencial y otras vías admitidas, con instrucciones específicas para obtener el formulario y pagar la tasa.

Después se publicarán las listas de admisión y las fechas de examen. Los aprobados sin plaza podrán formar parte de una bolsa para necesidades temporales, con vigencia inicial de dos años. Las condiciones difieren de otras bolsas municipales de empleo. En Sant Fruitós se prevén dos llamadas telefónicas y, si no hay contacto, un correo electrónico. Este deberá contestarse antes de las doce del siguiente día hábil. Mantener actualizados los datos de contacto tiene una consecuencia directa cuando llegue una posible oferta.