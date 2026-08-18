Marta Ortega revela la enseñanza de su padre Amancio Ortega que todavía aplica al frente de Inditex

La presidenta no ejecutiva defiende la humildad y el trabajo diario. La frase sobre prudencia y ambición fue pronunciada por el consejero delegado.

Marta Ortega, nacida el 10 de enero de 1984, tiene 42 años y preside Inditex desde abril de 2022. Las declaraciones proceden de una entrevista publicada por El País el 11 de mayo de 2025, por lo que no son nuevas. Su interés actual reside en la Memoria Anual 2025, donde vuelve a defender esfuerzo, inconformismo y proyectos cada vez más ambiciosos. La revisión de la fuente corrige además una atribución extendida. La combinación de humildad, prudencia y ambición fue formulada por Óscar García Maceiras.

La frase sobre humildad, prudencia y ambición no era de Marta Ortega

El texto de referencia presenta esa fórmula como una respuesta de Marta Ortega sobre las claves del éxito. La entrevista original muestra otra secuencia. El periodista preguntó a García Maceiras por el secreto de Amancio Ortega. Fue el consejero delegado quien relacionó la cultura de Inditex con humildad, prudencia y ambición. La precisión resulta relevante porque cambia tanto la autoría como el sentido de la declaración. Maceiras hablaba del ADN empresarial del grupo y de su fundador, no de una regla personal expresada por la presidenta.

Marta Ortega sí habló de humildad, trabajo diario y capacidad para anticiparse. Al describir la esencia de la empresa, afirmó que «no nos gusta creernos nada». También atribuyó a su padre la enseñanza de mantenerse preparado ante cualquier escenario. Sus palabras aparecen dentro de una conversación sobre Zara, sus tiendas y la evolución del negocio. La fuente no sostiene que presentara esos principios como una receta universal para triunfar en la vida. El enfoque más riguroso debe situarlos en su experiencia profesional y familiar.

La enseñanza de Amancio Ortega que aplica al trabajo diario

La empresaria relacionó esa mentalidad con una infancia muy vinculada a la compañía. Recordó que acudía a las instalaciones con su padre durante los fines de semana. También señaló a su madre, Flora Pérez Marcote, como una referencia profesional. Su abuela, que trabajó como costurera, aparece igualmente en ese relato familiar. Marta Ortega explicó además que la moda le interesaba desde pequeña. Sus amigos le decían que tenía suerte porque sus padres trabajaban con ropa, una circunstancia que entonces les parecía divertida.

Ese aprendizaje continúa en su mensaje corporativo más reciente. En la Memoria Anual 2025, Marta Ortega sitúa el esfuerzo, el inconformismo y la valentía entre los valores compartidos. También defiende una empresa joven, abierta a la innovación y dispuesta a desarrollar proyectos más ambiciosos. Esa filosofía coincide con un ejercicio de crecimiento y con el nuevo reparto de dividendos de Inditex. Su discurso no se limita a celebrar resultados. Insiste en mejorar el producto, la experiencia del cliente, la tecnología y el cuidado del talento.

De una tienda de Zara a la presidencia no ejecutiva de Inditex

El Informe Anual de Gobierno Corporativo confirma que Marta Ortega se incorporó al grupo en 2007. Antes se graduó en International Business por Regent’s University London. Trabajó en distintos destinos internacionales y líneas de negocio. Después pasó al área de diseño y desarrollo de producto de Zara Woman. La entrevista aporta más detalles sobre el comienzo. Ortega trabajó durante seis meses en la tienda de Zara de King’s Road, en Londres. Posteriormente recorrió establecimientos del Reino Unido junto al responsable de tiendas durante otros nueve meses.

Su actividad acabó centrada en la estrategia de marca, el producto y la imagen de Zara. El cargo actual tampoco equivale al de primera ejecutiva. Marta Ortega es presidenta no ejecutiva y consejera dominical en representación de Amancio Ortega. Óscar García Maceiras dirige la gestión ordinaria como consejero delegado. Esta separación está vigente desde el 1 de abril de 2022. El modelo reserva al consejo las tareas de supervisión y orientación estratégica. La gestión diaria corresponde al CEO y al equipo de dirección, según la documentación corporativa.

Los resultados de 2025 refuerzan un discurso basado en mejorar

Inditex cerró 2025 con 39.864 millones de euros en ventas, un 3,2% más que el año anterior. El beneficio neto alcanzó 6.220 millones, con un crecimiento del 6%. La compañía elevó el dividendo hasta 1,75 euros por acción y realizó más de 400 intervenciones en su red comercial. Estas actuaciones incluyeron aperturas, ampliaciones y reformas integrales. Las cifras aportan contexto a la insistencia de Marta Ortega en mantener una empresa joven, flexible y preparada para responder a los cambios.

La expansión también comprende inversiones en plataformas digitales y capacidad logística. Entre los proyectos en marcha figura el centro logístico de Sagunto, previsto para entrar en funcionamiento durante 2026. Los resultados, sin embargo, no convierten sus declaraciones en una fórmula personal de éxito. La lectura más fiel es otra. Marta Ortega defiende humildad, constancia y preparación. García Maceiras añade expresamente prudencia y ambición al describir la cultura corporativa. Ambos discursos muestran la influencia de Amancio Ortega, pero pertenecen a intervenciones diferentes.