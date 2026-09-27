Leroy Merlin incorpora a 72 jóvenes y 67 consiguen contrato indefinido en 2026

La segunda edición de Generación L y Green Up eleva las incorporaciones de 68 a 72 frente a 2025. El portal oficial mantiene ambos programas, aunque actualmente no muestra vacantes coincidentes.

Leroy Merlin España ha incorporado en 2026 a 72 jóvenes mediante Generación L y Green Up. Los programas se dirigen a recién graduados universitarios y estudiantes de Formación Profesional Dual intensiva. La información se difundió el 17 de septiembre y sitúa en 140 las incorporaciones acumuladas desde 2025. Este año, 67 corresponden a Generación L y cuentan con contrato indefinido. Se incorporan principalmente a Comercio y Logística, mientras cinco estudiantes entran por Green Up.

La segunda edición aumenta las incorporaciones un 5,9% frente a 2025

Los datos acumulados permiten reconstruir la primera edición. Ambos programas suman 140 incorporaciones entre 2025 y 2026, y este año son 72. Por tanto, en 2025 fueron 68. La segunda edición crece en cuatro personas, un 5,9%. Generación L pasa de 54 a 67 participantes, un 24,1% más. Green Up baja de 14 a cinco, un 64,3%.

Programa 2025 2026 Variación Generación L 54 67 +24,1% Green Up 14 5 -64,3% Total 68 72 +5,9%

La composición de 2026 también muestra dónde se concentra la contratación. Los 67 participantes de Generación L representan el 93,1% de las incorporaciones de esta edición. Todos ellos entran con contrato indefinido, según la información facilitada por la compañía. Puedes ver otras ofertas anteriores de Leroy Merlin en venta, logística y proyectos. Esas áreas vuelven a aparecer entre las principales vías de entrada.

Generación L concentra los contratos indefinidos y Green Up mantiene la vía de FP Dual

Generación L se dirige a universitarios recién graduados y plantea una incorporación directa con aprendizaje dentro del negocio. La edición de 2026 reúne 67 contratos indefinidos, principalmente en tiendas. Los destinos se concentran en Comercio y Logística. La compañía presenta el programa como una fórmula de “aprender haciendo”. Los participantes trabajan en proyectos reales y asumen responsabilidades desde las primeras etapas profesionales.

Green Up sigue una vía distinta. Está dirigido a estudiantes de Formación Profesional Dual intensiva y combina formación académica con experiencia profesional. Sus cinco participantes se incorporan a Contabilidad y Customer Care. La nota no detalla salario, duración, calendario de candidatura ni requisitos adicionales. Esos datos no deben darse por supuestos. Además, puedes ver programas que combinan formación y empleo juvenil.

La convocatoria no aparece abierta ahora en el portal oficial

Estas 72 incorporaciones no equivalen a una convocatoria abierta para presentar candidaturas ahora mismo. El portal oficial de empleo mantiene información sobre Generación L y Green Up. Sin embargo, la consulta del 21 de septiembre de 2026 muestra que no existen vacantes coincidentes. La compañía permite seguir sus procesos y consultar nuevas oportunidades cuando se publiquen.

Este matiz es relevante para quienes busquen cómo inscribirse. La información disponible confirma incorporaciones realizadas durante 2026, pero no aporta un nuevo plazo de solicitud. Los interesados pueden seguir el portal corporativo y comprobar futuras aperturas de estos programas u otras vacantes. Para perfiles sin experiencia, también puede ser útil conocer casos de acceso al primer empleo estable mediante formación y prácticas.

Leroy Merlin refuerza la captación de talento y mantiene una inversión elevada en formación

La estrategia se extiende más allá de estos dos programas. Leroy Merlin señala 21 actividades de Talento en el Punto de Venta y 11 Talent Days. Son 32 acciones en total. Según la compañía, han contribuido a incorporar más de 320 perfiles durante el último año. Las áreas incluyen comercio, logística, tecnología, datos, marketplace, sostenibilidad, servicios y experiencia de cliente.

La dimensión formativa aporta contexto a estas incorporaciones. Leroy Merlin cerró 2025 con 18.600 empleados en España. Destinó cerca de cuatro millones de euros a formación, con una media de 31 horas por trabajador. La información facilitada añade cerca de 586.000 horas formativas y participación del 100% de la plantilla. También vincula el desarrollo profesional a itinerarios internos, movilidad entre áreas y oportunidades dentro del Grupo ADEO. Los datos de plantilla e inversión formativa también figuran en los resultados 2025 de Leroy Merlin.