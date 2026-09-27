Las listas de espera sanitarias llevan dos décadas bajo sospecha: el paciente puede acumular demoras que las estadísticas no suman

Los datos oficiales miden solo determinadas fases del proceso asistencial y los cambios en el sistema de cómputo pueden alterar las cifras. Madrid y Andalucía ofrecen dos ejemplos de cómo la metodología condiciona el resultado publicado.

Las estadísticas oficiales de listas de espera sanitarias en España no permiten conocer cuánto tarda realmente un paciente desde su primera consulta hasta una operación. La demora puede repartirse entre atención primaria, especialista, pruebas diagnósticas, revisiones y cirugía. Solo algunas de esas etapas entran en los indicadores publicados. El reciente caso conocido en el hospital Ramón y Cajal vuelve a dirigir la atención hacia un problema que acumula antecedentes desde hace dos décadas.

La espera real se divide en varias listas que no se suman entre sí

El principal problema es que el recorrido sanitario de un paciente puede atravesar varias listas independientes. Una persona puede esperar para acudir al especialista, someterse a una prueba y recibir una revisión antes de entrar en la lista quirúrgica. El tiempo publicado para una intervención no incorpora necesariamente todas esas demoras anteriores.

Esa fragmentación limita el alcance de cualquier cifra aislada. El tiempo medio de espera quirúrgica no ha bajado de los 100 días desde 2018, según la información facilitada. Sin embargo, ese indicador representa únicamente una parte del recorrido. Por ese motivo, dos pacientes con idéntica espera quirúrgica podrían haber acumulado tiempos previos diferentes antes de llegar a esa fase.

Madrid y Andalucía muestran cuánto influye el método utilizado para contar

Los antecedentes aportados permiten comprobar que modificar el punto en el que comienza el contador puede transformar las estadísticas. Madrid quedó fuera del cómputo nacional entre 2005 y 2011. La comunidad no comenzaba a medir la espera hasta que el paciente había completado las pruebas preoperatorias.

Ese sistema dejaba fuera una parte del tiempo anterior a la intervención y reducía las cifras resultantes. Andalucía protagonizó otro cambio relevante en 2018. Tras modificar su forma de contabilizar a los pacientes, el número de personas pendientes se multiplicó. Ambos casos muestran que una comparación territorial necesita conocer antes qué se mide y desde qué momento.

Periodo Territorio o indicador Elemento relevante 2005-2011 Madrid El cómputo comenzaba después de completar las pruebas preoperatorias 2018 Andalucía Un cambio en la forma de contar elevó el número de pacientes pendientes Desde 2018 Espera quirúrgica El tiempo medio no ha bajado de los 100 días

Los datos no permiten concluir que exista un único método de manipulación aplicado de forma generalizada en todo el sistema sanitario. Sí muestran que las reglas de contabilización condicionan el resultado publicado. También dificultan comparar territorios o años cuando los criterios utilizados no son equivalentes.

Cerrar agendas o aplazar el registro puede dejar pacientes fuera de las cifras

La información aportada identifica varias prácticas capaces de reducir temporalmente el número de pacientes que aparecen en una lista oficial. Entre ellas figura ofrecer una cita en la sanidad privada que el paciente rechaza. También se señala el cierre de agendas o el registro provisional de personas hasta disponer de una fecha.

El efecto común es que una persona puede estar esperando atención sin aparecer todavía en el indicador que después se difunde. Esto ayuda a explicar por qué la cifra quirúrgica no equivale al tiempo total transcurrido desde el inicio del proceso. Para interpretar correctamente una estadística resulta necesario conocer qué pacientes incluye y cuándo comienzan a contar sus días de espera.

El intento de medir todo el recorrido sanitario de forma homogénea no prosperó

El Ministerio de Sanidad planteó un decreto destinado a medir la espera completa con criterios homogéneos, según la información facilitada. La propuesta pretendía evitar que cada tramo del recorrido sanitario quedara reflejado de manera separada. Las comunidades autónomas rechazaron finalmente esa iniciativa.

La ausencia de una medición integral mantiene la principal limitación de los indicadores actuales. Las cifras disponibles permiten conocer determinadas demoras, pero no reconstruyen necesariamente todo el tiempo de espera de cada paciente. El dato más útil para el ciudadano sería aquel que permitiera seguir el recorrido completo con criterios comparables entre territorios y periodos.

El debate tampoco se limita a determinar cuántas personas esperan una operación. La cuestión afecta a la interpretación de las estadísticas públicas y a la posibilidad de comparar correctamente la evolución del sistema. Un descenso de una lista concreta no demuestra por sí solo que haya disminuido el tiempo acumulado durante todas las fases asistenciales.

Por ese motivo, los antecedentes de Madrid y Andalucía adquieren especial relevancia. Ambos muestran que una modificación metodológica puede alterar notablemente la fotografía estadística sin que ese cambio explique por sí mis